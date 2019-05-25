【貝聿銘】一代建築大師送給故鄉的禮物　現代中國美的蘇州博物館

貝聿銘大師生於廣州，曾居香港，祖籍在蘇州，17歲便移民美國。蘇州四大名園之一「獅子林」（至今仍是熱門的旅遊景點）也是他的祖宅。小時候在園林環境中生活，這段經歷對貝聿銘日後的設計帶來不少啟發——建築融合自然、擅於採用天然光。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

2006年，85歲高齡的貝聿銘受邀設計蘇州博物館的新館。（作者提供）

2006年，85歲高齡的貝聿銘受邀設計蘇州博物館的新館，他認為建築一味守舊是沒有未來的，於是將現代建築風格融入蘇州這古城。

他認為建築一味守舊是沒有未來的，於是將現代建築風格融入蘇州這古城。（作者提供）

同時，他兒時在古典園林生活，當中的靈感啟發他將中式庭園的一系列元素帶入建築。蘇博室內、室外的每一株植物、每一塊怪石全經他親自挑選，在美感和寓意兩方面皆不馬虎。最終造就了保留中國美卻不俗土的蘇州博物館。

他兒時在古典園林生活，當中的靈感啟發他將中式庭園的一系列元素帶入建築。（作者提供）

「以壁為紙，以石為繪」：白色的牆面作為畫布，三角形的岩石就如國畫中的山丘，牆後突出來植物，是要讓整幅「畫」更具層次感與色彩。

「以壁為紙，以石為繪」：白色的牆面作為畫布，三角形的岩石就如國畫中的山丘，牆後突出來植物，是要讓整幅「畫」更具層次感與色彩。（作者提供）

對於庭園中的樹木，貝聿銘要求姿態優美，線條柔和，因為建築本身是剛性的，剛柔相濟，才能相得益彰。 蘇博建築

對於庭園中的樹木，貝聿銘要求姿態優美，線條柔和，因為建築本身是剛性的，剛柔相濟，才能相得益彰。（作者提供）

貝聿銘酷愛三角型與光線，『讓光線來做設計』是貝氏名言。光線與空間的結合，透過簡單的幾何線條來營造光影變化，使空間變化多端，讓景色隨腳步變化，隨視角變化，隨心情變化，讓人在移步換景之間，借助光線的忽明忽暗，產生不同的視野與感覺。 蘇博建築

光線與空間的結合，透過簡單的幾何線條來營造光影變化，使空間變化多端，讓景色隨腳步變化，隨視角變化，隨心情變化，讓人在移步換景之間，借助光線的忽明忽暗，產生不同的視野與感覺。（作者提供）

蘇州博物館，在我眼中，是整個蘇州，甚至整個江蘇省裏最必不可錯過的景點之一，也是3月的江南之旅中帶給我最大啟發的地方。不僅是美學上的價值，更是在於它示範了傳統與創新、man and land（人與土地），如何共存、平衡、互長。

建築要走新路，要有變化，否則建築就沒有發展。怎麼做到既有創新又能與傳統融合？那就是用現代材料達成與傳統的協調，形體的整體性非常重要。 蘇博建築

怎麼做到既有創新又能與傳統融合？那就是用現代材料達成與傳統的協調，形體的整體性非常重要。（作者提供）

內容提供：茄雲遊攝世界

作者個人網站：https://www.littleeggplanet.com/

作者Instagram：https://www.instagram.com/karencheung1219/

作者YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCXSz4myg8l2CYroJSqhPYjA/

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/littleeggplanet/

作者Facebook社團：https://www.facebook.com/groups/solotravelgirls/



【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【蘇beautiful】建築大師貝聿銘逝世，生前獻給故鄉的作品：蘇州博物館」​】



（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）