深圳美食｜日日香「非遺滷鵝店」　散養澄海獅頭鵝每個部位都好吃

講起資歷和輩分，日日香可是滷鵝界的老大哥！獲獎無數，還上過《舌尖上的中國》。2019年，日日香的滷鵝技藝正式入選非物質文化遺產項目名錄！



不止如此，日日香澄海總店還連續2年蟬聯大眾點評必吃榜。不愧是讓深圳人天天排隊的滷鵝飯店，靠這口滷鵝圈粉無數！

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18味草本滷料，36道匠心工序

滷製技藝方面，日日香在保留傳統古法工藝基礎上，創新「潮式鮮滷」，用18種草本滷料秘製成的滷汁，日日鮮滷，日日都香！

滷鵝每一道工序都十分講究，滷湯精華滲入鵝肉的每一寸，為了呈現鵝肉最佳口感，每天出爐6次，想吃到新鮮熱乎的鵝，記得看好時間！

農場散養，120天地道澄海獅頭鵝

好料配好鵝，日日香只選用被稱為「世界鵝王」的澄海獅頭鵝！每一隻都是在農場散養120天，足15斤以上才被選用，可金貴着呢！

潮汕老饕都愛的「鵝鵝」 每個部位都是精華👇👇👇

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1. 肥瘦相間：鵝肉

鵝皮滷得金黃透亮，口感柔韌，還有一層肥而不膩的油脂、嫩而不柴的鵝肉，三重口感，三重享受！肥瘦相間的鵝肉，鮮嫩多汁的質感，每一口都是香！

淋上靈魂滷汁，鵝肉吸飽了滷汁的鮮香，汁水豐腴，肉香四溢。夾起一塊鵝肉，蘸上蒜泥白醬，簡直一口入魂！

2. 超有嚼勁：鵝翅

嚼勁、帶骨、入味的鵝翅也別錯過！表皮被滷得油光鋥亮，色澤十分誘人，口口嫩肉，連骨頭都超入味！

3. 爽口彈牙：鵝掌

裹滿滷汁的鵝掌，鹹香軟糯，香氣撲鼻，鵝掌肉質飽滿緊實，富有嚼勁，一吃就停不下來！

4. 老饕必點：金牌粉肝

懂吃鵝的老饕，來日日香都會點上一份金牌粉肝，上桌就聞到滷水和鵝肝香氣，一定要趁嫩吃！

粉肝嫩滑細膩，滷得很入味。入口即化，滷汁噴出！搭配蒜泥白醋，酸甜的口感在舌尖化開，清爽解膩又提鮮！

還有這些潮式家常菜👇👇👇

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1. 秘製豬蹄煲

豬蹄燉得非常軟糯，入口即化，滿滿一鍋膠原蛋白Q彈入味！豬蹄煲有香濃花生和香辣口味可選，搭配上秘製醬汁，妥妥的下飯神器！

2. 菜脯煎蛋

説到菜脯煎蛋，潮汕的友友都不陌生，回憶滿滿！色澤金黃的雞蛋裹着清脆爽口的菜脯，口感層次豐富！

3. 茶樹菇鵝骨湯

廣東煲湯文化遠近聞名，一餐廣東菜怎麼能少了老火靚湯呢！日日香的茶樹菇鵝骨湯入口清甜，清潤料足滿滿的鵝肉，軟爛十足，滿嘴肉香！

日日香鵝肉飯店

汕頭澄海店：汕頭市澄海區花園酒店旁泰安路中段

深圳灣萬象城店：深圳南山區深圳灣萬象城負一層B141號商鋪

深圳萬科雲城店：深圳南山區西麗留仙洞總部基地打石二路南側雲城c綠廊L1層11、12號

深圳花園城店：深圳南山區花園城商場南區負一層美食街G4-G5商鋪

深圳翰鄰城店：深圳龍崗區龍城街道萬科翰鄰城6棟半地下01層



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