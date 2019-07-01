【肯雅旅遊】打卡首選同長頸鹿一齊歎下午茶！超近距離觸摸兼餵食

每日的下午五點左右，是Giraffe Manor的下午茶時間，也是入住這裡絕對不能錯過的活動之一!! 在這段時間，你可以自由地跟你喜歡的長頸鹿來場親密互動，可以趁機摸摸牠們、或者要來個浪漫的長頸鹿之吻也是可以的。那天的天氣非常好，午後金黃色的陽光灑落地面，溫暖而不熾熱，我站在這裡，看著眼前的非洲大地與長頸鹿，感覺一切都好不真實，我終於也來到這個地方了...2017年10月，我在肯亞（肯雅），做了一場很美的夢。 文：clairelin615

在這段時間，你可以自由地跟你喜歡的長頸鹿來場親密互動，可以趁機摸摸牠們、或者要來個浪漫的長頸鹿之吻也是可以的。（clairelin615攝）

午餐過後的時間，可以選擇回房間休息、或是就近去參觀旁邊的長頸鹿中心(Giraffe Center)。約莫到了四點半，工作人員會開始為下午茶時段做準備，可以看到一樓客廳的櫃子上擺滿了各種酒類，外面的休息區也有提供輕食，但是跟長頸鹿玩都來不及了，哪有時間吃東西呢~~~所以食物的部份我們完全沒拿...酒倒是喝了不少XD

下午茶開始前，有一隻長頸鹿不小心跑進來...被發現之後，工作人員就馬上把牠請出去了。為了安全起見，長頸鹿只有在早餐時段會上來這裡，平常牠們都是待在建築物外圍或是樹林。附帶一提，其實這裡的長頸鹿每隻都有名字，但是我完全分不清楚牠們誰是誰...長的都太像了，看來只好多去幾次才能好好認得牠們每個人的臉了(誤)

點擊下圖開始與長頸鹿親密接觸！

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【本文獲「背包客棧」授權轉載，繼續閱讀原文：[肯亞] Giraffe Manor長頸鹿莊園。與長頸鹿共度愉快的下午茶時光】