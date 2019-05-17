【日本九州】年輕情侶由鹿兒島行路上福岡　出書記錄路上感人事

香港人熱愛旅行，美食、Shopping和星級酒店都是大多數旅人眼中不可缺少的元素。不過，對於徒步去旅行，不知你又敢不敢？一個年輕女生，在一個機緣巧合之下搶到「平機票」，便二話不說的拉着男朋友由鹿兒島步行到福岡去，600多公里的長征因此而展開……

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你想做，任何事都可以稱之為「夢想」；你唔做，任何事都只可以喺「夢入面想」。

這是作者在《我由鹿兒島徒步到福岡》的一席話。作者哈弟與普通的女生無異，她愛化妝、美食，也愛賴床。難得的是，浮游於社會多年，她的棱角並未被現實所磨去，她仍然是一個坐言起行，敢於追夢的人。從鹿兒島到福岡的不同驛站，她邂逅了不少人，沿途亦有不少荊棘，但她的銳氣卻從未減少過半分。

不過，對於徒步去旅行，不知你又敢不敢？（《我由鹿兒島徒步到福岡》非凡出版）

在起行的第一天，哈弟在鹿兒島機場問男朋友：「行左邊好定行右邊好？」，男朋友則表示無所謂。就這樣，在毫無計劃的情況下，一個「今日唔知聽日事」的旅行就開始了。

眾所周知，日本的颱風都比香港的來得嚴重，水浸過屋、出動消防隊都不是什麼新鮮事。而哈弟和男朋友在旅途中也剛好遇上了颱風，他們走了五公里的路才到達酒店。逗留在酒店的數天，作者與酒店的職員都是以「雞同鴨講」的方式來溝通。由於前台的職員不曉英語，他們便經常比手劃腳來傳意。但到了最後一天，前台的職員卻竟然為了她而花時間去學英文。職員以尷尬的神情道：「This……towel……and basulobe……for you……」然後便把毛巾和浴衣遞給作者。其實，她大可以直接把毛巾和浴衣放在房間的一隅，而不需要大費心神去學一句英語。這件事便在作者心中留下了很深的記憶，在旅途當中，令人印象深刻的大概並不是什麼美食和享樂，而是人情味吧！

你想做，任何事都可以稱之為「夢想」；你唔做，任何事都只可以喺「夢入面想」。（哈弟Facebook 專頁圖片）

與傳統的旅遊形式有別，徒步旅行遇着的驚喜想必會較多，但正正就是一個又一個的未知之數，迫使我們去探索這個世界的不同面貌，我們才會遇到各式各樣的人。雖是過客，但也曾鼓舞過我們，擴闊過我們的眼界，溫暖過我們的心。

有一次，作者和男朋友走路走到天黑了，他們還沒有吃午飯，連民宿也沒找到。多走幾小時後，作者在遠處看到一間已經打烊了的民宿，作者就試試在外面以日語打招呼道：「書咪媽些……」然後一個嬸嬸就走了出來，當她得知作者是由鹿兒島步行而來的，便露出了驚訝的神色，更邀請他們進去休息。嬸嬸更準備了滿漢全席給他們享用。民宿的裝潢都很懷舊，但作者正喜歡這裏的懷舊感，正正是這分懷舊，日本嬸嬸才願意信任他們吧！

與傳統的旅遊形式有別，徒步旅行遇着的驚喜想必會較多。（哈弟Facebook 專頁圖片）

除了善心人外，作者在長征的過程中也遇到了一些有着相同理想的同道中人。她是一個滿腔熱血的拉麵老闆娘。他們細說自己的工作和夢想，語言和文化差異從來都不是人與人之間真正的隔閡。原來拉麵老闆娘也曾有過一個流浪的夢，但開了舖頭後，夢想就暫且擱置了。離午市前夕，老闆娘突然關燈關爐，開車載作者到另一個地方去，她希望作者努力追夢，也當是完了自己的夢。

在接下的旅程中，作者就帶着自己、男朋友和老闆娘的夢繼續前進。

在接下的旅程中，作者就帶着自己、男朋友和老闆娘的夢繼續前進…….（《我由鹿兒島徒步到福岡》非凡出版）

《我由鹿兒島徒步到福岡》一書並沒有記錄什麼風光名勝，當中一筆一劃都是作者所遇到的感人小事以及內心話，亦有不少人文攝影作品。兩個人從荒蕪的鄉郊走到繁華的城市，旅途中雖沒有美酒佳餚相伴，但更能體會到日本的文化、人情與生活，並活出最真實的自己。

《我由鹿兒島徒步到福岡》一書並沒有記錄什麼風光名勝，當中一筆一劃都是作者所遇到的感人小事以及作者的內心話，全書亦有不少人文攝影作品。（非凡出版）

內容提供：喬木

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【《我由鹿兒島徒步到福岡》書評】九十後女生徒步去旅行 以足跡印證日本風土人情」​】

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