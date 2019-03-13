【韓星體驗】成為練習生出道一日：錄歌拍MV、上舞蹈班、影埋寫真

最近電視節目《一個因去跳舞》，36歲的黃智雯赴韓成為練習生，挑戰出道成為女團成員。近年韓風愈吹愈勁，而韓國娛樂圈亦有不少香港人成功踏上星途，有GOT7的王嘉爾（Jackson），CLC的莊錠欣（Elkie），NCT的黃旭熙（Lucas）等等。如果你也想一嘗當韓國練習生的滋味，就看這篇跟着KKday直接飛到韓國，了解偶像幕後生活，再帶你體驗當韓星的樂趣！

要在韓國成功出道，可說是要過五關斬六將！

要成為BTS，更是一般人做夢都想不到的（BTS 2019 SEASON'S GREETINGS）

試鏡

首先你需要到喜歡的演藝經紀公司，參加新人遴選試鏡。大多數公司都不會限制參加者的國籍，但年齡卻需介乎11-21歲左右。如果你人在韓國，可以在當地直接現場試鏡，進行3~5分鐘的才藝表演。

很多大型的經紀公司會舉辦每月甚至每星期固定的海選，如果你人不在韓國境內，亦可以留意各經紀公司在世界各地舉辦的遴選會時間表。此外還可以考慮參加網上海選，透過上傳個人才藝表演影片、資料等參選，合格的話就會被通知進階面試的詳細資料囉。

每家經紀公司都有自己的風格跟特長，試鏡前要做好資料搜集，盡量選擇與自己條件相符的經紀公司成功機率才會比較大喔！

每家經紀公司都有自己的風格跟特長，試鏡前要做好資料搜集，盡量選擇與自己條件相符的經紀公司成功機率才會比較大喔！（Produce 101 Season 2）

練習

如果有幸成功練習生，漫長的試煉現在才開始！韓國大多偶像都以全能見稱，所以你每天都要進行大量訓練課程，而每天要練習的項目都不一樣。由舞蹈訓練到聲樂練習、傳媒對答、拍照儀容神態等等的要求都十分嚴格，更有已出道的偶像表示練習生時期一個基本舞蹈動作就要訓練半年呢！

除了基本能力以外，練習生的作息、飲食等方面也會被非常嚴格地管理著。由於韓國偶像界對外貌的要求十分高，體重、體型管理都是基本中的基本，一頓飯可能只有2隻雞蛋左右的份量。有不少練習生因為太餓了就躲開閉路電視偷偷吃，但如果定期驗測不達標可能被刷下去的！要當練習生，意志力真的要非常堅定啊！

另外雖然公司會負擔課程費用，但大部分練習生都不會收到任何工資…就算出道了也可能要償還公司墊支的培訓、整容等等費用。最後還有一點就是當練習生的年期並不是固定的，有些練習生雖然資質非常優異，但遇不上合適的出道時機（例如說公司沒有合適風格的籌備中團體），練習年期就會被硬生生的拉長，有些例子練習年期長達10年！所以進社當練習生前一定要想清楚喔～

如果有幸成功練習生，漫長的試煉現在才開始！（EXO 엑소 '전야'（前夜）（The Eve） Dance Practice）

考核

除了要捱過滿滿的課程外，每個月更會舉辦一次練習生考核。就像學校考試一樣，但如果有任何出錯可是會被淘汰的。表現夠好的當紅偶像平均都當了二至五年的練習生才成功出道！

如果你也想當韓星出道，不妨體驗一下「韓星培訓課程」！你不但可以實際走訪韓國演藝經紀公司，更可親身體驗韓星舞台下的生活。從出道前的歌唱、舞蹈訓練開始，到出道後的髮型、化妝、服裝造型、舞台表演等等，KKday都幫你一手包辦！

除了要捱過滿滿的課程外，每個月更會舉辦一次練習生考核。（Produce 101 Season 2）

現在就成為韓國練習生出道吧！

1、練習生舞蹈課程體驗

Real K-Pop Dance studio所有教師都是當紅K-pop人氣歌手的御用舞者。演出經驗相當豐富，實力更是不在話下。像是東方神起、BigBang、Super Junior、神話、IU等都與他們合作表演過。

參加舞蹈訓練課程時，就像走進Produce 101的節目中，在專業老師的指導下絕對可以享受跳舞的樂趣！

2、K-Pop個人迷你專輯錄製

King Studio位於首爾江南新沙洞林蔭大道，是韓國歌手朴孝信、東方神起、成始璄等實際錄製專輯的專業錄音室。

你首先會接受來自首爾大音樂學院的專業聲樂指導老師親身聲樂教學。錄製完成後，單曲會由曾經為東方神起錄製專輯的資深錄音師及混音師親自操刀，進行音準修正及混音，完成MV拍攝，為你打造首支主打曲！另外，體驗韓國練習生活動全程會有專業翻譯人員陪伴，不用怕聽不明白韓文！

3. 韓星美妝、美髮造型 ＋ 個人寫真拍攝

完成迷你專輯後，是時候為你的主打曲拍攝封面！來到VOID造型工作室，你可以體驗國際巨星的攝影寫真服務，造型師為你度身設計好韓式美妝造型。由專業的攝影師為你拍攝獨一無二的照片，留下難忘的回憶。

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