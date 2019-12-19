【日本長崎】世界三大夜景之一　歷史勝地　盤點十大必訪景點！

編按：長崎有別於其他日本城市，是一個歷史氣息濃厚的地方，且看下文作者分享長崎必去的景點。

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自從有了直航機到長崎後，長崎市就成了港人遊日的一個熱門地點。長崎市位處上海對岸，很多華人會前來留學，而且多年前曾有西方大公司前來營商，時至今日便成了這個擁有豐富歷史背景的城市。長崎有很多歷史景點和博物館，美景美食也不少，重點是大多都是電車能直接到達，非常方便！本文將盤點長崎十大景點，如要到訪長崎，不妨把這些景點列入行程，除了拍照外，還可以更加認識文化與歷史！

1、平和公園

平和公園紀念二戰時喪生的人們，更表現了他們對和平的渴求。雕‌刻‌家‌北‌村‌西‌望後製作出和‌平‌祈‌禱‌像，成為了長崎的地標。除了和‌平‌祈‌禱‌像，世‌界‌各‌國‌的‌贈‌予‌雕‌像‌均‌會‌放‌在‌平‌和‌公‌園‌內‌，‌寄‌願‌永‌遠‌的‌和‌平。‌

2、長崎原爆資料館

相信很多人對長崎的第一印象都是曾被投下原子彈的城市，但不是生於戰爭時代的我們對於這種災難還是很陌生。原爆資料館就展出了當時各種因原爆熱線而溶解的物品和頹垣敗瓦，參觀者能見證當時的慘況和認識核武的威力，不過要注意參觀過後心情可能變得沉重。

3、稻佐山

稻佐山和香港、摩納哥並列「世界新三大夜景」，同時和函館山和摩耶山並列「日本三大夜景」，因而吸引不少遊客。稻佐山不同於其他夜景的繁華，給人的是另一種寧靜的感覺。

4、軍艦島

軍艦島（端島）因煤礦的挖掘而繁榮一時，曾經高樓林立的軍艦島因酷似土佐號軍艦，因此有了這個的別名。但軍艦島現已人去樓空，成了廢墟，想前往參觀的遊客必須參與船運公司的day tour，不能自行前往，這股神秘感吸引了不少外國人朝聖。

5、哥拉巴園

哥拉巴園是從前來長崎做貿易的一些西方名商家的舊宅群和一些西洋建築的集合地，見證着長崎多年來的商業發展。除了建築外型復古又精緻，裏面更藏着不少長崎的重要歷史呢！推薦各位從有電梯可乘坐到最高點入口的「石橋」站前往，不用往上走得那麼吃力。

6、舊香港上海銀行長崎支店

長崎市現存規模最大的石造西洋建築就是舊香港上海銀行長崎支店，它其實是個收藏了很多有趣資料的博物館！值得一讚的是這裏的展覽設有不同語言，不只有英文，更有中文可選，使人更易理解歷史的介紹。且展覽裝置非常先進，更設有互動遊戲。

7、眼鏡橋

這條在很多動漫日劇出現過的眼鏡橋是日本第一座石拱橋，無風無雨時可以跟倒影合成眼鏡形狀，十分可愛。眼鏡橋石牆裏更暗藏心形石頭，很多情侶會來到這裏和它打卡拍照。小貼士：在對岸看會比較好找！

8、鎮西大社諏訪神社

遊客來到日本大多都會想到訪神社，不過長崎有名的神社不多，長崎市最具規模的就是這座諏訪神社。諏訪神社主要是求姻緣、海上安全和除厄，而且這裏神籤款式非常多，因此吸引不少民眾來求籤。

9、長崎縣美術館

美術館位在長崎港旁，園區內有運河、花園，館內亦充份利用自然採光，給人的感覺就如大自然般會呼吸、充滿生命力，因此又稱為「會呼吸的美術館」。美術館的天台花園是在地人推薦的攝影景點，面積非常大、人流少，能欣賞長崎港的景色之餘也是和三五知己渡過悠閒午後的好地方！

10、四海樓

現在香港也能吃到長崎名物強棒麵，其始祖其實是位於南山手區的四海樓總店，而始創人原來是一個華人！除了品嚐美食外，樓高五層的大樓內更設博物館和名店街。絕對能滿足歷史愛好者和購物狂的慾望！

小貼士：

如果想一天內到訪多個景點的話，推薦到長崎車站觀光案內所購買「長崎路面電車一日券」，只要500日圓就可在一天內無限次乘搭！

如果想一天內到訪多個景點的話，推薦到長崎車站觀光案內所購買「長崎路面電車一日券」，只要500日圓就可在一天內無限次乘搭！（作者提供）

作者簡介：不定時出走

偽中文系學生旅遊日記

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【長崎】和洋歷史之都～盤點長崎十大景點！」​】

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