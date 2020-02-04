【東京推介】日本人也追捧！六間CP值超高餐廳：蟹放題和牛與壽司

編按：經常去東京旅行的朋友，想不想嘗試日本地道美食？下文為你分享6間價錢公道，食物有保證的日本食肆。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「東京旅遊美食推介：連本地人都讚好的餐廳！」，刊於01撐場】

很多遊客去到東京都會跟着旅遊書周圍去飲飲食食，但是慢慢就會發覺由於大家都是用同一本旅遊書，那些餐廳裏全部都是遊客。又有一些人覺得吃連鎖式的餐廳不夠地道。其實，只要是好吃的東西，管他連鎖還是不連鎖呢？況且，日本人也很喜歡連鎖式的餐廳，不信的話你自己去Jonathan’s看看，日本人超喜歡一家大小去那裏吃飯呢！

建議大家挑選餐廳時，不要參考旅遊書或旅遊網站的推介，要用日本本地的apps去看看日本人的評分，如果懂一點日文的話，更可以看他們的評語。當然只用一個app可能不準，大家可以參考多個apps，再做決定。

日本「揾食」軟件app。（食べログ）

筆者通常使用的是「タベログ」，其介面簡單，評分公道，極多食物的「真實照片」，提供訂位服務，有時更有優惠卷或禮卷提供呢！大家不妨試試用這個app，又或其網上版看看有什麼餐廳合胃口的。順帶一提，在タベログ上，拿到3.5以上的餐廳就很不錯了。

事不宜遲，我們立即看看有什麼餐廳好吃吧！

一、牛兵衛 草庵（池袋西口店）

牛兵衛 草庵 池袋西口店。（作者提供）

牛兵衛 草庵（池袋西口店）（下稱：牛兵衛）在タベログ上有不錯的評分。牛兵衛主打山形牛，他們採取「山形牛一頭買い」的採購方式，意即買下一整頭牛。食客便可以更優惠的價錢吃到山形牛，而且可以吃到更多珍貴部位。

牛兵衛推出了冬季限定套餐「山茶花」，套餐包括三款前菜、和牛壽司、八款和牛珍稀部位、牛舌、鮑魚、大蝦、一款主食（石鍋炒飯/湯泡飯/冷面等）、甜品，盛惠8250日元一位。

和牛方面，可以說是滿分，入口即化，充滿肉的甜味。特別要讚讚他們的牛舌，完全沒有普通貨色牛舌的騷味，肉味濃郁，質感爽口。海鮮方面，鮑魚沒有什麼驚喜，他們提供用來燒鮑魚的醬汁鹹味不夠，令鮑魚燒起來味道偏淡。大蝦則令人滿意，市面上很多餐廳都會提供大蝦，因為看起來有看頭，但是味道往往普通，他們這裏的大蝦卻爽口彈牙，鮮甜美味。主食則是普普通通正常味道，畢竟人家專門做和牛，粥粉麵飯類沒有做得很出色也正常。

+ 3 + 2

地址：東京都豊島区西池袋1-10-2 日高ビル1F 網站： http://www.royalshoji-food.jp/shop/000011.html

二、天下寿司

天下寿司。（作者提供）

天下壽司並不是タベログ介紹的，而是筆者留學時為了省錢，跟同學去吃的一家壽司店。天下壽司走平民路線，價錢大眾化，一碟兩件的海膽壽司盛惠250日元，新鮮甘甜。玉子壽司、熟蝦壽司、三文魚壽司也是130日元。天下壽司不定時有優惠活動，例如是大拖羅壽司130日元一客兩件。特別推介他們的味噌湯，因為他們用螃蟹熬湯，更會連蟹肉奉上。價錢方面，筆者印象中好像從來沒有自己一個人吃超過1000日元的。

