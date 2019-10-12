【日本鳥取】3日2夜懶人包　騎駱駝、紅楚蟹放題、不限時摘梨體驗

大阪、京都、奈良、神戶是親子遊的熱門路線，其實除了京阪神，從大阪玩到鳥取也是不錯選擇！官方早前推出鳥取1000円巴士優惠，由大阪難波往鳥取只需1000円，大阪Open Jaw玩鳥取一流，加上適逢鳥取紅楚蟹季開鑼，平食海產、鳥取和牛、21世紀梨……還有必去鳥取砂丘、鬼太郎商店街及小朋友最愛的柯南博物館等，大人小朋友都玩得滿足！
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由2019年6月起，官方推出難波往鳥取單程優惠活動，旅客可以1000円購買巴士券（小朋友500円），車程大約3小時，超划算。此外，不少人到訪鳥取都會選擇自駕遊，不論從機場或鳥取站前取車都一樣方便，文尾附難波站往鳥取交通教學及鳥取自駕取車教學。
Day 1 水木茂紀念館＞鬼太郎商店街＞平食紅楚蟹晚宴
1｜水木茂紀念館朝聖
水木茂紀念館朝聖（作者提供）
中午從大陂難波出發，約下午3時到達鳥取，check in後時不宜遲要出發！首站當然要趕到水木茂紀念館一睹《鬼太郎》這部經典漫畫作品，皆因紀念館5時閉館。年紀輕的朋友可能不知道，繪畫《鬼太郎》的漫畫家水木茂生於鳥取境港市，他因戰爭失去左手，這段經歷亦令他的創作風格有所改變，並以鬼怪題材為靈感。
水木茂紀念館
地址：鳥取縣境港市本町5番地
時間：9：30am~5：00pm
門票：成人￥700（約HK$51）、小童￥300（約HK$22）
交通：從JR境港站，徙步約10分鐘即抵。
2｜鬼太郎商店街掃手信
鬼太郎商店街掃手信（作者提供）
看過鬼太朗漫畫真跡，又是掃手信時間。然而紀念館旁邊便有間妖怪食品研究所，店家其實是百年老字號「御果子司彩雲堂」分店，主要出售鬼眼爸爸造型的栗味和菓子，極具特色。
妖怪食品研究所其實正位於長800米的水木茂大道之上，顧名思義，以鬼太郎為主的商店街，街道兩旁放了153尊妖怪銅像，打卡位超多，小朋友一定超興奮，大道售賣鬼太郎精品的商店超過10間，大家肯定買到手軟。
妖怪食品研究所
地址：鳥取縣境港市本町4番地
時間：9：30am~5：00pm
3｜拆蟹洗塵食餐勁
紅楚蟹料理，由前菜、刺物、火鍋，連同一整隻紅楚蟹，也不過是4,500円（約HK＄465），性價比極高！圖為兩人份的套餐。（作者提供）
秋季又是鳥取蟹季，必定要盡情食蟹，鳥取是全日本捕蟹量最多的地區，當中境港漁港及卸賣市場是日本五大漁港之一，在這裏食蟹抵食兼新鮮！位於境港市內的「味処美佐」，在數年前到訪鳥取時就品嚐過紅楚蟹料理，今次首站便衝到店家「翻兜」，無他，紅楚蟹料理，由前菜、刺物、火鍋，連同一整隻紅楚蟹，也不過是4,500円（約HK＄465），性價比極高！
味處 美佐
地址：鳥取縣境港市京町6番地
電話：+81 0859-42-3817
時間：5：30pm~10：00pm
交通：JR境港站，徙步約12分鐘。
網址：http://www.sakaiminato-misa.server-shared.com/
DAY 2 賀露港魚市場＞鳥取砂丘＞鳥取砂丘美術館＞摘梨放題＞鳥取和牛晚餐＞天文台夜泊
由於3日2夜行程緊湊，故第2日便將行程排得滿滿的，這天由早踩到晚，才發現鳥取3日完全唔夠時間玩！
4｜賀露港魚市場平食海產
鳥取臨近日本，海產寧舍肥美，用刺身做早餐絕對唔過份！（作者提供）
鳥取臨近日本，海產寧舍肥美，用刺身做早餐絕對唔過份！一早出發到賀露港魚市場，品賞大量海產如赤蝦、紅楚蟹、魷魚刺身，夏天6至8月則可品嚐岩蠔，睇見都開心。
平食海鮮丼！
