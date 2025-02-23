深圳4大冰雪世界主題樂園　人均最低39.9元滑雪+玩雪｜地鐵直達

不是哈爾濱去不起，而是深圳的冰雪世界主題樂園更有性價比！



假期帶上家人朋友，開啟滑雪＋玩雪之旅，樂趣滿滿！

深圳4大滑雪＋玩雪冰雪世界主題樂園

1. 卡魯冰雪世界

佔地面積約1.2萬m²，雪質細膩接近天然粉雪。

在這兒盡情撒野，堆雪人、玩雪球、打雪仗、滑雪......

地址：龍華區觀瀾街道高爾夫大道觀瀾湖生態運動公社內

交通：地鐵4號線觀瀾湖站A出口，步行約3分鐘

營業時間：10:00-22:00

價格：人均98-328人民幣



2. 世界之窗——阿爾卑斯冰雪世界

3000+㎡的雪場，秒實現看雪的願望。

人氣項目「輪胎滑雪」非常過癮，精緻的雪景佈置，還能get一大波美照。

地址：南山區深南大道9037號

交通：地鐵1號線世界之窗站H出口，步行300m

營業時間：12:00-21:00

價格：人均60-100人民幣



3. 海昌·樂漫冰雪王國

4000㎡+的俄羅斯風情冰雪樂園，充滿歐式風情的小鎮建築、漫天飛舞的雪花.……

彷彿置身於北歐童話世界。

地址：寶安區海雅繽紛城4層L430號商鋪

交通：地鐵12號線新安公園站C1出口，步行約11分鐘

營業時間：10:00-22:00

價格：人均100+人民幣



4. 奇幻冰雪世界

超過3000㎡的大型綜合體樂園，首創冰玫瑰牆、6條冰雪滑道、20+冰雪項目，好玩程度比肩迪士尼！

地址：龍華區大浪商業街後浪新天地7棟4樓

交通：地鐵4號線龍勝站D1出口，乘坐M115公交車至大浪商業中心

營業時間：周一至周五 9:00-21:00，周末及節假日 8:00-22:00

價格：人均39.9-68人民幣



【本文獲「深圳派」授權轉載，微信公眾號：best0755】