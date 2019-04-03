【日本弘前】春、秋期間遊青森縣賞櫻之餘　必食獨特蘋果咖喱派

弘前城的花季很遲才結束，大約五月初還有櫻花。很多櫻花都是染井吉野櫻，那源頭莫非是東京的駒込？到秋天的時候，紅葉如火燒一樣紅美得矚目驚心。由於京都太多人了，所以東北是我很推介的獨遊賞楓景點。

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弘前城的花季很遲才結束，大約五月初還有櫻花。（Aptinet）

要在弘前市輕鬆又便宜地「散策」，最理想的方法就是在JR弘前駅外乘坐每程100日圓的「弘南巴士」。這巴士每天運行時間是上午10時至下午5時（不同季節略有調整），所以要好好安排和爭取時間。

在弘前城公園範圍內走動，除了櫻花紅葉等樹木，還可看到植物園的牌子。（Aptinet）

從車站到弘前城不用半小時的車程，修復過後的弘前城要買門票才能進入。在弘前城公園範圍內走動，除了櫻花紅葉等樹木，還可看到植物園的牌子。園內佈局是個精緻小型公園，即使是城門外放雨傘的筒都是從地底掘出來、三百年前的古物。

這裏有500日圓起的和服試穿及戰國公主、武士的變身體驗。（Aptinet）

再一直往北口走，便會看到「武德殿」。這裏有500日圓起的和服試穿及戰國公主、武士的變身體驗，價格不貴，而且不懂日語也沒關係，因為這裏是用買票機付款的。室內拍攝完全自由，但不可以穿到室外去，所以想拍外景的朋友要留意。

在各大旅遊中心可以拿到弘前市蘋果派指南地圖（Hirosaki Apple Pie Guide Map），後面還有各店蘋果派店的地圖分佈。（作者提供）

看完櫻花紅葉，我推介各位去進行「蘋果派挑戰」。在各大旅遊中心可以拿到弘前市蘋果派指南地圖（Hirosaki Apple Pie Guide Map），後面還有各店蘋果派店的地圖分佈。由於有太多好吃的蘋果派了，所以我今次只介紹其中兩家感覺很有特色又近弘前城的，其他的留待大家參考地圖親自發掘。

「はなまる」的蘋果派香脆可口，蘋果肉是嫰粉紅色的，非常漂亮可愛。（作者提供）

在弘前公園的「亀甲門」外有一家叫「はなまる」（中文名可能是「花丸」）的小店，在這家咖啡店可以品嚐到「藩士咖啡」。「はなまる」的蘋果派香脆可口，蘋果肉是嫰粉紅色的，非常漂亮可愛。溫熱的蘋果甜味在舌尖上擴散，比單獨吃蘋果吸引多了。這個蘋果派還只要250日圓呢！

另一家應該列入必到景點的蘋果派咖啡店，必定是藤田紀念庭園內建於大正10年（1921年）的「大正浪漫喫茶室」。（作者提供）

另一家應該列入必到景點的蘋果派咖啡店，必定是藤田紀念庭園內建於大正10年（1921年）的「大正浪漫喫茶室」。蘋果派的種類繁多不在話下，這裏還可以吃到蘋果咖喱啊！在古蹟內一邊欣賞建築物，一邊吃370日圓單點的蘋果派，很親民的歷史見學價。

蘋果派的種類繁多不在話下，這裏還可以吃到蘋果咖喱啊！（作者提供）

商店情報：

珈琲はなまる

地址：青森県弘前市若党町61-4

電話：0172-37-8701

營業時間：10:00-19:00（星期四休息）

大正浪漫喫茶室

地址：青森県弘前市大字上白銀町8-1藤田記念庭園内

電話：0172-37-5690

營業時間：09:00-17:00

交通：JR弘前駅外乘坐100日圓「弘南巴士」，於「市役所前」下車步行4分鐘

以上內容節錄自《日本一人旅》。（作者提供）

以上內容節錄自《日本一人旅》，星夜出版，Kiri著。

內容提供：讀萬卷書行萬里路

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「青森縣弘前市的蘋果派＆藩士咖啡巡禮」​】



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