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Mango Naoko，一個日本人的名字。可能說「鴛鴦茶餐廳」大家會比較熟稔，她是一個插畫師，一個不典型的日本人。四處旅行的緣故，認識了現在的香港人丈夫，2013年定居香港。

Mango Naoko，是一個插畫師，一個不典型的日本人。2013年定居香港。（資料圖片）

她以貓咪繪畫俘虜了不少讀者的心，更以專頁名稱「鴛鴦茶餐廳」出版了一本書，講述她在日本成長經歷，以及對日、港、台三地的文化體會。我們已習以為常的日常風光，對她來說非常新鮮，無論是為人津津樂道的外牆招牌，香港味濃郁的茶餐廳及冰室，抑或是街市，還是地鐵站，她都一一畫下，記錄自己在香港生活的一點一滴。

以專頁名稱「鴛鴦茶餐廳」出版了一本書，講述她在日本成長經歷，以及對日、港、台三地的文化體會。（星夜出版提供）

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內容提供：文籽

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【日本人在香港】日常生活的風光 不習以為常自然找到美的所在」​】

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