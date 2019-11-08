【潮玩珠海】獅門娛樂天地懶人包

週末想散散心去個短線遊，珠海都是一個不錯的選擇，從香港乘搭跨境直通巴士舒適又快捷。珠海除了鄰近澳門可以同時暢遊兩地外，還有著名的特色溫泉住宿、地道美食等，其中2019年新開幕的獅門娛樂天地更是電影迷不容錯過之選！立即留意以下的懶人包，由景點介紹到交通指南都一應俱全，齊齊「潮」玩珠海。

獅門娛樂天地

位於珠海橫琴的獅門娛樂天地是亞洲首座電影主題室內互動體驗場館，匯集多套獅門影業風靡全球的好萊塢電影《飢餓遊戲》、《吸血新世紀》、《埃及神戰》、《分歧者》、《非常盜》和《逃亡大計》為主題，透過高端娛樂科技，如虛擬現實(VR)、增強現實(AR) 等互動，神還原電影場景和情節。場館不但寬闊有22,000平方米的室內空間，更有逾30項互動沉浸式遊樂設施和豐富娛樂體驗，絕對令你樂而忘返！

圖片來自官方網站

地址：珠海市橫琴新區 天羽道91號 創新方1-4層

精選遊戲項目介紹

吸血新世紀：貝拉探秘 & 午夜追逐

坐上貝拉的皮卡車穿越暗黑森林，見證她與愛德華的愛情；也可以化身電單車手，與狼人雅各結伴，來一場與邪惡吸血鬼的追逐戰。

饑餓遊戲：極速追擊

一起乘坐多功能戰車和懸停式戰機，開啟一段逃離國會都城的驚險旅程。

圖片來自官方網站

逃亡大計：逃脫計畫

科技感十足的「監獄」主題密室場景體驗，一起開動腦筋解開重重機關！

圖片來自官方網站

分歧者：深谷勇者挑戰 & 膽量VR體驗

一起面對兩層樓高的繩索攀爬任務；戴上VR裝備，一起攜手通過高度、黑暗與勇氣三重考驗。

埃及神戰：權力之眼 - 永恆之戰

體驗高端VR技術結合電影故事情節量身定做的室內過山車！

圖片來自官方網站

點對點交通直達

出外旅遊交通必然是考慮因素，一想到搭車又搭船真的很苦惱。其實只要乘坐跨境直通巴士，從香港太子出發到創新方都只需約兩小時，方便又快捷。而「環島中港通」的直達橫琴創新方專線服務更是誠意之選，業務覆蓋香港多達8個地區，點對點交通直達十分省時，爭取遊玩時間就是這麼簡單！

限時優惠

精明消費者絕對不容錯過這個限時優惠，二人同行門票低至每張 $130 *起！

l 門票價格：平日$260，特定日$295 (買一送一) l 套票優惠：平日$599，特定日$639 (套票包括兩套標準門票及來回車票) *優惠受條款及細則約束

圖片來自官方網站

環島中港通套票條款及細則： - 優惠期適用於即日起至2019年11月17日。 - 有關車票適用於環島中港通指定日子使用。 - 環島中港通指定票務中心：上環、銅鑼灣、尖沙咀海港城、旺角太子、沙田希爾頓及荃灣千色匯。 - 優惠必須二人同行計算，二人必須同日期及同時入場。 - 優惠只適用於香港、澳門、台灣地區客人，獅門娛樂天地有權就此要求旅客出示證件。 - 活動受有關條款及細則約束。 - 資料如有更改恕不另行通知，優惠及條款細則，歡迎向票務中心查詢，環島中港通保留優惠最終決定權 。

立即訂票

立即追蹤卜卜遊Facebook了解更多旅遊資訊