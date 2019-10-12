【日本鳥取】3日2夜懶人包　騎駱駝、紅楚蟹放題、不限時摘梨體驗

大阪、京都、奈良、神戶是親子遊的熱門路線，其實除了京阪神，從大阪玩到鳥取也是不錯選擇！官方早前推出鳥取1000円巴士優惠，由大阪難波往鳥取只需1000円，大阪Open Jaw玩鳥取一流，加上適逢鳥取紅楚蟹季開鑼，平食海產、鳥取和牛、21世紀梨……還有必去鳥取砂丘、鬼太郎商店街及小朋友最愛的柯南博物館等，大人小朋友都玩得滿足！

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由2019年6月起，官方推出難波往鳥取單程優惠活動，旅客可以1000円購買巴士券（小朋友500円），車程大約3小時，超划算。此外，不少人到訪鳥取都會選擇自駕遊，不論從機場或鳥取站前取車都一樣方便，文尾附難波站往鳥取交通教學及鳥取自駕取車教學。

Day 1 水木茂紀念館＞鬼太郎商店街＞平食紅楚蟹晚宴

1｜水木茂紀念館朝聖

水木茂紀念館朝聖（作者提供）

中午從大陂難波出發，約下午3時到達鳥取，check in後時不宜遲要出發！首站當然要趕到水木茂紀念館一睹《鬼太郎》這部經典漫畫作品，皆因紀念館5時閉館。年紀輕的朋友可能不知道，繪畫《鬼太郎》的漫畫家水木茂生於鳥取境港市，他因戰爭失去左手，這段經歷亦令他的創作風格有所改變，並以鬼怪題材為靈感。

水木茂紀念館

地址：鳥取縣境港市本町5番地

時間：9：30am~5：00pm

門票：成人￥700（約HK$51）、小童￥300（約HK$22）

交通：從JR境港站，徙步約10分鐘即抵。

網址：www.sakaiminato.net/mizuki

2｜鬼太郎商店街掃手信

鬼太郎商店街掃手信（作者提供）

看過鬼太朗漫畫真跡，又是掃手信時間。然而紀念館旁邊便有間妖怪食品研究所，店家其實是百年老字號「御果子司彩雲堂」分店，主要出售鬼眼爸爸造型的栗味和菓子，極具特色。

妖怪食品研究所其實正位於長800米的水木茂大道之上，顧名思義，以鬼太郎為主的商店街，街道兩旁放了153尊妖怪銅像，打卡位超多，小朋友一定超興奮，大道售賣鬼太郎精品的商店超過10間，大家肯定買到手軟。

妖怪食品研究所

地址：鳥取縣境港市本町4番地

時間：9：30am~5：00pm

網址：www.kenkyujo.jp

3｜拆蟹洗塵食餐勁

紅楚蟹料理，由前菜、刺物、火鍋，連同一整隻紅楚蟹，也不過是4,500円（約HK＄465），性價比極高！圖為兩人份的套餐。（作者提供）

秋季又是鳥取蟹季，必定要盡情食蟹，鳥取是全日本捕蟹量最多的地區，當中境港漁港及卸賣市場是日本五大漁港之一，在這裏食蟹抵食兼新鮮！位於境港市內的「味処美佐」，在數年前到訪鳥取時就品嚐過紅楚蟹料理，今次首站便衝到店家「翻兜」，無他，紅楚蟹料理，由前菜、刺物、火鍋，連同一整隻紅楚蟹，也不過是4,500円（約HK＄465），性價比極高！

味處 美佐

地址：鳥取縣境港市京町6番地

電話：+81 0859-42-3817

時間：5：30pm~10：00pm

交通：JR境港站，徙步約12分鐘。

網址：http://www.sakaiminato-misa.server-shared.com/

DAY 2 賀露港魚市場＞鳥取砂丘＞鳥取砂丘美術館＞摘梨放題＞鳥取和牛晚餐＞天文台夜泊

由於3日2夜行程緊湊，故第2日便將行程排得滿滿的，這天由早踩到晚，才發現鳥取3日完全唔夠時間玩！

4｜賀露港魚市場平食海產

鳥取臨近日本，海產寧舍肥美，用刺身做早餐絕對唔過份！（作者提供）

鳥取臨近日本，海產寧舍肥美，用刺身做早餐絕對唔過份！一早出發到賀露港魚市場，品賞大量海產如赤蝦、紅楚蟹、魷魚刺身，夏天6至8月則可品嚐岩蠔，睇見都開心。

平食海鮮丼！

如果想食得舒服，距離中村商店5分鐘路程的海陽亭，而海鮮丼價錢亦唔算貴，皇牌海鮮丼由帶子、海膽、三又魚籽、海蝦、鮑食、紅楚蟹、吞拿魚等超過7款海產拼湊而成，價錢也不過2,200円（約HK$160），試問唔食又點對得住自己呢！

