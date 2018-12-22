【2019除夕倒數】日本澳洲英美杜拜都有煙花！十國跨年活動大曬冷

進入十二月，除了要好好慶祝聖誕節，更不能少了年尾除夕倒數活動！除了選擇繼續留守香港迎接新年，其實世界各地都有別具特色的除夕倒數活動等你參與！小編接下來為大家介紹全球十大除夕倒數熱點，除了台灣、悉尼等必去倒數點，還有杜拜等地點，快來選擇自己心水的 除夕倒數地點，迎接更精彩的2019年吧！

1. 澳洲悉尼

悉尼的倒數以燦爛的煙花聞名，可以就每逄倒數的日子便是悉尼煙花放不停的日子！在悉尼的著名景點悉尼歌劇院、或是在船上零死角欣賞煙花，絕對是倒數迎接新一年的好選擇！

擔心只是看煙花會悶？悉尼倒數活動不止於煙花show！當地大多數從當地時間晚上6時已經會有精彩表演，上年是花式飛機表演，好奇想知道悉尼今年新搞作的朋友，不如就立刻計劃行程到悉尼倒數，見證當地絕美夜景和熱情的倒數文化吧！

2. 德國柏林

音樂迷注意了！德國柏林每年倒數前一天已經會於布蘭登堡門Brandenburg Gate有樂隊和DJ為倒數活動排練，於31日當天晚上7時，各種大型新年慶祝活動Silvesterparty，美酒佳餚和音樂充滿現場，把全場的氣氛帶至最高點！由1月1日00:30開始，DJ便會開始打碟，延續倒數的熱情！想2018年的最後一天和2019的第一天都盡情享受音樂的朋友們，德國柏林的倒數活動在等你啊！

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3. 杜拜

奢華的象徵怎能少了杜拜？花費了上百萬美元所做成的煙花將要在杜拜最高的建築物「杜拜塔」發射上夜空！你也可以在杜拜感受充滿中東風情的豪華煙花派對，在極具代表性的帆船酒店觀賞酒店主辦的煙花show，以極奢華的慶典開展2019年！

4.美國紐約

倒數活動已有超過100年歷史的美國紐約，每年都吸引了世界各地的遊客爭相前往當地倒數！時代廣場的倒數活動是大眾的倒數勝地，即使在嚴寒下，仍然可以感受到大家的熱情和興奮！當中最讓大家期待的就是時代廣場的Ball Drop倒數活動，在年尾最後一分鐘，現場便有球燈下降，伴隨大家一起倒數，在踏入新年的一瞬間，除了會放煙花，還會有彩色彩紙滿天飛和大家互相擁抱接吻的場景！

5.俄羅斯莫斯科

2018年度的世界盃為俄羅斯莫斯科吸引了不少的注意，而這個世界知名的城市在倒數迎接的時候也不打算將光芒分享給其他地方的倒數活動～想感受冰寒交加但是精彩絕倫的倒數活動，可以到莫斯科的紅場體驗，見證當地煙花照亮聖瓦西里教堂的場景！

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6.日本關西地區

日本關西地區倒數活動能一次滿足你的兩個願望！希望感受日本傳統倒數的文化時，你可以到日本古都京都的知恩院，親身體驗108聲鐘響的特色倒數方式，然後到八坂神社，祈求新一年萬事順利。

若果你想參與一個玩味十足的倒數活動，那就去日本環球影城吧！現場有小小兵Minions等人氣角色與你共同倒數，一次過回味2018年USJ 的各大巡遊活動，還有可以在踏入新年後繼續現至1月1日的閉園時間，新年的第一天就一起挑戰26小時玩盡USJ各大遊戲設施吧！

7.薩摩亞

因為薩摩亞這個國家的國際時間更換線換成了西面，薩摩亞一躍成為全球第一個迎接新一年來臨的國家！著名的演員巨石強森原來也是帶有薩摩亞的血統，是薩摩亞裔向非裔混血兒，這個充滿神秘氣息的國家，倒數方式與其他國家的倒數方式大有不同，當別的國家是以華麗的煙花點綴新一年的夜空時，薩摩亞則是以當地傳統慶祝節日的方式，以傳統宴會、音樂和表演為國家祈求新一年平安

8. 韓國首爾

看韓劇的各位應該也會很清楚，韓國人會整班人玩轉幾個地點，務求大家玩得盡興，而這個文化同樣可以在韓國人迎接新一年的習俗的方式見證得到～除了熱鬧又華麗的煙花表演或慶祝活動，或是敲鐘儀式以外，當地人還會看新一年的第一個日出！在首爾，你可以在樂天世界塔，欣賞樓高123層的煙花表演，然後再到當地人等候新年第一次日出的鏡浦台欣賞美景，祈願新一年事事順利！

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9.英國倫敦

英國倫敦作為世界級的城市，於英國著名景點倫敦眼發放的新年煙花也是全球觸目的迎接新年慶典！倫敦有著DJ的表演陪伴你等待煙花表演開始，這個典雅的城市彷彿搖身一變，成為大型夜店，還有一些家庭會自行帶備飲料和小食，自己準備好參與這個派對！

迎接2019年的除夕煙花需持票入場，可惜的是今年的門票已經售罄，搶不到票的朋友可以到倫敦各個山頂免費欣賞除夕煙花，例如是國會山莊Parliament Hill 、格林威治公園Greenwich Park等地也是俯瞰倫敦全景、賞煙花絕佳地點！

10.台灣台北

如果不想在年尾時遠征，你可以考慮到附近的台灣迎接新年！台北的熱門倒數地點又怎會少了台北101大樓？你可以欣賞到509層樓高的101大樓所參與的煙花表演，目睹整個城市熱情迎接第一年的情境！如果你不想一早就到現場排隊，你可以到附近的美麗華摩天輪，與當地民眾一同迎接2019年！

以上便是全球十大值得大家到訪、與當地人一起倒數的地點！希望大家可以選擇到合適自己的倒數地點，與重要的人一起迎接更美好的2019年吧！新一年玩盡各個城市！

【本文獲「KKday」授權轉載。】