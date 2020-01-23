【大阪住宿】鄰近車站歎天空SPA　岸邊酒店最平一晚只需約792元！

於去年開幕的Candeo Hotels大阪岸邊，酒店位於JR岸邊站旁邊，乘JR到新大阪站約10分鐘，往萬博紀念公園約半小時車程，加上酒店所處地段旺中帶靜，連頂樓天空Spa，一晚房價最平$792有交易，加上設施新淨，價錢比起集團的難波酒店更划算。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【大阪住宿】＄792/晚歎治癒天空SPA、靚景早餐、親子遊住宿酒店｜鄰近新大阪站」，刊於01撐場】

Candeo光芒酒店試住報告。（作者製圖）

以頂樓天空Spa為賣點的Candeo光芒酒店，去年於大阪岸邊開新店，開業一年，酒店住客以日本家庭客居多，少了遊客區的煩囂擠迫感覺，走進9樓大堂，個人立即進入度假、慢活mode，十分寫意！

角落雙床房睇清休景緻

由於開業短短一年，設施非常新淨企理，加上貫徹難波酒店的特色，新酒店亦設角落景緻房，想訂角落景房則須要到官網預訂，由於角落房一層只得2間，故價錢會較普通客房貴頗多，旺季約26,150円（約港幣＄1,861），不過可以一覽岸邊的清幽景緻，有別於車水馬龍的大阪鬧市景色，都幾寫意，不過相比之下，普通客房的確是平一大截。

頂樓天空Spa好疏肝

酒店最大特色是靚景常出現，而頂樓就設有集團著名的天空spa，可以邊浸浴，邊遠眺市內高樓大廈。對比難波酒店的天空spa，這裏的面積雖然較細，但遊客量亦較少，依我觀察，幾乎九成都是日本人，最重要是可以靜靜雞浸浴，好relax！

靚景送早餐！

集團於早餐亦有花心思，部分菜式更選用國內產地直送蔬菜，食物方面選擇豐富，提供超過20款冷葷熱盤，不過講到最出色，還有靚景送早餐，當堂忍唔住打卡！加上酒店住客以本地及商務客居多，環境較旅客區酒店清靜舒適，令人感到寫意。

岸邊JR站旁邊！底層超市掃手信

酒店正位於JR岸邊站旁邊，行大約2分鐘便可返到酒店，非常方便。酒店底層更連接商場，並設超級市場，一眾「夜鬼」更可以宵夜掃貨！此外，周遭亦有不少居酒屋，晚上11點都可以醫肚。

大阪岸邊Candeo光芒酒店

地址：大阪府吹田市岸部新町5-45

房價：雙人房一晚房價約¥11,000（約港幣＄792）

網址：https://www.candeohotels.com/tw/kishibe

作者簡介：阿妹今晚去旅行

曾於電台及電視台擔任節目嘉賓，分享日、韓、台、泰及歐美旅遊資訊。此外亦會分享本地美食影片，寫稿、拍攝、剪片一腳踢。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/pg/sistergotravel

作者博客網站：https://sistergotravel.com/

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