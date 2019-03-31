【越南美食】河內雞蛋咖啡創始店　讓你重新愛上咖啡的味道

聽說越南河內的雞蛋咖啡非常有名，這次到河內當然沒有不試的理由。其實河內有很多家咖啡店都有售賣雞蛋咖啡，這次我去的Giang Cafe正是雞蛋咖啡的始創者－Mr. Nguyen Giang，於1946年所創辦，已有70多年歷史，是家歷史悠久的老店。

Giang Cafe位於河內的老城區，它的招牌還算顯眼，很容易就找到。由於沒有店面的關係，所以不會有人在外面招呼你，看到招牌後直接走進那條窄巷就到了。

看到Giang Cafe的招牌，轉進窄巷就能到訪這家馳名中外的咖啡店。（作者提供）

這家咖啡店有兩層，因為地下那一層已經坐滿了人，所以我在二層找了個位置坐下。第二層感覺採光比較好，比底層要明亮不少。越南有一個特色，就是很多路邊攤和咖啡店的桌椅都很矮，這家咖啡店也不例外。亞洲人可能還好，不知道體型較龐大的老外對這個特色有什麼看法。店內的裝潢也沒有花巧，牆上有一些畫作點綴，整體風格樸素，但絲毫沒有影響慕名而來的客人前來朝聖，就是為了一嘗元祖雞蛋咖啡的味道。

Giang Cafe深受遊客的喜愛，成為了必遊的景點之一。（作者提供）

Giang Cafe的雞蛋咖啡是用蛋黃、越南咖啡、煉乳、牛油和芝士製成，據說是因為越南當年牛奶相對較缺乏，於是Mr. Nguyen Giang有了用蛋黃取代牛奶的想法。

雞蛋咖啡口感新穎，有人說味道很像提拉米蘇般。（作者提供）

我點的是熱雞蛋咖啡，上層是厚厚的泡沫，咖啡都藏在泡沫之下。我先用匙羹單獨嘗嘗那泡沫的味道和口感，然後再與咖啡拌勻喝，是兩種不同的體驗。雞蛋咖啡的口感非常綿密香滑，但又完全沒有雞蛋的腥味，口感和味道也有點像卡布奇諾（Cappuccino），但泡沫的口感更為濃厚。唯一可惜的是對我來說稍甜，可能是因為越南人普遍較嗜甜的關係，煉奶加得有點多，但絕對無礙它的美味，我反而覺得把它視為一道甜點更為合適。

Giang Cafe

Phone：(+84) 98 989 22 98

Website：www.giangcafehanoi.com

Address：39 Nguyễn Hữu Huân, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【越南｜河內】GIANG CAFE 雞蛋咖啡的原祖始創店！」​】

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