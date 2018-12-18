【日本奇趣】繼透明奶茶後有飲用咖哩　研發只因為拘謹怕羞恥天性

每一個有趣商品背後，可能都有一個「笑唔出」的原因。

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撰文：六月的風

每個日本有趣商品的發明，其實背後都有一段可歌可泣的社會現象。就好像「透明奶茶」、「透明咖啡」的出現，都是因為日本上班族認為，上班時喝奶茶、咖啡是不尊重工作，而且不得體的表現。因此透明飲品的出現就是為了讓同事以為你只是在飲水。這就不會被同事「白眼」，以為你「HEA」着上班。

同樣地，最近日本有飲品商發明了和咖啡罐差不多設計的飲用版咖哩！（日本人可真是外貌協會，那麼在意商品設計要「靚靚仔仔」）。這一罐「carry curry」在十月已經開售，兩星期賣出了500罐。有生意頭腦的日本人，把這個商品包裝成「數量限定」，成功把這個新商品升值。現時「carry curry」需要預訂，一套三罐盛惠1231円。

「carry curry」無須加熱，在常溫一開罐即可飲用。主要成份是日本國產的番茄茄醬、洋蔥，但沒有肉的成分。日本女生說OL上班族在中午配午餐飲用這個咖哩，十分不錯！而且很方便。

「carry curry」需要預訂，一套三罐（netatopi.jp）

開發「carry curry」的負責人表示：「在大家忙於工作，又想快速醫肚時，拿着即食咖哩到處走，畫面很不好看。」所以為了顧客們可以時刻保持得體的形象，就花了一年以上時間研發「carry curry」，一個拿着也不羞恥的「醫肚咖哩」！研究過程中，負責人說因為要做成方便飲用的樽裝飲品，所以放棄採用固體食材，而且要把蔬菜料的原料做成醬狀。

在午餐時當飲品飲用既方便又能滿足口腹之欲（netatopi.jp）

香港打工仔上班多忙，也可以拿着叉雞飯邊食邊做。但日本人只想填飽肚子也要思前顧後，保住形象，我見猶憐。所以有趣商品的發明，可不是「得啖笑」！

因為「carry curry」在香港沒有公開發售，有興趣的話要在旅行時把握機會啦！

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「點解日本人要發明飲得到嘅咖哩」​】

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