【泰國自由行】買盡食盡安帕瓦水上市場　輕鬆坐船拜訪5大寺廟！

「水上市場」是許多觀光客們來到泰國旅遊都必排、必逛的一個行程。其實我本來並沒有很感興趣，因為「印象中」好像那裏賣的東西沒什麼公定價，都要靠自己的殺價技巧來交涉。（我自己買東西是屬於乾乾脆脆的那種，不喜歡一直在那邊「拜託再便宜一點啦～」、「多送我一根蔥咩～」，但當然也不想當冤大頭買到故意哄抬到離譜價位的商品…）我不太喜歡逛這樣子的地方。 不過…後來旅遊的經驗慢慢累積了。我發現水上市場沒有我想像中那麼恐怖，比較需要殺價的只有上次分享過的那個「丹能莎朵水上市場」（但在那邊可以體驗搭船購物的樂趣）其他離曼谷比較近的…像「大城水上市場」、芭提雅的那個「四方水上市場」還有這篇要分享的「安帕瓦水上市場（Amphawa Floating Market）」都是屬於東西定價不高、不殺價也能輕鬆逛的那種水上市場。

泰國自由行：暢遊安帕瓦水上市場、坐船拜訪5大寺廟！（老錢的老巢）

尤其當中「安帕瓦水上市場」真的賣的東西琳瑯滿目，而且不像其他幾個水上市場比較「觀光客取向」，「安帕瓦」是連泰國人也愛逛而且會大包小包拎回家的好所在。

我個人的評價是…「大城水上市場」是你有去「大城（Ayutthaya）」參觀古蹟的話可以順便去那裏吃吃東西。「四方水上市場」是你有計劃去芭提雅一日遊或者待幾天的話可以順便去逛的地方。但這個「安帕瓦水上市場」完全值得你專程前往，逛一個下午也不錯但可能會有點意猶未盡，可以安排住在安帕瓦一晚更能玩得盡興，不必一直顧慮要趕車回曼谷這件事！

p.s.我知道有人心裏可能想說「安帕瓦」這地方都被一大票Blogger介紹到爛了，老梗有什麼好寫的！？（我真的聽過有些人有這種想法）不過我本來就沒有一昧只追求分享最新、最熱門的景點，只是用自己的步調慢慢玩遍泰國，其他人有沒有寫到爛那跟我無關…

「Mini Van」（老錢的老巢）

安帕瓦水上市場的所在地並不是位在曼谷，而是曼谷西邊約兩個小時車程的「夜功府（Samut Songkhram）」內。除了「租車自駕」前往以外，通常可以用另外三種方式前往：

1. 包車：人數夠多而且想另外前往夜功府其他景點走走的話可以選擇這種方式。

2. 參加一日遊的團：人數不夠多、不想花大錢包車，但又很懶得自己研究怎麼搭大眾運輸工具的朋友適用

3. 搭Mini Van：所謂「Mini Van」就是照片中那種小巴，要注意的是以前都是要到BTS Victory Monument（勝利紀念碑站）旁邊搭，2016年10月25日以後，往曼谷西邊和西南邊包括「安帕瓦水上市場」、「丹能莎朵水上市場」、「美功鐵道市場」、「華欣」、「七岩」、「北碧府」...等地的Mini Van都改為要到曼谷的舊南巴士站「Sai Tai Pinklao」去搭（新南巴士站「Sai Tai Mai」也有Mini Van可以前往以上地點），末班車時間為21:00，搭到安帕瓦的票價約80THB。

舊南巴士站「Sai Tai Pinklao」的地點（我找了好久才找到...）它雖然叫做南巴士站，可是位於曼谷市區的西邊而非南邊。從市區搭計程車過來大約要半小時，車費大概百來銖，給計程車司機看的時候展示「ขนส่งสายใต้เก่า(ปิ่นเกล้า)」這段泰文給他看，他應該就知道地方了，英文的話他們未必看得懂…新南巴士站「Sai Tai Mai」在比舊南巴士站「Sai Tai Gao」更西邊的位置。如果從曼谷市中心那一帶搭車前往是更遠一些。

抵達安帕瓦以後，其實有很多條路都可以繞到水上市場那（條條大路通羅馬的概念）我們隨興看到一條小路有個指示牌說可以通到水上市場就走進去了，後來發現好像大部份遊客都不是走這裏…

基本資料（安帕瓦水上市場） 營業時間：周五 11:00 ~ 21:00／周六和周日 11:00 ~ 21:00 備註：營業時間只是一個大約值，每家攤商營業到幾點還是略有差異

安帕瓦水上市場​有什麼好逛好買（按下圖看介紹吧）▼

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安帕瓦水上市場​有什麼好吃​（按下圖看介紹吧）▼

關於安帕瓦好吃、好逛、好買的，想留待下篇一起分享，這篇要分享的主要是照片中這「坐船拜5個寺廟」…我也不知道怎麼講…反正你們在安帕瓦水上市場走一走就會看到，還蠻明顯的。而且好像不只一家有賣類似的行程，最貴的話一個人不會超過100THB，大家可以參考比較一下（50THB應該是最便宜的了，但真的找不到也不用太執著，反正只差幾個銅板而已…）

我去的時候其實沒有先參考網路上的部落客遊記，是很意外地發現有賣這樣子的行程，然後下午的時間又很多（我當天晚上是直接住在安帕瓦附近的度假村）一直吃也不是辦法，想說搭船出去看看應該可以加減拍拍照什麼的。後來搭回來真心覺得這行程比想像中有趣、內容又蠻豐富的，不寫一篇專文來分享就太可惜了～

「坐船拜5個寺廟」行程資訊（按下圖看介紹吧）▼

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第一站「Wat Kasemsoranaram」＋「Wat Bangchak」（按下圖看沿途介紹吧）▼

第一站停靠的廟有兩間，一間叫「Wat Kasemsoranaram（วัดเกษมสรณาราม）」，另一間叫「Wat Bangchak（วัดบางจาก）」（相隔幾步路的距離而已）我想對大部份觀光客來說，這兩間都並不屬於遠近馳名的那種廟，我本來想查查看其他參加過這行程的部落客有沒有介紹過這兩間廟叫什麼，結果大家都不曉得廟的名字…還好我想起來我那天下船的時候有用手機的定位記下它在Google Map上的位置，因而可以查到廟名（其實對一般人來說這種不有名的廟叫什麼也不重要啦～我只是想說既然自己要寫文章來分享，那什麼都不知道好像也有點!

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第二站「Wat Thong Khung」（按下圖看沿途風光及食物的介紹吧）▼

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第三站「Wat Pummarin Kudeethong」（按下圖看沿途風光及食物的介紹吧）▼

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第四站「Wat Bang Nang Lee Yai School」（按下圖看沿途風光及食物的介紹吧）▼

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以上就是這次「坐船拜5個寺廟」行程的一些分享，我已經盡量寫得不要太廢話連篇了。但這些廟的資料都不多，所以我能寫出來的內容也有限… 總之重點就是我自己是覺得這行程除了看廟以外還可以接近動物、拍一堆寫真照、沿路吃吃喝喝還蠻有意思的～你們如果有參加跟我一樣的行程，切記到了有很多動物那個停靠站時可以去找一下「樹中廟」、「黑王像」跟「泰拳公園」，少看那幾個景點還蠻可惜的！（如果你本來就對這些景點都沒興趣，只是想打發打發時間，那當然就不用特別去找了…）

【本文獲「老錢的老巢」授權轉載。】