與中村商店5分鐘步程的海陽亭，提供各式其式的丼物！（作者提供）

海陽亭

地址：鳥取市賀露町西 3丁目27-1

電話：+81-0857-31-4649

時間：11：00am~3：00pm、5：00pm~10：00pm（星期一至日）

交通：從JR鳥取大学前駅乘的士，約10分鐘

網址：ginrin-grp.com/kaiyoutei/index.html

5｜日本三大砂丘之一鳥取砂丘

日本三大砂丘之一鳥取砂丘（作者提供）

位於山陰海岸地質公園的鳥取砂丘，是日本三大砂丘之一，規模之大，東西縱橫16公里，更是日本規模最大的海岸砂丘。這裏更設有駱駝騎乘服務、砂丘滑翔傘及滑砂體驗，大人小朋友都不會悶場。

鳥取砂丘

地址：鳥取縣鳥取市福部町湯山

電話：0857-22-3318

交通：從鳥取站轉乘的士約20分鐘

網址：http://sakyu.city.tottori.tottori.jp/

6｜砂之美術館

砂之美術館（作者提供）

鳥取砂丘是鳥取著名地標，於是有關當局決定在距離砂丘5分鐘步程、興建世界首個以「沙」為主題的室內藝術館，每年會轉一次主題，大家可以欣賞世界各地頂尖沙雕專家精心炮製的沙雕藝術品。

沙雕手工十分精緻，相信小朋友定必看得目瞪口呆。（作者提供）

砂之美術館

地址：鳥取縣鳥取市福部町湯山2083-17

電話：0857-20-2231

時間：9:00am～5:30pm

票價：600円（成人：約HK＄44）、300円（小童：約HK$22）

網址：http://www.sand-museum.jp/

7｜不限時摘梨體驗

不限時摘梨體驗（作者提供）

鳥取另一名物必數20世紀梨，曾幾何時，香港高級超市一個售價超過$50！一場來到，當然要到當地果園摘梨體驗，距離鳥取砂丘約10分鐘車程的富玉園，更設1000円不限時摘梨體驗，不過切忌貪心，記得食幾多摘幾多啦！

富玉園

地址：鳥取県鳥取市福部町湯山99

電話：0857-75-2416

票價：1000円（成人：約HK＄74）、800円（小童：約HK＄59）

交通：從鳥取站轉乘的士約15分鐘

網址：http://fugyokuen.main.jp/map.html

（須預約）

8｜超強鳥取和牛晚餐

香甜惹味的壽喜燒醬汁配以嫩滑蛋漿，令和牛滑不溜口。（作者提供）

玩完一日，當然要食餐勁補充體力！鳥取必食名物當然少不了鳥取和牛，鳥取和牛第11屆和牛能力共進會榮獲肉質第1名，一係唔食，一食就要食到最好！位於鳥取市的ジュジュアン是品嚐鳥取牛的好地方，店家選用A4以上級和和牛，並提供烤肉或壽喜燒套餐，若然閣下喜歡壽喜燒，更是不能錯過！

ジュジュアン

地址：鳥取県鳥取市末広温泉町751

時間：5：00pm～11：00pm

交通：從鳥取站步行8分鐘即抵。

網址：http://www.jujuann.com/

9｜Saji Astro Park夜泊觀星

Saji Astro Park夜泊觀星（作者提供）

暴食暴買行程固然精彩，但有時都會想放鬆身心，到近郊走一趟。想遠離煩囂，佐治天文台是好選擇，這裏亦有日本星空最美麗地方之稱，除了提供夜間觀星，這裏更設夜泊觀星，龍友影相無得頂！

