【珠海旅行】文創小區、舊物倉　仲有超靚壁畫村！盡數文青打卡位

相隔五年貓人再閒遊珠海，看到這城市大興土木之餘，更出現多個藝文青打卡熱點，添上點點清新風格，帶大家一齊看看！

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

第一站：樂士文化區

它是由昔日舊工廠區廠房，改建而成的一個康樂文化小社區，鑽進四幢矮小樓宇與戶外遊樂場時，可發現滿滿心思的餐廳、個性文創小店、隨性率意的塗鴉壁畫、還有模型火車館、木系圖書館、鳥巢紋白屋、長長的瀡滑梯等。不妨漫遊這藝文社區，感受不同創意，更可拍出各式滿有格調的打卡照。

【↓↓↓↓↓編按：按圖放大看樂士文化區打卡位！↓↓↓↓↓】

+ 4 + 3 + 2

食肆門面及裝潢各具特色，創意澎湃，充滿視覺驚喜！（作者提供）

樂士文化區地點：珠海市香洲區前山岱山路70號

交通：由拱北口岸步行數分鐘至拱北巴士站（近珠光國際大廈商業廣場），乘搭30號巴士往格力康樂園方向，車程大約40分鐘，於中途站漾湖明居西門站下車。向前行轉右沿樂文路，一直步行約8分鐘，過馬路後再轉左見樂士文化區路牌即到達。

備註：多間文創小店、食肆、香洲區圖書館及出出幫火車奇妙世界（模型火車館）也於周一休息；出出幫火車奇妙世界（模型火車館）另需入場費60元人民幣，門外1比1仿列車車身佈置及懷舊火車站則可免費拍照。

第二站：舊物倉

建於民國年代的前北山戲院，隱身於一片古雅氛圍的古鎮街巷裏。由2017年秋季開始，大型古董懷舊店——舊物倉進駐，從港澳及國內搜羅古物、傢俬及精品，並設品味cafe，吸引一群群懷舊風粉絲，來穿越昔日時空，重踏歲月痕跡，細味一整個下午。

舊物倉門口雖然細小，原來倉內蘊藏大寶庫，跟貓人進去尋寶吧！（作者提供）

【↓↓↓↓↓編按：按圖放大看舊物倉細節位！↓↓↓↓↓】

舊物倉坐落於北山美食文創街區，內有不少格調小店及食肆。（作者提供）

舊物倉地點：珠海市南屏鎮北山村北山正街前北山戲院

交通：如參觀完第一站樂士文化區後，可於鄰近的漾湖明居站乘16號巴士，在北山站（華發商都）下車，可在此大型商場「華發商都」順便歇一歇。再使用商場大門噴水池附近的行人隧道，走到對面線，先後經過巴士站旁的油站、名人雕塑公園、著名古蹟楊氏大宗祠及北山大院，全程步行約15分鐘即到北山巷。

備註：平日周一至周五參觀可免費進場，並只許用手機拍照。如於周末假日參觀，可前一天預約以免費進場。walk in則需購買入場費，人民幣10元（可作場內消費用）。如需用相機攝影，請向店員查詢額外收費事宜。場地偶爾會租出作活動包場之用，參觀前不妨預先查核。

第三站：來魅力壁畫村

與繁忙的拱北關口僅咫尺之隔的3D壁畫村，自成一角，在8幢舊式住宅或全新酒店大廈的外牆，繪上色彩繽紛的各式主題壁畫。有栩栩如生的鯉魚群、昇空奇遇、澎湃瀑布、水鄉風情及多幅玩味壁畫。於住宅區裏出現如斯奇情幻境，如順道不妨到此一遊。

壁畫村的視覺震撼感十足。（作者提供）

來魅力壁畫村地點：珠海市拱北昌盛路66至74號

交通：如參觀完第二站舊物倉後，可在北山（華發商都）巴士站乘搭207、601或601B號巴士到拱北口岸巴士總站，再步行往來魅力酒店後方（珠海城軌站對面）就到達。

備註：部分壁畫貼鄰停車場，拍照時須小心注意車輛出入。

作者簡介：世外貓人

一隻有魚唔食的貓，來到地球旅行，秉承遊戲貓間的精神而過日晨，沒有特異功能，只懂以貓步周圍遊，以喵喵聲分享食玩情報！為了成就地球之旅，貓人也曾經在廣告及旅遊業闖蕩一段日子，逗點盤川再向前踏步。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/catswalknplay/

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「珠海 藝文青周末遊（附交通路線）」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）