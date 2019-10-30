【台灣南投】溪頭妖怪村打卡攻略！　免費入場特別日子仲有神祭

何方妖孽，想周圍作惡？不過望真些，這班隱身於南投的小妖們，又幾搞鬼可愛喎！

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貓人勇闖山林中的和風妖怪村，一縷縷薄霧徐徐飄過，在神秘之境追蹤鬼魅身影，狂影搞鬼打卡相，尋找詭異美食，沒有驚呼狂叫，只有驚喜連場，更可到鳥居祈福定一定心神呢！

南投樹林裏的妖怪村，充滿詭異氣氛！（作者提供）

妖怪村的規模不大，若走馬看花其實只需半小時，但超愛影相的貓人就在村裏蹓躂了3小時，兼食神上身，更買了手信返鄉下。

樹林裏的妖怪村，滿滿詭異氣氛！

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村裏有不少食肆選擇，例如傳統的南投鄉土美食；也有其他妖怪主題小食檔，售賣咬人貓麵包及黑蛋撻等。貓人臨走時更買了香味濃郁的芝士蛋糕做手信。

妖怪村在春節、盂蘭節、萬聖節及聖誕節期間，更會舉行各式主題神祭及特別活動。想感受更神秘的一夜，這裏有間妖怪村主題飯店及森林別墅區，裝潢佈置滿有特色，不過據聞房間要及早預約。

妖怪村交通：

由台中火車站步行約8分鐘到干城公車站，再到櫃面取「台中好行-6883 溪頭線」的車票籌號，我們早上7:50到來，由於旅客不少，最快也要等上8:30那班車。由台中干城站至溪頭站，車程大約1.5小時。到溪頭總站下車後約步行3分鐘就可到達妖怪村。

到台中干城公車站乘搭客運便可到達妖怪村。（作者提供）

貓人後記：

這個妖怪村充滿驚喜，當結束旅程乘車下山，卻遇上驚嚇一幕！當日雖然是9月份的平日，旅客人潮卻不少，下山回程台中市的「台中好行」全日所有班次，車票籌號早上已派完，我們2人在午飯過後下山也只能排隊後補。幸好當局有安排額外支援的旅遊巴，到來接載疏導人潮。當上車後正感到安心時，前方的電視播放着一幕幕巴士爆炸及交通意外的震撼畫面，用來提醒各旅客萬一遇上特發情況應如何應變，而我的安全帶卻壞了，令這趟旅程以一個「妖」字作結。

「台中好行」全日所有班次的車票籌號竟早在上午已全部派完！（作者提供）

溪頭松林町妖怪村： 台灣南投縣鹿谷鄉內湖村興產路2-3號 www.mingshan.com.tw (免費入場)

撰文：世外貓人

一隻有魚唔食的貓，來到地球旅行，秉承遊戲貓間的精神而過日晨，沒有特異功能，只懂以貓步周圍遊，以喵喵聲分享食玩情報！為了成就地球之旅，貓人也曾經在廣告及旅遊業闖蕩一段日子，逗點盤川再向前踏步。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/catswalknplay/

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【台灣南投遊】迷霧裡的妖怪村」​】

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