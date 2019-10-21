【首爾酒店】On your MARK, Get Set, SEOUL!

大家去旅行都會鐘意揀國際品牌酒店，貪佢有品質保証~ 但其實有時本地品牌卻有意想不到嘅驚喜！今次就介紹一個由韓國最大旅行社Hana Tour，所營運嘅Mark Hotel系列，一共有3間酒店，等大家都可以住SMART啲！

Tmark Grand Hotel Myeongdong

帝馬克豪華酒店明洞

位於會賢站，對面就喺韓國最大綜合市場「南大門市場」，唔但止有好多童裝、飾物及玩具批發，仲有小朋友都好鐘意食嘅南大門老爺爺草莓乾都喺度。另外新世界百貨只需行幾分鐘，同明洞站亦只有一站之隔，方便至極！

Tmark Grand Hotel喺三間酒店中最新，房間都比其他一般酒店為大。以上種種好處，最啱一家大細入住！

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Tmark Grand Hotel Myeongdong 地址：首爾特別市 中區 會賢洞1街194-15 前往方法：仁川機場乘搭機場巴士6015號，於酒店對面馬路下車，步行約1分鐘 參考價格：港幣$1,035起

Tmark Hotel Myeongdong

帝馬克酒店明洞

去開首爾旅行都知，明洞購物區內酒店一般唔平，而且滿佈各國遊客。雖然購物方便，但係行過去地鐵站要避開人群都幾辛苦。Tmark Hotel 離明洞大街只有10分鐘路程，旺中帶靜，價錢合理，CP頗高！

而且酒店提供免費接駁專車，去首爾站樂天超市同南大門市場，又可以慳番一程車錢~

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Tmark Hotel Myeongdong 地址：首爾特別市 中區 忠武路3街43 前往方法：仁川機場乘搭機場巴士6015號，於明洞Tmark酒店站下車，步行約3分鐘 參考價格：港幣$640起

Centermark Hotel Insadong Myeongdong

仁寺洞明洞中心地標酒店

酒店位於傳統文化景點區內，仁寺洞、三清洞、景福宮行過去就得！仲有最近人氣爆登嘅「益善洞韓屋村」，都只喺10分鐘！

酒店對面就喺SM Duty Free 免稅店，同埋不得不玩嘅Running man體驗館，酒店附近景點都已經夠安排一日行程！

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Centermark Hotel Insadong Myeongdong 地址：首爾特別市 鐘路區 寬勳洞198-42 前往方法：仁川機場乘搭機場巴士6005號，於仁寺洞Aventree酒店站下車，步行約3分鐘 參考價格：港幣$600起

圖片來源：酒店官方網頁