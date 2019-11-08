【倫敦近郊】尋找連鎖超市的自家農場　跟600隻乳牛親親大自然

香港太古廣場Great Food Hall重新開幕，內有多款英國品牌「Waitrose」的產品例如餅乾、PASTA、零食和蜜糖等發售，記者就直擊Waitrose於英國漢普郡（Hampshire）的自家農場「Waitrose Farm Leckford Estate」，內有農地、牧場、水庭園及木屋Cafe，部份區域更對外開放，可供參觀！

場內有近600隻乳牛！不過只能遠觀，不能親身接觸。（羅諾賢攝）

距離倫敦市中心約兩小時車程的漢普郡（Hampshire），有一個佔地約16平方公里，即約2267個標準足球場大的農莊「Leckford Estate」，為英國連鎖超級市場Waitrose的生產線，內有農地、牧場、水庭園及木屋Cafe，部份區域對外開放，不少當地家庭都會在假日到這裡一遊。

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這裡有一間輕食Cafe，以木建築為主，麵包和沙律等都用上農場內生產的產品，更有即刻出爐的鬆餅、麵包，當然同樣用上自家生產原材料。落地玻璃輕透日光入內，在這裡喝上一杯咖啡，吃個下午茶，感覺超放鬆！

菇控要尖叫了！（羅諾賢攝）

Cafe的另一邊是商店，售賣使用這裡原材料製作的Waitrose自家品牌產品，以及從農場內新鮮採摘的蔬果。最吸引我眼球就是多款蘑菇及芝士！想買點東西帶回香港的話，用上Waitrose自家生產線所製作麵粉、牛油的曲奇餅乾也是不錯的選擇！

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其實Waitrose自家品牌的產品都用上自己農場Waitrose Farm Leckford Estate所生產的原材料，部份產品於香港百佳超市有售，大家如果見到都可以一試！

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