如果想食得舒服，距離中村商店5分鐘路程的海陽亭，而海鮮丼價錢亦唔算貴，皇牌海鮮丼由帶子、海膽、三又魚籽、海蝦、鮑食、紅楚蟹、吞拿魚等超過7款海產拼湊而成，價錢也不過2,200円（約HK$160），試問唔食又點對得住自己呢！
與中村商店5分鐘步程的海陽亭，提供各式其式的丼物！（作者提供）
海陽亭
地址：鳥取市賀露町西 3丁目27-1
電話：+81-0857-31-4649
時間：11：00am~3：00pm、5：00pm~10：00pm（星期一至日）
交通：從JR鳥取大学前駅乘的士，約10分鐘
網址：ginrin-grp.com/kaiyoutei/index.html
5｜日本三大砂丘之一鳥取砂丘
日本三大砂丘之一鳥取砂丘（作者提供）
位於山陰海岸地質公園的鳥取砂丘，是日本三大砂丘之一，規模之大，東西縱橫16公里，更是日本規模最大的海岸砂丘。這裏更設有駱駝騎乘服務、砂丘滑翔傘及滑砂體驗，大人小朋友都不會悶場。
鳥取砂丘
地址：鳥取縣鳥取市福部町湯山
電話：0857-22-3318
交通：從鳥取站轉乘的士約20分鐘
網址：http://sakyu.city.tottori.tottori.jp/
6｜砂之美術館
砂之美術館（作者提供）
鳥取砂丘是鳥取著名地標，於是有關當局決定在距離砂丘5分鐘步程、興建世界首個以「沙」為主題的室內藝術館，每年會轉一次主題，大家可以欣賞世界各地頂尖沙雕專家精心炮製的沙雕藝術品。
沙雕手工十分精緻，相信小朋友定必看得目瞪口呆。（作者提供）
砂之美術館
地址：鳥取縣鳥取市福部町湯山2083-17
電話：0857-20-2231
時間：9:00am～5:30pm
票價：600円（成人：約HK＄44）、300円（小童：約HK$22）
7｜不限時摘梨體驗
不限時摘梨體驗（作者提供）
鳥取另一名物必數20世紀梨，曾幾何時，香港高級超市一個售價超過$50！一場來到，當然要到當地果園摘梨體驗，距離鳥取砂丘約10分鐘車程的富玉園，更設1000円不限時摘梨體驗，不過切忌貪心，記得食幾多摘幾多啦！
富玉園
地址：鳥取県鳥取市福部町湯山99
電話：0857-75-2416
票價：1000円（成人：約HK＄74）、800円（小童：約HK＄59）
交通：從鳥取站轉乘的士約15分鐘
網址：http://fugyokuen.main.jp/map.html
（須預約）
8｜超強鳥取和牛晚餐
香甜惹味的壽喜燒醬汁配以嫩滑蛋漿，令和牛滑不溜口。（作者提供）
玩完一日，當然要食餐勁補充體力！鳥取必食名物當然少不了鳥取和牛，鳥取和牛第11屆和牛能力共進會榮獲肉質第1名，一係唔食，一食就要食到最好！位於鳥取市的ジュジュアン是品嚐鳥取牛的好地方，店家選用A4以上級和和牛，並提供烤肉或壽喜燒套餐，若然閣下喜歡壽喜燒，更是不能錯過！
ジュジュアン
地址：鳥取県鳥取市末広温泉町751
時間：5：00pm～11：00pm
交通：從鳥取站步行8分鐘即抵。
9｜Saji Astro Park夜泊觀星
Saji Astro Park夜泊觀星（作者提供）
暴食暴買行程固然精彩，但有時都會想放鬆身心，到近郊走一趟。想遠離煩囂，佐治天文台是好選擇，這裏亦有日本星空最美麗地方之稱，除了提供夜間觀星，這裏更設夜泊觀星，龍友影相無得頂！
佐治天文台
地址：鳥取県鳥取市佐治町高山1071-1
電話：0858-89-1011
門票：300円（約HK$22）
住宿：Cosmo House每晚房價每位11,880円（約HK$862）
電話：0858-76-6000
交通：於瀨站轉乘的士，約20分鐘。
網址：
http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1425376732872/index.html#2
DAY 3 青山剛昌故鄉館＞20世紀梨博物館＞境港蟹放題
最後一天畢竟只剩大半日時間，而且想節省旅費，加上觀方更推出旅客最愛的交通福利－2,000円（約HK$145小時的士，抵到喊，當然要試坐！
