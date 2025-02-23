深圳4大冰雪世界主題樂園 人均最低39.9元滑雪+玩雪｜地鐵直達
撰文：深圳派
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不是哈爾濱去不起，而是深圳的冰雪世界主題樂園更有性價比！
假期帶上家人朋友，開啟滑雪＋玩雪之旅，樂趣滿滿！
深圳4大滑雪＋玩雪冰雪世界主題樂園
1. 卡魯冰雪世界
佔地面積約1.2萬m²，雪質細膩接近天然粉雪。
在這兒盡情撒野，堆雪人、玩雪球、打雪仗、滑雪......
地址：龍華區觀瀾街道高爾夫大道觀瀾湖生態運動公社內
交通：地鐵4號線觀瀾湖站A出口，步行約3分鐘
營業時間：10:00-22:00
價格：人均98-328人民幣
2. 世界之窗——阿爾卑斯冰雪世界
3000+㎡的雪場，秒實現看雪的願望。
人氣項目「輪胎滑雪」非常過癮，精緻的雪景佈置，還能get一大波美照。
地址：南山區深南大道9037號
交通：地鐵1號線世界之窗站H出口，步行300m
營業時間：12:00-21:00
價格：人均60-100人民幣
3. 海昌·樂漫冰雪王國
4000㎡+的俄羅斯風情冰雪樂園，充滿歐式風情的小鎮建築、漫天飛舞的雪花.……
彷彿置身於北歐童話世界。
地址：寶安區海雅繽紛城4層L430號商鋪
交通：地鐵12號線新安公園站C1出口，步行約11分鐘
營業時間：10:00-22:00
價格：人均100+人民幣
4. 奇幻冰雪世界
超過3000㎡的大型綜合體樂園，首創冰玫瑰牆、6條冰雪滑道、20+冰雪項目，好玩程度比肩迪士尼！
地址：龍華區大浪商業街後浪新天地7棟4樓
交通：地鐵4號線龍勝站D1出口，乘坐M115公交車至大浪商業中心
營業時間：周一至周五 9:00-21:00，周末及節假日 8:00-22:00
價格：人均39.9-68人民幣
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