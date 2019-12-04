森美旅行團3｜東京2大高質美食　森美歎厚切牛舌：彷如跟少女接吻

《森美旅行團3》第七集繼續由森美帶大家遊走東京，包括體驗繁忙時間逼東京地鐵、品嚐本緣寺新式餐廳豐富的「18 品早餐」、嘗試日式厚切燒肉，又拉隊到室內遊樂場比拼鬥快攀石！ （文中提及的食物款式、價格，以《森美旅行團3》資料為準；價錢皆以港元為單位。）

【1】主打超豐富「18品早餐」@本願寺café Tsumugi

位於築地本願寺內的新式餐廳，主打的是有18款菜式的「18品早餐」，16款菜式包括柚子豆腐、味噌茄子、鴨胸、芋頭田樂等，再加上兩款主食梅子配白粥、味噌湯，最適合喜歡不斷嚐鮮的朋友。由於日本佛教允許僧侶吃肉，因此小菜中會有少量肉類。節目中麥美恩解釋18源自如來佛祖（釋迦牟尼）48誓願中的第18願，即是本願寺的名稱由來。店內亦有售賣其他甜點、飲料等，例如抹茶、抹茶蛋糕、刨冰、芝士蛋糕等。

不過有興趣的朋友要留意，餐廳只在朝早8時至10時半供應「18品早餐」，限量110份，而且不設訂位，不想錯過早餐的朋友就要早點到啦！

🍱🍱🍱按圖睇睇本願寺café Tsumugi的「18品早餐」、各式甜點、價錢👇👇👇

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築地本願寺 café Tsumugi 地址：東京都中央区築地 3-15-1 電話：03-5565-5581 網址：https://tsukijihongwanji.jp/enjoy/meal-stay/

【2】招牌厚切燒牛舌@焼肉ここから（燒肉KOKOKARA）

日本有多間分店的日式燒肉店焼肉ここから，主打招牌厚切牛舌、牛橫隔膜、薄切牛柳等，其中厚度達至少3厘米的牛舌就最受歡迎！森美解釋牛舌厚切的原因，竟然是因為店主太懶，不把牛舌薄切，沒想到意外令店鋪變得受歡迎。

牛舌非常厚，但咬下去口感仍保持柔軟，連森美都大讚牛舌燒得外脆內軟，更形容口感像跟牛少女接吻一樣！燒牛橫隔膜油分較多，牛肉和油香味突出，口感較韌、有嚼勁！另外，店員會幫忙燒較厚實的肉類，因此火候控制得更加出色！

🥩🥩🥩 按圖睇睇各款日式燒肉、價錢 👇👇👇

+ 5 + 4 + 3

焼肉ここから（燒肉KOKOKARA） 地址：東京都墨田区江東橋 2-6-14 1F 電話：03-5600-1129 網址：https://issei-kokokara.com/

【3】室內遊樂場體驗攀石@Tondemi

位於平和島的室內遊樂場，裏面有13款遊戲，包括奧運式的攀石體驗場、繩索穿行區、彈床區等，非常適合小朋友玩樂，順便鍛煉體能！大家更可以來個鬥速度的攀石比賽，看看誰人的身手最好！

森美等人就鬥快攀石、又比拼電子攀石、大玩考驗身體靈活程度的趣味疊羅漢、碰碰車等。想不到的是森美與丁子朗比拼攀石，最後竟然是森美險勝！

🧗🧗🧗按圖睇睇Tondemi的遊戲設施👇👇👇

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