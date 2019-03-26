【青年旅館】行李太重　睡不到覺？　八個背包客必備的Hostel法寶

入住青年旅館的其中一個原因當然是因為它便宜的價格，但也正因為此，青旅並不提供跟酒店一樣的設備或消耗品，那應該如何打包行李呢？

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作為背包客，我知道輕便的行李有多重要，所以我會告訴你什麼東西真的有用，什麼東西你可以留在家裏。只要在打包行李時帶上以下的幾件法寶，就能讓你在青旅住得更舒服。

背包客出發旅行前千萬不可掉以輕心，記得帶上必備法寶。（Gettyimage／視覺中國）

1、耳塞

你永遠不知道會遇上怎樣的舍友，當你在深夜睡得正香時，你可能會聽到打雷般的鼻鼾聲，或是舍友進出房間的開關門聲，還有各式各樣打擾你好夢的聲響，你會痛苦地意識到原來在青年旅館想睡個好覺也不容易，這時一對隔音功能良好的耳塞可以幫到你。即棄型耳塞雖然便宜，但不環保，建議買可重複使用的類型。

入住青年旅館難免遇到易打鼻鼾的室友，耳塞正作此用。（Gettyimage／視覺中國）

2、眼罩

現在很多旅館也為床位添加了簾布，一來增加私隱度，二來有助較好入眠，這也是我建議大家選擇這類型青旅的原因（【背包客必看】如何住得便宜又舒適？ 教你5招篩選好的青年旅館）。但即使有簾布，也未必能完全阻隔所有光線。假如你對光十分敏感，或是打算入住床位沒有簾布的青旅，把眼罩放進你的行李會是一個好主意。

一（眼）罩睡到天光光。（Gettyimage／視覺中國）

3、快乾毛巾

雖然有些青年旅館有提供毛巾，但通常是需要收費的。所以我建議你帶一至兩條快乾毛巾（一大一小，小的用於洗臉，大的用作擦身），它的價格不算太貴，優點是折疊起來小而輕、耐用、抗菌（即是兩三天不洗也不會有異味）和快乾，這些都是綿質毛巾不能做到的。可以把你那條巨大的綿質毛巾留在家中，快乾毛巾才是你的旅行精選。

快乾毛巾，顧名思義「快乾」，亦小而輕、耐用和抗菌。（Gettyimage／視覺中國）

4、旅行裝盥洗用品

與酒店不同，並非所有青年旅館都有提供洗浴用品，當然你也可以選擇向舍友乞討或到埗後再購買。但我建議購買一些100ml或以下的容器，用來裝沐浴乳和洗髮露之類的盥洗用品，或是直接購買旅行裝的盥洗用品，以及一個用來放這些用品的收納包。這樣既可避免將行李寄艙，也可節省行李空間和減輕重量。

預購輕便的旅行裝盥洗用品，到埗後即可使用，亦毋須將行李寄箱。（Gettyimage／視覺中國）

5、拖鞋

你最好準備一雙只在旅館或浴室使用的拖鞋。雖然穿着拖鞋淋浴聽起來有點奇怪，但你不會知道之前有什麼人用過那間浴室，正如你使用公共泳池和健身房的浴室一樣。好的青旅會定時清潔浴室，看起來會很乾淨，但怎樣頻密的清潔也不能完全確保在你使用時是剛好清潔過的，所以穿上拖鞋可以避免你的腳板與浴室的地板直接接觸，相信你也不想莫名奇妙地患上香港腳之類的毛病。

青年旅館浴室地板未必乾淨，帶上人字拖，沐浴用，錯不了！（Gettyimage／視覺中國）

6、萬用轉插座連USB充電接口

並非每個國家的插頭型式都相同，而且青旅的床位通常只有一到兩個電源接口，所以你需要一個萬用轉接頭插座（最好它有兩個以上的USB充電接口），另外帶備數條USB充電線就可以同時為多件電器充電。不用為每件電器分別備妥轉換插座，可以一個插座走天下。

一個萬用插座走天下，萬無一失。（Gettyimage／視覺中國）

7、小掛鎖

掛鎖是每個背包客的必備品，因為不是所有青旅都會提供帶鎖的儲物櫃。當你帶着一些重要，但又不方便隨身攜帶的東西旅行時（例如手提電腦），將它鎖在安全的地方絕對是個好主意。我建議帶兩把款式大小不同的掛鎖（假如其中一個用不了，也有一個後備），當然它要是金屬製的，確保它足夠堅固耐用。

鎖上你貴重或不方便隨身攜帶的物品在旅館，方便自己外出。記得選購金屬製的鎖！（Gettyimage／視覺中國）

8、旅行收納袋

不論你帶行李箱還是背包，我猜你也不想每次在一堆衣物中翻找需要的東西，而且不是每家青旅的房間都有很寬敞的空間讓你翻找行李箱和背包，所以你需要一套旅行收納袋（Packing Cubes）去整理你的行李。它可以讓你很整齊地將行李中的物品和衣服分類，更重要是可以重複使用而且不貴！

背包客若不想在旅館翻箱倒櫃，記得在行李箱放上旅行吸納袋。（Gettyimage／視覺中國）

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「入住青年旅館必備的8件法寶」​】

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