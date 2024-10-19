深圳美食｜胡椒豬肚雞必試福鑫記　仲有客家「鳳凰投胎」豬肚包雞

福鑫記，18年的深圳城市老品牌，他家的頭牌豬肚雞不僅是深圳地標菜，還是必食的老廣味。雖然福鑫記是個老品牌，但並不老套，歷經十八載，從人民北路第一家店開始創立，獲得無數街坊鄰居的認可，一步一腳印的將客家豬肚雞飲食文化宣揚傳承。腳踏實地只為將這一口純正的豬肚雞獻給每一個人！



別看他在深圳開了11家店，每家店的原料都是一步一步走出來的，從田野到餐桌，從每一隻180天走地雞的成長環境，再到每一顆胡椒、每一滴醬油，只為讓食客吃得放心，吃這第一口新鮮。

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歷經十八載，只為這一鍋

要説他家的秘訣，當屬這一鍋獨家秘製湯底！6570天傳統工藝研製，精選3大類食材，古法熬製八小時大骨，只為一口鮮得上頭的胡椒豬肚雞湯。上鍋前來上一碗是對這鍋湯的尊敬！

沒吃過這幾道，都不敢說懂吃👇👇👇

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1. 招牌胡椒豬肚雞

招牌胡椒豬肚雞，採用養足180天的放養走地雞，肉質緊實而細膩，每一口都充滿了自然的鮮美。

福鑫記堅持6570天傳統工藝，精心挑選三類優質食材，古法熬製八小時濃郁的大骨湯底。湯色乳白，香氣撲鼻，肉質鮮嫩入味，每一口中都能感受到細膩的口感和滿滿的滋養。

豬肚經過長時間的燉煮，散發出濃郁的香氣，口感變得柔滑，令人垂涎欲滴。豐富的膠質和細膩的紋理，其細膩的膠質在湯中熔化，使得每一口都充滿了獨特的豐盈感與深厚的風味。

2. 招牌臘味煲仔飯

招牌臘味煲仔飯，採用廣東老牌非遺臘味，保留了傳統風味與工藝。現點現煲，每一口都洋溢着甘香臘腸和臘肉的濃郁風味！曾於2023年榮獲深圳煲仔飯菜品榜Top 1，是福鑫記的招牌之作，值得一試！

精選優質白米，粒粒分明，充分吸收了臘味的精華，柔潤回甘！鹹甜味的臘腸臘肉平鋪在米飯上，脂香緩緩滲入米飯，飯中透着肉香，肉中也帶着米香，鍋底的焦香鍋巴，獨特的脆香口感更為無與倫比~

3. 當季榴蓮羊肚菌雙拼鍋

福鑫記首創的當季榴蓮羊肚菌雙拼鍋，開啓一場絕妙的味覺盛宴！一邊是精選泰國金枕頭榴槤與椰香濃郁的椰子雞湯深情融合，綿密的榴蓮甜香在椰香湯底的映襯下愈發誘人，每一口都是絲滑的甜蜜享受。

另一邊則是「菌中之王」羊肚菌，沉浸在胡椒豬肚雞湯的濃郁滋味中，湯底鮮香撲鼻，菌香與肉香交織，帶來層次分明的自然鮮美。兩種風味在一鍋中相遇，同時體驗榴蓮的濃郁甜香與羊肚菌的極致鮮美，令人回味無窮。

4. 鳳凰重生（肚包雞）

豬肚包雞，福鑫記經典回歸！重新演繹客家傳統滋補良方「鳳凰投胎」，讓你感受傳承中的創新魅力，體驗雞藏肚中，脱胎重生的美食創意。其獨特的烹飪技法，將整隻雞仔細包裹在豬肚中，經過精心燉煮，使得雞肉的鮮嫩與豬肚的濃香融為一體。

經過「開肚」這一儀式感，藏在豬肚裏的胡椒像魔術般出現，看得見的放心，吃得到的安心。其湯底濃郁，滋味豐富，每一口都散發出雞肉的醇厚與豬肚的獨特香氣，宛如美味的養生之道在舌尖綻放~

這道經典回歸的招牌菜，既保留了傳統的精髓，又融入了福鑫記的巧妙改良，能品嚐到鮮香濃郁的美味，回味綿長、潤口暖胃！

還有這幾道，個個都話掂👇👇👇

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1. 比手掌還長的竹笙王

比手掌還長的竹笙菌王，在火鍋中迅速吸收湯底的精華，釋放出獨特的鮮香與綿密的口感。細緻的菌香在每一口中逐漸展開，帶來如同森林般的清新與自然~

2. 優美雪白紋理·新鮮吊龍

新鮮吊龍肉質鮮嫩多汁，表面油脂分佈均勻，炙熱的火鍋湯底將其煮至恰到好處，鎖住了肉質的嫩滑和豐富的肉香。每片吊龍在湯中輕輕涮煮，肉質變得柔軟細膩，釋放出濃郁的肉香，與湯底的風味相互交融，一口上頭！

3. 超絕鍋底CP，都不容錯過

豬肚雞鍋當然少不了這些超搭鍋底CP，尤其是山珍海味系列！甄選上好食材，性比價還特高，都是涮湯佳品！如珍寶般閃耀羊肚菌、在熱湯中釋放出絕妙鮮香的菌菇拼盤、Q彈富含膠原的刺蔘、柔軟滑潤的養生花膠、有着漂亮雪花紋理的火山肥牛......在濃郁的鍋底裏盡情釋放食物的本味！帶上三五好友，家人朋友吃一頓豬肚雞，這何嘗不是一種人間煙火氣呢。

福鑫記·豬肚雞分店資料

羅湖萬象城店

地址：深圳羅湖區萬象城三期南區502（D座502）

營業時間：週一-週日 11:00-14:00，17:30-21:00



華潤1234店

地址：深圳羅湖區華潤1234space商場5樓L507商鋪

營業時間：週一-週日 11:00-21:00



八卦嶺店

地址：深圳羅湖區園嶺街道八卦一路11棟1號

營業時間：週一-週五 11:00-14:00，17:00-22:30；週六-週日 11:00-22:30



東門茂業店

地址：深圳羅湖區東門中路2047號茂業百貨10樓

營業時間：週一-週日 11:00-22:00



龍華紅山店

地址：深圳龍華區騰龍路紅山六九七九3期11棟3樓328號

營業時間：週一-週五 11:00-14:00，17:00-22:00；週六-週日 11:00-22:00



龍華壹方天地店

地址：深圳龍華區壹方天地A2區L3-021室

營業時間：週一-週日 11:00-21:30



安託山店

地址：深圳福田區安託山五路1號萬科裏瑧商場1樓L1-04號

營業時間：週一-週日 11:00-21:30



前海壹方匯店

地址：深圳南山區壹方匯商場A座B1層B1055

營業時間：週一-週日 11:00-22:00



桂芳園店

地址：深圳龍崗區龍崗大道2560號桂芳園四期一樓商鋪

營業時間：週一-週五 11:00-14:00，17:00-22:30；週六-週日 11:00-22:30



龍崗店

地址：深圳龍崗區吉祥路560號

營業時間：週一-週五 11:00-14:00，17:00-22:30；週六-週日 11:00-22:30



布吉店

地址：深圳龍崗區布吉西環路綜合樓b1棟二樓b

營業時間：週一-週日 11:00-14:00，17:00-21:30



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