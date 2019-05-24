東京咖啡店拉花惡搞動畫角色　比卡超秒變厭世臉【附地址教你去】

咖啡拉花圖案千變萬化，近期日本網民們就瘋傳一款印有厭世動畫人物的咖啡，比卡超、無臉男，連史努比都加入厭世行列，其樣子反差萌得不捨得喝掉。原來此款咖啡在東京一間cafe可以喝到，即睇得意的咖啡拉花一再睇埋cafe詳情！

東京火紅厭世咖啡拉花

這間位於東京的cafe，主打的3D拉花，一開初是大賣可愛動畫人物的拉花，後來就將比卡超的眼睛變眨，畫到幾乎反眼的樣子，自此這款厭世拉花瞬速火紅，不少日本網民就去飲這款厭世拉花咖啡。

厭世樣的不只比卡超，還有無臉男、史努比，連國寶級動畫人物Hello Kitty都擺出厭世樣，少少崩壞但可愛度UP。

按圖睇「厭世咖啡拉花」！

厭世比卡超，就算樣子帶點不快，但面珠脹卜卜的樣子依然很可愛。（圖片來源：george_10g）

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Reissue 地址：東京都渋谷区神宮前3丁目25-7 丹治ビル2F 營業時間：10am-6pm（5:30pm Last Order），午餐時間：11am-3pm 前往方法： [1] JR山水線「原宿站」，步行時間9分鐘 [2] 東京地下鐵「明治神宮前站」5號出口，步行時間5分鐘

直落明治神宮拜姻緣

cafe位置其實都近明治神宮，這裡的主祭神是第122代天皇，明治天皇與其妻子昭憲皇太后。今時今日就成為了神前結婚式的熱門場地。神宮明天就100週年，可以去拜個神，同時拜拜姻緣，行個大運！

按圖睇「明治神宮」行程！

明治神宮。（圖片來源：明治記念館）