深圳美食｜西餐打卡榜榜首御牛紀　CP值超高300°C火山岩烤牛扒

深圳西餐打卡榜第一，石燒牛扒界黑馬「御牛紀．岩烤牛排」，主打300°C火山岩烤，CAB安格斯牛肉，現切現烤。

The Stonegrill，開啟岩烤牛排新紀元。



到深圳半年連開3店 靠300°C岩烤牛排連霸榜首

深圳牛扒界的黑馬，憑藉300°C的岩烤牛扒走紅牛扒界，來深半年「被迫」開3店，3家店都登上打卡榜①，成為深圳約會聚餐的好選擇。還沒到食飯時間已經排隊叫號，「御牛紀．岩烤牛排」到底有什麼魅力？👇👇👇

300°C深圳岩烤牛排引領者

御牛紀．岩烤牛排主打300°C火山岩烤，加熱到300℃高温的火山岩和牛排推車登場，上桌自帶滋滋BGM，奏響食慾和味蕾的樂章。

CAB進口認證安格斯牛扒

店內的牛扒都是認證的安格斯牛扒，通過10個標準嚴控品質，空運到店的牛扒在排酸櫃歷經72小時排酸熟成，客人點單後現切，開放展示牛扒品質的店，深圳少有。

複合式西餐 深圳性價比MAX的牛扒館

除了每一口都會爆汁的石燒牛扒，創意料理、西餐、茶飲也是御牛紀的拿手招牌，人均100+就能吃到超豐盛的牛扒套餐。

鎮店三大牛扒 享一席極致的味蕾盛宴👇👇👇

+ 3

1. 穀飼安格斯牛扒：CAB優良穀飼牛

店內的鎮店招牌，穀飼安格斯牛扒，是來自美國的優良穀飼安格斯牛，油脂分佈均衡、豐腴柔嫩，入口鮮香多汁、帶有自然地甘甜、肉質奶香更足。

優質的安格斯牛肉無需額外的加工，只由師傅先在岩板初步炙烤迅速鎖住汁水，把控在食客指定熟度前推車到桌，每一步的時間掌握都恰到好處，登場時美麗的美拉德反應，將口感與熟度演繹到位。

牛扒在300℃的高温火山岩板上滋滋作響，光是聞着就叫人饞的流口水，出色的安格斯肉質只需少量的鹽和胡椒，就能嚐到香醇美味！記得翻轉封邊，享受牛肉在炙烤中不同熟度的鮮美。

（深圳Book提供）

2. 精選胸腹牛扒：Choice級牛肉

這道主廚力薦的胸腹牛排，不愧是御牛紀．岩烤牛排家的頂流，烤到7分熟時外焦裏嫩，切開還能見到豐盈的汁水滲出。

搭配黑椒醬汁，吃起來口感濃郁又富有層次，肉質細膩綿香，岩烤賦予的乾香與肉汁碰撞，簡直不要太誘人！

3. 愛爾蘭ABP牛扒：來自愛爾蘭ABP集團

還有這款愛爾蘭ABP認證的雪花牛扒，同樣是御牛紀的實力上將，雪花紋理清晰豐富，高温岩烤後的肉質緊緊鎖住，入口肉感柔嫩細緻。

雪花牛排的魅力就在於任意熟度都能品鑑到的厚實飽滿與鮮嫩多汁，細細品嚐外面微焦鮮香，滿口都是牛肉的原始的奶香風味，越嚼越香。

萬人收藏的珍饈 儀式感與性價比拉滿

除了石燒牛扒，還有多款美食、甜品和飲品👇👇👇

+ 7

1. 御牛紀香草烤春雞，每日限量

由香草等秘製香料醃烤的烤春雞，一上桌就吸引了全場的目光，雞肉表皮酥脆油亮，清新的香草芳香撲鼻而來。

一口咬下瞬間嚐到肉汁，唇齒充斥着隱隱清晰的香草和雞肉香，肉質緊實嫩滑。每日限量供應，想吃的記得提前來~

2. 法式鹽燒翡翠螺，人氣熱榜

這款超人氣的法式巖燒翡翠螺是回頭客的摯愛，一份有8隻翡翠螺，擺盤非常精緻，上桌還會點燃美麗火焰，視覺衝擊力拉滿。

（深圳Book提供）

入口鹹香有嚼勁，海洋的氣息撲鼻而來，叫人讚不絕口！

3. 主食：鮮茄肉醬意粉

經典肉醬意麵融合了番茄和香濃的肉醬，再撒上芳香的香草，口感鮮美，充滿層次。滿滿的肉醬掛汁麵條，每一口都是一次味蕾的旅行。

4. 主食：牛肝菌醬雞肉意粉

菌菇和芝士雞肉的也是意粉的經典組合了，絲滑的麵條裹着香醇的牛肝菌醬，搭配鮮嫩的雞肉，用料實在豐富，一口回味無窮~

5. 小吃：巴馬臣芝士薯條、紅醬脆炸雞中翼

套餐中的帕瑪臣芝士薯條與紅醬脆炸雞中亦都是御牛紀的人氣小吃，外酥裏嫩的薯條搭配上帕瑪臣芝士獨有的奶酪鹹香，讓人越吃越上頭。對半炸的雞翅讓口感更加飽滿，外脆裏嫩，有微微的蒜香叫人慾罷不能。

6. 沙律和甜品：芒果藜麥雞肉沙律、冧酒提子雪糕、焦糖布丁

沙拉和甜品也是餐桌上必不可少的美味，芒果香甜雞肉鮮嫩，一口清爽鮮甜，口感豐富；朗姆葡乾雪糕帶有淺淺朗姆酒香，冰爽綿密香甜；焦糖布丁外表焦甜，內在軟嫩，入口即化，奶香充斥。

註：朗姆葡乾雪糕，海岸城店特供。



7. 飲品：推薦羽衣甘藍蘋果汁

不含酒精的氣泡水顏值超高，檸檬與汽水的短暫刺激轉瞬即逝，清爽的快感念念不忘。帶着雪頂的白桃烏龍奶茶，兒童都超愛，珍珠QQ彈彈很嚼勁！

當羽衣甘藍與蘋果汁碰撞，濃郁的蘋果香甜交織羽衣甘藍的果蔬清爽，一口飲下，冰爽席捲舌尖，極其驚豔，滿滿的維他命C營養~

3家店3種空間美學 解鎖浪漫就餐體驗

御牛紀．岩烤牛排海岸城店、皇庭廣場店、布吉萬象匯店3店3種主題風格，進店即體驗羅馬假日、沙漠綠洲或自然之境的獨特藝術氛圍。👇👇👇

原木和皮質結合的桌椅，熱情熟練的服務，伴隨着歡愉節奏的音樂，在温馨而富有格調的空間中，享受一場岩烤牛排和豐富西餐的浪漫盛宴。

御牛紀．岩烤牛排 The Stonegrill

南山海岸城店

地址：深圳南山區海德二道天利中央廣場A座2層203號

交通：深圳地鐵9號線南山書城站B出口步行620m

電話：0755-86968196／18129971826

福田皇庭廣場店

地址：深圳福田區福華三路118號皇庭廣場L2層東門入口旁

交通：深圳地鐵1/4號線會展中心站C出口步行100m

電話：0755-23603354／13715002281

龍崗布吉萬象匯店

地址：深圳龍崗區萬象匯2樓L208室（3號門入口旁）

交通：深圳地鐵5號線百鴿籠站

電話：19200547006



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