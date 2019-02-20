【長命百二歲2】方東昇首2集又爆Seed！11大爛Gag金句合集

「當大家120歲時，60歲也是中年。」人口老化，是香港以至全球都面對的大問題。TVB第二輯《長命百二歲》前日開播，方東昇今次衝出亞洲，帶大家探討歐美福利政策及養老體系同時，繼續爆出爛Gag金句，播出後第一、二集大受網民歡迎。

第1集：探訪荷蘭「失智村」＋生命公寓

歐美一直被喻為退休人士天堂，而荷蘭更有「養老天堂」美譽！荷蘭同樣面對人口老化問題，老人比例更超過一成八，當局預計2020年進入超高齡社會，全國亦有近27萬認知障礙患者，因此荷蘭政府已做好準備迎戰。今集方東昇走訪當地神秘村落「失智村」、「失智農莊」、「生命公寓」及「癮君子老人院」，加上院方對待長者的宗旨，看畢不禁慨嘆香港的養老制度極為落後。

「世界上最大嘅空間，就係進步空間。」 方東昇與老人家打羽毛球時的覺悟，寄寓香港相當合適。

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方東昇即使做完劇烈運動，都一樣可以爆金句！（圖片來源：TVB影片擷圖）

第2集：探訪荷蘭長者電視「祝英台」

此集繼續探討荷蘭的養老體系，節目開首方東昇已施展其食字神技，表示今集會看到荷蘭版《老齡距離》、《超齡美女廚房》、《流行經典80年》及專訪荷蘭首相呂特的《今日VIP》，短短一集30分鐘時間，到訪4個採訪機構足見節目製作組的用心。打頭陣《老齡距離》便採訪了當地最受老人歡迎的電視台MAX旗下的皇牌長壽節目《記憶訓練所》，連電視台都出力，以讓長者預防認知障礙，令人眼界大開！方東昇更即席為電視台起了一個中文名：

為天下耆英送上祝福，可考慮稱為「祝英台」。

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三位主持更走上荷蘭長者節目《記憶訓練所》做嘉賓，笑料百出。（圖片來源：TVB影片擷圖）

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出名意見多的網民，都對節目一致好評。除了大讚方東昇及兩位主持黃曉螢、李曉欣默契十足，此外亦有就香港護老問題作討論。

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