【青年旅館】旅行住處最重要　除了地點及價格還要留意什麼？

青年旅館相信是很多背包客旅行時的住宿選擇，原因之一當然是比住酒店便宜許多。

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雖然入住青旅的價格較便宜，但不代表要住得特別差，它也可以住得很舒適，甚至還有一些酒店飯店沒有的好處。但每次預訂住宿時都會看到那麼多的選擇，應該如何判斷和挑選一家舒適的青年旅館呢？網上有不同的訂房平台，可以參考一下《旅行工具》。下面以坊間一個中介網站作例，給大家說說5個挑選條件（按重要次序排列）。

1、地點

一般而言，選擇位處市區或車站附近的青年旅館可為旅程帶來不少便利，包括在交通和飲食等方面。不太建議選擇遠離市區的青旅（除非行程需要），雖然它們的環境可能較清幽，但也意味着要花費更多時間和金錢在交通上，而且你的活動時間會因此減少（需要在入黑前返程）。關鍵還是要視乎你的個人偏好和行程安排，喜歡熱鬧和夜生活的背包客可以選擇鄰近酒吧街或夜市的青旅，擔心晚上太嘈雜的旅人可選擇離那些街道稍遠的青旅。

優先選擇位處市區或車站附近的青年旅館更便利，當然也要視乎個人偏好和行程安排。（作者提供）

2、評價

絕對要查看青旅的評價和評分、首先可篩掉8分以下的，然後再看評分較高的選擇，看看它們最新和最差的評價。最新的評價可以讓我們了解旅館最近的整潔度、服務質素（職員態度）以及設施的狀態，而透過最差的評價我們可以知道過往旅客入住時面對的問題，若有你不能接受或是難以改善的地方（例如硬件設施等），可避免選擇。

另外，建議優先選擇有一定數量評價（多於300個）的青旅，這樣綜合出來的評分較可信。評價數量較少的可能是新旅館，不介意的話也可以抱着嘗鮮冒險的心態去試試，說不定有意外驚喜。

青旅綜合評分愈高，代表可信度愈佳。（作者提供）

3、設施及服務

在預訂前一定要看清訂房網站上青旅內部設計的照片，透過照片大概了解青旅的設施和房間格局。連房間照片也沒有提供的青旅可以直接忽略。

以下是一些我認為需要留意的設施、設備和服務：

公共空間／交誼廳（聊天交朋友的地方）

免費網絡（查資料和計劃行程必須）

房間及床位設計（最好選擇有簾布和隔音的，私隱度較高，而且較易入睡）

可上鎖的儲物櫃／保險箱（放置不能隨身的財物，最好自備鎖）

廚房（打算煮食的小夥伴必須）

吹風機（長頭髮比較需要）

洗手間與浴室（未必每家青旅都會有照片，有就看看吧）

沐浴用品（非必要，但有的話可以不用帶或買）

免費早餐（省錢又方便）

需要額外收費的用品和服務（例如毛巾，有些青旅可能要額外收費）

洗衣服務（沒有的話就要查附近有沒有洗衣店或是自己手洗）

前台接待時間（只有部分青旅有24小時接待，若不能在該時間內抵達，請先查詢青旅能否作特別安排）

預訂房間前需細看青旅所提供的設施和服務，是否為收費或免費！（作者提供）

4、房間

青旅提供怎樣的房型也很重要，由4人房到10人以上的房間都有。除非是設計比較好的青旅（隔音好、私隱度高），否則，建議選擇8人或以下的房型，因為太多人進出房間，首先較為嘈吵，其次安全性也較低，再者，遇到糟糕室友的機會也增加。除了混合宿舍，有部分旅館會提供女生宿舍，如果不想跟男士同房的女士可以選擇，但價格一般稍貴。男生比較無所謂，選便宜的混宿就行了。

多數青旅會在官網提供房間設施的圖片，背包客可預先查看後再篩選。（網上圖片）

5、價格

如果預算較充裕，就不要選特別便宜的青旅，因為它們的條件可能真的挺惡劣的。試想像在外面跑了一整天，回去還睡不安穩，或是還要應付各種問題的話，真是賠了夫人又折兵。不同的國家地區的青旅有不同的價格範圍，例如港幣50元 （約新臺幣200元）已經可以在越南住一晚不錯的青旅，所以你只需在預算範圍內，篩選出符合上述條件的青旅，相信也能找到價格相宜又舒適的青旅選擇。

我個人非常喜歡住青年旅館，因為旅途中沒有比住到好青旅更划算的事了。不但能節省旅費，還能認識朋友，而且還有熱心的旅館職員或老闆免費為你提供當地旅遊情報，一舉三得！希望這篇文章能給你一點參考，覺得有用就分享給朋友吧！

本文獲 兼職旅人 Part Time Travel 授權轉載

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「如何住得便宜又舒適？教你用5個條件挑選青年旅館」​】

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