【日本聖誕】到和歌山感受北歐聖誕　浪漫放天燈更有芬蘭聖誕老人

編按：想享受滿滿的聖誕氣氛不一定要大老遠的飛到芬蘭，原來日本和歌山也有一個聖誕國度。除了可以盡掃各種歐洲美食和雜貨，更可以跟來自芬蘭的聖誕老人見面！

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來自西方的聖誕節雖然總是伴隨着嚴冬和冰冷的白雪，不過聖誕市集、閃亮的掛飾、厚重的毛衣和歡樂的笑聲卻總是讓人感到窩心溫暖。若然不想坐長途飛機到北歐找聖誕老人，可以考慮一下到和歌山過一個充滿北歐風情的12月。和歌山遊艇城由11月開始便施展魔法、創造出「フェスタ・ルーチェFestaLuce」的聖誕小國度，希望把濃濃的歐洲聖誕氣氛帶到每位訪客心中。

和歌山遊艇城由11月開始便會變身「フェスタ・ルーチェFestaLuce」聖誕小國度。（FestaLuce官網圖片）

「フェスタ・ルーチェFestaLuce」自2017年開始便成為了令人注目的聖誕國度，每年都會吸引約10萬名訪客到來共度佳節。在西方許多訪客喜歡以「Ship Trip」的方式到不同的地方過聖誕，因此和歌山特別選址在遊艇城，令歐洲的感覺更強烈。

FestaLuce在意大利語中是「光的節慶」，因此整個聖誕國度都希望透過不同的燈光形式，為訪客呈現令人心動的歐洲聖誕氣氛，更專程邀請了來自奧地利的國際照明製造商「MK Illumination」伙拍其餘2間日本燈光株式會社一齊合力打造。

整個聖誕國度都透過不同的燈光形式，為訪客呈現令人心動的歐洲聖誕氣氛。（FestaLuce官網圖片）

聖誕節當然不少得小木屋般的聖誕市集，售賣各種歐洲美食、雜貨、聖誕商品的小木車將會進駐，外面更會以小燈泡裝飾，訪客可以一面品嚐熱呼呼的小食、一邊欣賞投影着光雕圖案的城堡。

接下來當然就是聖誕節人見人愛的聖誕老人，這次更是和歌山首次邀請來自芬蘭的聖誕老人，因此訪客在跟聖誕老人會面後便可獲得證明書作為留念！這個充滿了北歐聖誕氣氛的小國度也增添了一些日本元素，便是令人期待的放天燈活動。在剛過去的2019年11月23日至30日，這裏就以城堡為背景放上閃亮的天燈，把漆黑的夜空都添上代表希望的亮光。

聖誕又怎少得北歐風格的木屋和燈泡裝飾？（FestaLuce官網圖片）

關於和歌山遊艇城

和歌山遊艇城以「地中海港口城鎮」風情作為主題的公園，整個園區以各個特色分為了三區，分別是西班牙古城、義大利港口城鎮漁村及法國傳統街景，因此在園區內就像在歐洲各國之中穿梭遊覽，還建有小巷、歐洲小屋、運河等，讓訪客能投入於這個悠閒國度。

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フェスタ・ルーチェFestaLuce 日期：2019年11月2日至2020年3月1日（1月6日至2月7日、2月17日至3 月1日只會在星期六日開放） 時間：下午5時至下午9時（12月14至25日將會開放至下午10時） 地點：和歌山遊艇城 官方網站（日文）：https://festaluce.jp/wakayama/

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「Santa Claus is coming to town! 北歐小國在和歌山降臨慶聖誕」​】

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