佐治天文台

地址：鳥取県鳥取市佐治町高山1071-1

電話：0858-89-1011

門票：300円（約HK$22）

住宿：Cosmo House每晚房價每位11,880円（約HK$862）

電話：0858-76-6000

交通：於瀨站轉乘的士，約20分鐘。

網址：

http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1425376732872/index.html#2

http://p-cosmos.net/stay

DAY 3 青山剛昌故鄉館＞20世紀梨博物館＞境港蟹放題

最後一天畢竟只剩大半日時間，而且想節省旅費，加上觀方更推出旅客最愛的交通福利－2,000円（約HK$145小時的士，抵到喊，當然要試坐！

鳥取最強交通！3小時的士2,000円

鳥取市限量3架的粉紅色的士，超可愛，幸好被我搭上了，哈。（作者提供）

官網有多條路線建議，如白兔神社路線、浦富海岸路線及鳥取沙丘路線，3小時可玩足3個點，非常划算。如果超時的話，二人同行更可即場用上朋友的旅客quota，追加3小時2,000円服務！除了建議路線，旅客當然可以按自己的心水景點安排行程。今次我就先到青山剛昌故鄉館、20世紀梨博物館及追加蟹放題，大滿足。

旅客申請地點：JR鳥取站北門出口，向東行10分鐘

時間：8：30am~5：30pm

網址：http://www.torican.jp/chinese_hantai/support

10｜動漫迷朝聖！青山剛昌故鄉館

動漫迷朝聖！青山剛昌故鄉館（作者提供）

《名偵探柯南》fans遍偶全球各地，然而作者青山剛昌的故鄉正位於鳥取縣北榮町，這座博物館齊集作者少年到全盛時期的「名偵探柯南」作品集，還有大量限定紀念品，小朋友相信玩到唔捨得走。

青山剛昌故鄉館

地址：鳥取県東伯郡北栄町由良宿1414

電話：0858-37-5389

時間：9：30am~5：30pm

門票：700円（大人：約HK$51）、300円（小童：約HK$22）

官網：http://www.gamf.jp/

11｜20世紀梨博物館掃梨手信

20世紀梨博物館掃梨手信（作者提供）

取除了有世界唯一室內沙雕藝術館，這裏更設有全球首間以梨為主題的博物館，超搞笑！這裏收集世界各地所有梨的品種、梨花園及鳥取梨試食，場內最特別是設有闊20米的梨樹，此外還有大量以梨為主題的商品，是掃手信好機會。

二十世紀梨，顧名思義，是由東京農業專家的渡瀨寅次郎品嚐梨子後，被梨子的爽甜多汁嚇倒，並認為是二十世紀最好食的梨。（作者提供）

鳥取二十世紀梨紀念館

地址：鳥取縣倉吉市駄經寺町198-4

時間：9：00am~5：00pm

電話：0858-23-1174

票價：成人300円（約HK$22）、小童150円（約HK$11）

網址：http://1174.sanin.jp

12｜激平！紅楚蟹放題

激平！紅楚蟹放題（作者提供）

作為蟹癡，離開鳥取前，多吃一頓蟹宴何其重要！要食得過癮，當然還要蟹放題才能滿足胃口！位於境港漁港的海心，店家每日買入新鮮又肥美的紅楚蟹，這裏更設60分鐘蟹放題，埋單也不過3000円（約HK$217），大家要把握時間拆蟹！

海心

地址：日本鳥取縣境港市福定町 1802 – 23

電話：0859-42-3223

時間：11：00am~3：00pm、5：00pm~10：00pm（星期四休息）

價錢：3000円60分鐘紅楚蟹放題

交通：JR境線「境港駅」轉乘的士約10分鐘。

網址：https://www.kaigan-kaishin.com/

大阪往鳥取交通教學！

旅客在難波OCAT站2樓，出示護照及預先下載的表格，便可以1,000円優惠價前往鳥取。（作者提供）

由今年6月開始，官方推出旅客限定－大阪往鳥取1000円巴士券優惠，車程大約3小時，然而，從鳥取出發到大阪則不設優惠，巴士票價為3,700円，如欲節省時間，不妨Open Jaw從鳥取回港，省時又方便。

詳情：巴士官網

旅客須先在官網下載及填妥表格，購票時將表格提交給職員。

作者簡介：阿妹今晚去旅行

曾於電台及電視台擔任節目嘉賓，分享日、韓、台、泰及歐美旅遊資訊。此外亦會分享本地美食影片，寫稿、拍攝、剪片一腳踢。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/pg/sistergotravel

作者博客網站：https://sistergotravel.com/

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「鳥取2019｜蟹放題、摘梨＋3日2夜親子遊12大景點懶人包」​】

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