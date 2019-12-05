【旅遊實地勘察】帶著包袱移居吧！

移居宜居 ?

隨著時代的變遷、社會因素、對生活品質的追求等，令香港人漸漸萌生移居的想法，因此投資或是移居外地已成為近年熱門話題！到底香港人在亞洲置物有什麼好地方介紹，而平常港人的旅遊熱點又是否適合移居呢？現在就讓我們一起探索五大熱門旅遊的地方，從人文、飲食、生活習慣入手去分析，找出你的理想生活樂園吧！

【1】台灣

相信大家對台灣的第一印象就是充滿人情味的寶島！從生活體驗上，絕對不用擔心「人生路不熟」，即使在台灣街頭迷路也不必驚慌，因為熱情的台灣人總會關心你的需求，指引路向，什至直接帶你到達目的地，每個溫暖的小舉動都令人倍感窩心。而飲食方面就更不用多說，聞名全球的牛肉麵及茶系飲料都是港人最愛，各式夜市美食令人垂涎欲滴，素有美食天堂的美譽！宏觀來說台灣的生活、飲食文化都與香港接近，相信移居台灣亦能輕鬆融入新生活，唯一令人卻步的就是相對香港而言，台灣有較多自然災害如風災，地震，防災演習將會是港人移居的第一課題！

【2】日本

四季分明的日本有著不一樣的魅力景色，由春秋賞櫻花，紅葉到冬季浸溫泉，滑雪，﻿都令人一見難忘，想不用乘搭飛機每天都能感受到四季變遷的微妙，移居日本都是一個不錯的選擇。除了美麗的風景外，日本國民的禮儀亦深深令人動容， 他們無論說話聲調、待人接物都像受過標準的訓練，給人一種無微不至的感覺，相信這亦是家長在考慮下一代教育時的一大主因。而購物方面，日本有購物天堂的美譽，生活於如此繁華的都市中，每天都可以活得精彩。最後不得不提日本美食，和式料理在香港受歡迎程度不言而喻，無論飲食、生活、親親大自然都是港人大推之選。但久居生活發展的話，頻繁的自然災害亦是考慮因素中的一大阻力。

【3】馬來西亞

既然台灣、日本頻繁的自然災害令人如此卻步，何不考慮一下馬來西亞？馬來西亞的自然災害相對較少，減低生活風險。值得留意的是馬來西亞屬於熱帶雨林氣候，無四季之分，常年如夏！喜歡溫暖的你在這裡生活的話，只需一件夏裝即可，每天都可以與陽光、大海玩遊戲！而馬國亦有第二家園計劃，可是相較以上兩個繁華的都市，馬來西亞則相對較樸實，沒有太多的娛樂項目，普遍人可能認為較乏味，比較推薦喜歡簡單或退休的家庭移居這裡。

【4】大灣區

鄰近香港的中山、珠海、肇慶、惠州都是港人近年的熱門置業地點，便利的地段是大灣區的一大特色，加上廣東的衣食住行基本可說是與香港同步，但香港本來就是大灣區其中一個城市，而且現時香港前住大灣區的交通已十分方便，有高鐵、港珠澳大橋、未來還有深中通道，即日來回也很輕鬆，建議可作週未或節假日渡假之選。

【5】泰國

泰國是有名的渡假勝地，按摩、各大夜市、大型商場都吸引不少港人快閃，若移居泰國就可以隨時享受這種悠閒的生活。而喜歡熱鬧的人則不容錯過曼谷、芭堤雅，兩個地方都是有名的不夜城，不愁吃喝玩樂，展現另一種生活態度，而且在2023年還有望開通曼谷至芭堤雅高鐵，僅需45分鐘！在語言溝通上，雖然當地語言以泰文為主，但隨著外來旅客日漸增加，基本上當地人已可以用簡單英語，甚至華語溝通﻿。在飲食方面，香濃惹味的泰菜令人一試難忘，其中冬蔭功、泰式船麵、芒果糯米飯等特色美食更是港人至愛，而且消費便宜，解決一餐只需約50銖(折合約15元港幣)，至慳之選！泰國更有微笑之國的稱號，鄰近沒有火山，自然災害亦相對較少﻿。

總括而言，筆者認為適合旅遊的城市不一定適合移居，如果你也一樣喜愛泰國的話，就請繼續留意更多精選介紹！

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