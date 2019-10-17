【東京秋季露營】跳出石屎森林，與大自然融為一體吧！

只要提起東京就會聯想到購物天堂，但忙碌的都市人偶爾也要遠離繁囂，去大自然放鬆一下。其實東京近郊也有很多美麗的風景，想身心都與大自然融為一體，露營也是一個不錯的選擇！這次就為大家介紹一下東京人氣的特色露營體驗，立即預訂優惠機票，出發日本感受濃濃秋意。

【1】虹夕諾雅富士

新手入門可以考慮位於富士山河口湖附近的「虹夕諾雅富士」，它是日本首座豪華露營度假村，提供半開放住宿空間、新鮮的食材和野炊的工具、戶外劈柴生火、星空下營火會的體驗，入住的客人毋須自攜任何道具，卻能享受最舒適的露營體驗。

天清氣朗時，值得推介它們的木盒早餐，在房內的露天陽台伴著富士山的絕美景色下享受早餐，真令人心曠神怡。

圖片來自官方網頁

地址：401-0305 山梨縣南都留郡富士河口湖町大石1408 官方網站：https://hoshinoya.com/fuji/zhtw/ 參考價格：以官方網站為準

【2】田貫湖露營區

田貫湖露營區是另一個可以欣賞到富士山美景的露營埸地，園區內採取自由選位紮營，如果想捕捉到富士山最完整的面貌，記得早點辦理手續。作為人氣露營區當然有其獨特之處，這裡最著名的就是能夠拍攝出富士山在湖泊映照出的倒影，讓人忍不住按下快門，而日出的景色和肉眼能見的銀河更是令人欲罷不能！

地址：静岡縣富士宮市豬之頭2929-10 官方網站：https://tanukiko.com/ 參考價格：以官方網站為準

【3】北輕井澤

北輕井澤Sweet Grass是一個多元化的露營渡假村，有露營場、樹屋、林間別墅等不同的住宿供遊客選擇，不論新手入門或露營經驗豐富的人都能愉快享受。想真正感受自助露營的客人，大力推薦在戶外紮營，想像自己於晚上躺在草地上仰望星空，完全放鬆身心，真是人生一大樂事。

地址：群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢1990-579 官方網站：http://sweetgrass.jp/ 參考價格：以官方網站為準

圖片來源：官方網頁

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