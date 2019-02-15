【旅行購物攻略】購物狂留意！7大國家必買最平彩妝品牌攻略

對女士們來說，去旅行的意義除了打卡、享受美食之外，最重要的當然就是瘋狂Shopping！而買亦要買得精明，別以為只有日本才是購物的好地方，其實唔少國家都有其抵買彩妝，現在就為大家整理出各國必買的便宜彩妝品牌！

01. 泰國：THANN、Boots、Loreal

講起去泰國入手的護膚品牌，一定少不了THANN、Boots，每次出行很多港人都會大量入手。但原來大家都熟悉的品牌Loreal都非常便宜，在泰國的定價可說是世界最抵，而在BigC內Loreal護膚品更是大熱，比香港或其他亞洲國家的產品選擇更多！

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02. 韓國：后、雪花秀、LANEIGE

雖然不少韓國的化妝、護膚品在香港設有專賣店，不過價錢卻貴得多，好似后、雪花秀品牌等，除了於當地賣得較便宜外，貨量亦非常齊全，加埋免稅或是不同的外國信用卡折扣，難怪女士們每次在韓國都大量入貨啦！

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03. 日本：HABA、DHC、LUNASOL、FANCL

作為港人最愛的shopping國家，日本的確不是浪得虛名，女士們在藥妝店總會失控大買。當中有些日本的大熱品牌都非常抵買！例如HABA、DHC、LUNASOL、FANCL等，當中以FANCL的產品在日本較便宜，加埋退稅優惠，更慳一大截！

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04. 美國：NARS、Kiehl's、MAC、Clinique

不少源自美國的化妝、護膚品比香港便宜大約7、8折左右，像是Kiehl's、MAC等，而去美國不少人都說一定要買Clinique，因為當地不時有折扣優惠。而化妝品牌MAC在美國也非常齊全，香港沒有上市或是缺貨的色號都有機會找得到！

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05. 法國：La Roche Posay、Bioderma、Bonjois、Lancôme

別以為在法國只有名牌手袋才賣得便宜，美妝產品同樣很抵賣，如香港女士愛用的Bioderma卸妝水，比香港便宜得多！另外Lancôme在法國亦賣得特別低價，貨品夠新夠齊，加上法國有不少藥妝店都有免稅或折扣優惠，很值得大手入貨！

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06. 英國：THE BODY SHOP、JoMalone

雖然在英國可以找到不少化妝及護膚品牌，要數在英國賣得最便宜的，一定要數港人都熟悉的THE BODY SHOP，不少旅客都會大量入手！另外在英國機場免稅店，可以全球最低價入手港女最愛的香薰品牌Jo Malone，不過唯一缺點是貨源不一定齊全。

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07. 意大利：KIKO Milano

意大利出產的品牌KIKO，在歐洲各地都人氣高企，如在意大利、德國等地入手這品牌產品可低至7、8折！有計劃歐遊的女士可別錯過！

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