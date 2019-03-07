【海洋公園】熊貓中華鱘僅屬配菜？專家話你知各動物展館有幾巴閉

「去海洋公園玩吧！」如果一個香港人這麼建議，那麼他的意思八成是去海洋公園玩遊樂場。 香港海洋公園內有許多特別刺激的遊樂設施，比方說亞洲第一個VR過山車，能觀看海景的摩天輪，它們的光輝，似乎蓋過了海洋公園內飼養的動物。

熱帶雨林探險徑（海洋公園官方網站）

也的確是這樣。花好幾百港幣買票，要是只看看那些不算多的動物，不去玩遊樂設施，似乎是不太值。但這並不代表著那些動物的展區不夠好。恰恰相反，香港人在海洋公園中還原出了一個個小生態。

這樣的生態感是如何營造出來的呢？不妨來看看海洋公園的水獺展區。這兒的水獺生活得比較自在，籠舍中有溪流、有瀑布、有沙地、有巢穴，光是這個部分，就能讓水獺展示出漂亮的自然行為了。但這不是重點，往上看。這個展區非常的高，岸上有好幾棵樹，樹冠中生活著好多種鳩鴿類。

東南亞是鳩鴿類的演化中心地區，各種鴿子的多樣性極高。生活在東南亞的水獺家裡周圍有各種鴿子是很正常的事情。海洋公園的這個展區，通過分層的混養還原出了水獺家的環境。這就是生態感。

這樣的生態感，在熱帶雨林天地展區中更為明顯。這個展區中有混養的熱帶鳥類，有群居於小籠舍中的熱帶小猴，有單獨生活在生態缸中熱帶兩棲爬行動物，一個個小的展示區域，彷彿構成了一棵大樹的各個部分，重現了熱帶雨林的生態。

看看海洋公園的熱帶鳥類▼▼▼

在這些熱帶鳥附近，海洋公園展示了一堆兩棲爬行動物。這兒的兩爬全部生活在生態缸當中，缸內除了動物，還有活的植物，需要有恆溫恆濕和照明裝置來維護這個小生態。所有生態缸中，我最喜歡的是幾個箭毒蛙的缸。這些顏色艷麗的小惡魔生活在綠油油的植物中，讓人看著特別高興。

港台動物園的兩爬館水準比大陸同行高了不是一點半點，大陸動物園中，也只有長隆飛鳥世界能比上一比。

鈷藍箭毒蛙（花蝕提供）

說完熱帶，我們再來看看寒帶。海洋公園的極地展區中，最好看的是一堆企鵝。我去的時候，正是巴布亞企鵝築巢繁育後代的時候。在南極半島上，築巢用的石頭是企鵝當中的硬通貨。為了做好自己的巢，巴布亞企鵝常常得去別人的巢裡偷竊。這樣的行為在海洋公園裡完美的展示了出來。所謂讓自然展示自己，就是這樣一個狀態了。

在中國，港澳台是地位特殊的地區。因此，這三地必須都有熊貓。香港的熊貓生活在海洋公園。和澳門的石排灣郊野公園熊貓館一樣，海洋公園的兩個熊貓館都是室內場館，他們在室內鋪上土、種上了樹，依靠通風和照明系統，在室內營造了一個恆定的環境給熊貓。這樣精細的管理室內展區的方式，值得大陸的動物園學習。

按下圖看看海洋公園的企鵝、大熊貓和中華鱘▼▼▼

說真的，這是我第一次在動物園或海洋館中看到中華鱘。這個中華鱘的展缸很大，人們能從側邊和底部觀察這種巨型魚類在水中的曼妙身姿。而身邊的文字、視頻，又在告訴遊客為了保護長江，我們能做一些什麼。作為一個在長江邊長大的孩子，我在這個場館中十分感慨。

作為一個海洋主題的公園，香港海洋公園中還建有許多大型的水族缸，也飼養了一些海洋哺乳動物。相對於大陸的同行，這兒的動物福利比較好，有一定的豐容，場館設計也更妙，特別注重讓遊客從不同的角度觀察到動物。

香港海洋公園的海豚有半數是自己繁殖的（花蝕提供）

值得一提的是，香港海洋公園的海豚有半數是自己繁殖的，這就減少了對野外種群的依賴。同時，這裡也接待需要救治的野生海豚。必須得說，這是一種進步。

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