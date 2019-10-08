【弘大新酒店】 仁川機場直達 讓人一住再住！

大家一年去多少次首爾呢？ 身邊的閨蜜們，每半年都會報到一次！要不換換衣櫃裡的衣服，要不護膚品化妝品也需要換季，反正總有理由去一趟。而這次介紹的首爾弘大智選假日飯店，於2018年9月才開幕，真心推薦大家一住再住！

Holiday Inn Express Seoul Hongdae

首爾弘大智選假日飯店

於仁川機場乘搭機場鐵路AREX，不用一個小時即達酒店。地鐵出口就在酒店入口旁，下雨下雪也不怕！

地鐵站出口1分鐘即到！

+ 3 + 2

酒店大堂位於 7 樓，而樓下 1-5 樓是弘大最新的 AK& 購物商場，韓國本地化妝品牌與服裝店應用盡有，買完立刻可以回房間放下戰利品，再外出血拼。

還有自助退稅櫃枱，簡直省體力又省時間！而且地下有一間很大的 CU 便利店，不愁晚上回去買不到宵夜吃。

酒店除了交通方便，地理位置也是一絕！前方是韓國年輕人最愛的文青小區「延南洞」；後方是「京義線書街公園」，每逢櫻花季節，頓時變成櫻花大道！

前往弘大商圈也不超過 3 分鐘路程，晚上跑趴跑太晚也不怕沒車回酒店。