【布吉海鮮】999銖食大龍蝦！芝士火鍋燒烤吃到飽

喜歡陽光與海灘的朋友，對布吉島不會陌生！雖然唔少人都話布吉島是旅客區，物價分分鐘貴過曼谷，不過今次推介的BUTCHER ELITE BEEF 餐廳算是抵食之選，海鮮BBQ 火鍋餐，最平每人只需289銖（約78港元）便可以吃一個半小時；此外，餐廳最近推出新優惠，只需 999 泰銖（約270港元），每人更會有一隻燒烤大龍蝦！這家餐廳的環境乾淨，還有空調，可以吃得舒舒服服，是不錯選擇。

餐廳自助餐共設2個價位，分別是普通版每位289銖（約78港元）以及高級版每位369銖（約99港元），前者提供大量肉類及2款海鮮；後者除提供大量肉類，更有新鮮海蝦、青口、青蟹、三文魚等選擇。其實即使點了普通版，配菜種類亦非常多，肉類豐富，例如牛肉就有不同部位的選擇，還可以包金菇或其他疏菜。

按圖看餐廳環境

為時90分鐘的自助餐，上碟速度頗快。相片來源：泰國粉絲大本營

特別推介：999泰銖加送烤大龍蝦

餐廳最近推出特別優惠，終極升級版Buffet，食物方面提供大量肉類及超過10款海鮮，每人更會有一隻燒烤大龍蝦，價錢只需999 泰銖，非常抵食！

按圖睇升級版Buffet有咩食

叫到一檯都係食物，好滿足。相片來源：泰國粉絲大本營

+ 4 + 3 + 2

同場加映：超好味拉芝蒜蓉包

除了BBQ之外，這裡還有個秘密武器，就是蒜蓉包，這個蒜蓉包的特別之處在於裡面有芝士內餡，非常足料，可以拉出長長的芝士絲，而且不用另外收費。

食物當然唔係要來玩，但這個拉芝蒜蓉包真的相當美味。相片來源：泰國粉絲大本營

- 每人一隻布吉大龍蝦 -食燒烤現有大龍蝦 每人一杯奶酪 - 免費啤酒(勝獅啤酒/象啤) ，汽水或水 - 無限供應的乳酪大蒜麵包 - 無限供應日本米飯、茉莉香米、香蒜炒飯和味噌湯 - 無限供應雪糕 條款 - 自助餐時間限制最長為一個小時三十分鍾 （ 用餐時間為首次下單開始計算 ） - 如果超過用餐時間，每10分鐘收取35泰銖。 - 小童必須身高小於80厘米/ 而小童身高在80-129厘米之間則收取每人299泰銖(沒有龍蝦和啤酒) - 剩餘食物(包括燒烤的肉類)，每件將收取30泰銖。 - 所有食物和飲料都只能在餐廳內進食，不能帶走。

BUTCHER ELITE BEEF 地址：33/20 Vichitsongkram Road, Kathu, Phuket 83120 營業時間：11am-10pm

【本文獲泰國粉絲大本營授權轉載】

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