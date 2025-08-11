楊柳來襲｜周三料狂風雷暴　旅行撞正打風機票可改期？6條Q&A看清

楊柳颱風｜楊柳來襲！天文台的預測顯示，熱帶氣旋楊柳將逐漸增強並向偏西方向移動，按目前路徑，楊柳料於周三（13日）上午以颱風姿態闖入本港800公里範圍，其後撲港，並於周四（14日）最接近本港，屆時本港天氣急轉壞！



惡劣天氣下，航班有機會延誤，甚至取消！以下6個打風去旅行，包括更改機票、更改酒店、保險賠償等常見問題應對策略，最好提早睇定！到時打風就不用慌失失！



天文台料楊柳周四最接近香港 料吹6級風

天文台指，楊柳將逐漸增強並向偏西方向移動，大致移向台灣一帶，隨後靠近廣東東部至福建南部一帶，但其登陸位置及強度仍存在變數，與其相關的大驟雨及狂風雷暴會在本週中後期影響廣東。

按目前路徑，楊柳料於周三上午以颱風姿態闖入本港800公里範圍，並於周四進入400公里範圍，天文台預料屆時本港將迎來狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，離岸及高地間中6級風；周五（15日）仍有幾陣狂風驟雨。初時驟雨較多及有雷暴。

楊柳將逐漸增強，並向偏西方向移動。（天文台官方網站截圖）

天文台九天天氣預報指，周三將迎來狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，離岸及高地間中6級風。（天文台官方網站截圖）

旅行遇颱風應對【1】｜打風航班一定會停飛嗎？

旅行遇上打風，航空公司未必會停飛所有航班。天文台就曾於YouTube節目《氣象冷知識》中，講解飛機能否如常起飛的主要兩個情況：

1. 機場現場情況（風向、風速、跑道能見度）：

飛機主要是借助逆風來提升浮升力，若風向與跑道平行，便有利飛機起飛。但如果飛機與跑道垂直的「側風」出現，或會使飛機降落時失平衡，造成意外。故此，當側風風速過大或出現風力大的氣流時，飛機便會暫停升降，以保安全。

此外，即使風速、風向合符飛機升降要求，若跑道範圍視野有限，飛機亦會因意外風險過大而不能升降。

天文台曾於Youtube節目《氣象冷知識》中講解決定飛機能否如常起飛的因素。（Youtube@《氣象冷知識》截圖）

2. 地勤人員工作情況：

天文台亦於節目中表示，飛機能否如常起飛，也取決於當日地勤職員受惡劣天氣影響的程度。若天氣惡劣得地勤職員無法工作，即使風速、風向合符飛機升降要求，飛機亦不能升降。

旅行遇颱風應對【2】｜如一直未收到航空公司通知，怎麼辦？

如果航空公司一直未有電郵，或電話通知航班取消，怎麼辦？其實現時各航班公司的官網都可以查閱最新的航班狀態，如未知航班會否取消，建議可先到航空公司官網查閱最新消息，一般只要輸入航班編號及出發日期即可獲取航班資訊。

如果航空公司一直未通知航班會否取消，也不一定只能默默等待。（資料圖片）

旅行遇颱風應對【3】｜遇上飛機取消怎麼辦？

假如一個不幸，飛機無法起飛，航空公司宣布取消航班，一般都會透過電子郵件通知乘客，也會建議乘客預定其他日子出發的航班。

如時間許可，當收到航空公司的通知，最好盡快作出更改決定，因受影響乘客眾多，而航班座位數量有限，較熱門的航班好快便會滿額，而且在航空公司安排下更改航班的話，大多數都不用繳付額外費用，不過都要視乎機票票價級別而定。

如果是經旅行社或旅遊平台預訂機票的話，很可能需要經旅行社或旅遊平台更改，也可以先自行向航空公司查詢，同時準備與旅行社或遊行平台客服聯絡。

航空公司宣布取消航班，一般會透過電子郵件通知乘客，也會建議乘客預定其他日子出發的航班。（資料圖片）

旅行遇颱風應對【4】｜航班狀態上長時間顯示「延誤」怎麼辦？

假如航空公司一直遲遲未宣布會否取消航班，但航班狀態長時間顯示「延誤」，也不一定只有默默等待，旅客可致電航空公司；如已抵達機場，亦可選擇到機場的登機櫃檯更改航班。不過，改期或更改航班會否需要額外費用，就要視乎該航空公司的做法了。

香港快運查詢電話：3951 7229（WhatsApp）／3702 7618（客戶服務中心）

香港航空查詢電話：3916 3666（客戶服務中心）

國泰航空查詢電話：2747 2747（WhatsApp）／2747 3333（國泰航空總辦事處）

大灣區航空查詢電話：2319 4288（WhatsApp／客戶服務中心）



旅行遇颱風應對【5】｜如更改航班，還有什麼需要處理？

如決定更改行程，其實還需要準備更改酒店入住日期！現時的訂房平台，在限定日期內一般都會有「免費取消」服務，包括Trip.com、Booking.com、Agoda、Klook。即使重新預定或更改入住日期，可能因價格調整而需要額外費用，但總好過去到無得入住。

旅行遇颱風應對【6】｜航班延誤要怎樣Claim保險？

如果有提前購買旅遊保險的話，除了要保留所有消費證明及收據，還要僅記準備航空公司延遲證明，以便向保險公司申請賠償。航空延遲證明可於機場櫃檯，或電郵、致電到訂票部向航空公司申請。

關於保險公司賠償疑問，可瀏覽：打風摩羯｜旅行遇颱風旅遊保險包唔包？4因素決定會否賠、賠幾多

遇上航班延誤或取消，僅記申請航空公司延遲證明，以便向保險公司申請賠償。（資料圖片）

最後提醒大家，出發去旅行當然想玩得盡興，但意外總是意料之外，尤其颱風季去旅行就更加需要多作額外準備，買定旅遊保險，就能多一份保障。