鳥取最強交通！3小時的士2,000円
鳥取市限量3架的粉紅色的士，超可愛，幸好被我搭上了，哈。（作者提供）
官網有多條路線建議，如白兔神社路線、浦富海岸路線及鳥取沙丘路線，3小時可玩足3個點，非常划算。如果超時的話，二人同行更可即場用上朋友的旅客quota，追加3小時2,000円服務！除了建議路線，旅客當然可以按自己的心水景點安排行程。今次我就先到青山剛昌故鄉館、20世紀梨博物館及追加蟹放題，大滿足。
旅客申請地點：JR鳥取站北門出口，向東行10分鐘
時間：8：30am~5：30pm
網址：http://www.torican.jp/chinese_hantai/support
10｜動漫迷朝聖！青山剛昌故鄉館
動漫迷朝聖！青山剛昌故鄉館（作者提供）
《名偵探柯南》fans遍偶全球各地，然而作者青山剛昌的故鄉正位於鳥取縣北榮町，這座博物館齊集作者少年到全盛時期的「名偵探柯南」作品集，還有大量限定紀念品，小朋友相信玩到唔捨得走。
青山剛昌故鄉館
地址：鳥取県東伯郡北栄町由良宿1414
電話：0858-37-5389
時間：9：30am~5：30pm
門票：700円（大人：約HK$51）、300円（小童：約HK$22）
11｜20世紀梨博物館掃梨手信
20世紀梨博物館掃梨手信（作者提供）
取除了有世界唯一室內沙雕藝術館，這裏更設有全球首間以梨為主題的博物館，超搞笑！這裏收集世界各地所有梨的品種、梨花園及鳥取梨試食，場內最特別是設有闊20米的梨樹，此外還有大量以梨為主題的商品，是掃手信好機會。
二十世紀梨，顧名思義，是由東京農業專家的渡瀨寅次郎品嚐梨子後，被梨子的爽甜多汁嚇倒，並認為是二十世紀最好食的梨。（作者提供）
鳥取二十世紀梨紀念館
地址：鳥取縣倉吉市駄經寺町198-4
時間：9：00am~5：00pm
電話：0858-23-1174
票價：成人300円（約HK$22）、小童150円（約HK$11）
12｜激平！紅楚蟹放題
激平！紅楚蟹放題（作者提供）
作為蟹癡，離開鳥取前，多吃一頓蟹宴何其重要！要食得過癮，當然還要蟹放題才能滿足胃口！位於境港漁港的海心，店家每日買入新鮮又肥美的紅楚蟹，這裏更設60分鐘蟹放題，埋單也不過3000円（約HK$217），大家要把握時間拆蟹！
海心
地址：日本鳥取縣境港市福定町 1802 – 23
電話：0859-42-3223
時間：11：00am~3：00pm、5：00pm~10：00pm（星期四休息）
價錢：3000円60分鐘紅楚蟹放題
交通：JR境線「境港駅」轉乘的士約10分鐘。
網址：https://www.kaigan-kaishin.com/
大阪往鳥取交通教學！
旅客在難波OCAT站2樓，出示護照及預先下載的表格，便可以1,000円優惠價前往鳥取。（作者提供）
由今年6月開始，官方推出旅客限定－大阪往鳥取1000円巴士券優惠，車程大約3小時，然而，從鳥取出發到大阪則不設優惠，巴士票價為3,700円，如欲節省時間，不妨Open Jaw從鳥取回港，省時又方便。
詳情：巴士官網
旅客須先在官網下載及填妥表格，購票時將表格提交給職員。
作者簡介：阿妹今晚去旅行
曾於電台及電視台擔任節目嘉賓，分享日、韓、台、泰及歐美旅遊資訊。此外亦會分享本地美食影片，寫稿、拍攝、剪片一腳踢。
作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/pg/sistergotravel
作者博客網站：https://sistergotravel.com/
【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「鳥取2019｜蟹放題、摘梨＋3日2夜親子遊12大景點懶人包」】
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