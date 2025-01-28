吃喝玩樂一條龍！龍騰舞躍賀新春！澳門新春社區巡演玩樂全攻略

想體驗被醒獅舞龍、吉祥人偶、財神和金童玉女簇擁，感受最喜慶的節日氛圍？澳門「歡樂春節─龍騰舞躍賀新春」「歡樂春節─2025年龍騰舞躍賀新春」社區巡演，讓你感受一個與別不同的新春！由年初一玩到年初二，精彩節目在澳門各區輪番上陣，讓你感受不一樣的節日喜慶！



238米巨龍巡遊！社區巡演打卡必備！

想像一下，一條比兩個足球場還要長的巨龍在你面前舞動，是何等震撼的場面！年初一（1月29日）上午11點，238米長的大金龍將從大三巴牌坊出發，一路蜿蜒至媽閣廟，沿途還有18頭醒獅、財神、福祿壽、金童玉女等陪同拜年，派送金元寶，寓意新一年行大運、財源滾滾、福壽安康！想沾沾喜氣？記得捕捉巨龍身影，同佢selfie打卡啦！

精彩節目不停歇！社區巡演浪接浪！

除了巨龍巡遊，社區巡演更是精彩紛呈！年初一、初二（1月29及30日），澳門南灣區及新口岸填海區、北區及離島區將上演醒獅舞龍、吉祥人偶巡遊等精彩節目，讓你沉浸在濃濃的新年氣氛中。最特別的是，今年更邀請到2025年「東亞文化之都」——中國湖州和韓國安城的表演隊伍，以及來自法國、哥倫比亞、印度、羅馬尼亞、西班牙等地的國際表演團隊，帶來各具特色的演出，讓你一次過體驗多元文化盛宴！鑼鼓喧天，醒獅獻瑞，保證讓你目不暇給！

吃喝玩樂一條龍！澳門新春玩盡興！

除了精彩的巡演活動，澳門還有眾多美食、景點等你探索。無論是想品嚐葡撻、豬扒包等地道美食，還是想參觀大三巴牌坊、媽閣廟等歷史遺跡，都能滿足你的需求！新春佳節，當然要好好感受澳門的美食與文化！

（資料及相片由客戶提供）