+ 2

地址：東京都豐島區西池袋1-40-5 網站： https://s.tabelog.com/tw/tokyo/A1305/A130501/13007913/

三、蟹奉行

蟹奉行專門做蟹放題。（作者提供）

蟹奉行專門做蟹放題，筆者一入到店內就看到蟹肉堆積如山，入到個室就看到店家準備的燒爐及火鍋，除了蟹是任食之外，其他蔬菜、魚類、壽司、天婦羅、關東煮、甜點均是任食。蟹放題盛惠5980日元一位，加980日元可任食蟹刺身，加1280日元可任飲所有酒類。

蟹肉方面，蟹的質素以這個價錢來說算是不錯，把蟹肉放在火鍋內煮比放上燒爐上烤更加入味。蟹刺身質素比熟蟹腳高，非常甘甜。由於用於刺身的蟹肉必須新鮮，所以其質素更高。大家亦可以點蟹刺身，然後把生的蟹腳和蟹肉拿來烤或火鍋，非常美味。筆者建議大家要拿他們的多春魚來燒烤。他們的多春魚非常新鮮美味！天婦羅、壽司方面，質素平平，畢竟人家是賣蟹的，不可以要求他們的壽司和天婦羅與專賣店的質素一樣。

地址：東京都新宿区新宿3-20-5 ニューサンパークビル 4F（有其他分店） 網站：https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13226153/dtlrvwlst/

四、Paul Bassett

Paul Bassett 是住在東京的人頗喜歡的一家咖啡店，他們的早餐似乎比他們的咖啡有名。（作者提供）

不要以為來到日本就只要吃日本菜，其實日本的西洋料理（即「洋食」）和中華料理都做的非常不錯，不少都經過日本人改良昇華。Paul Bassett 是住在東京的人頗喜歡的一家咖啡店，他們的早餐似乎比他們的咖啡有名，尤其是熱香餅配烤香蕉，熱香餅非常實在，香蕉因為烤過的關係，筆者離遠也聞到香味，沙拉和三明治質素也非常高。

咖啡方面，Paul Bassett的Macchiato非常正宗，是一杯濃縮咖啡，以一小羹牛奶作點綴，咖啡香味濃郁。

地址：‪171-0021 Tokyo, Toshima City, Nishiikebukuro, 1 Chome−43−12‬ 網站：https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13026041/

五、Egg 東京

Egg是一間專門用雞蛋來做料理的餐廳，他們特別採用來自廣島的雞蛋。（作者提供）

Egg，顧名思義是專門用雞蛋來做料理的餐廳，他們採用來自廣島的雞蛋，就連母雞都是吃日本國產米長大的，Egg的雞蛋可以說是徹頭徹尾的日本雞蛋！筆者一定要推介他們的熱香餅和漢堡，蛋味濃厚，質感香滑。

Egg亦以其咖啡為人熟悉，採用有機的咖啡豆，無添加物，在過去三年沒有使用上農藥、殺蟲劑、化學肥料的農地上採摘。喜歡他們的咖啡的話，亦可在店內購買他們的咖啡豆。

地址：東京都‪豊島区西池袋2-37-4 ‬としま産業振興プラザ IKE・Biz 1F 網站：https://s.tabelog.com/tokyo/A1305/A130501/13207721/?lid=header_restaurant_detail_map

六、鳥貴族

鳥貴族所有食品，包括串燒（一客兩串）、鐵板、飯類、麵類、沙拉、炸物、酒類、飲品類，一律298日元。（作者提供）

很多日本學生和上班族下班後都喜歡去鳥貴族喝酒和吃串燒。鳥貴族所有食品，包括串燒（一客兩串）、鐵板、飯類、麵類、沙拉、炸物、酒類、飲品類，一律298日元。串燒品質有保證，都是100%日本國產肉類及蔬菜，烤得也不錯。

地址：東京都豊島区西池袋1-24-4-3F（有其他分店） 網站：https://www.torikizoku.co.jp/menu/

可能有讀者認為筆者介紹的這些餐廳「不夠小店」。最後筆者想說一下自己的體驗。筆者留學時是住在練馬區，那裏基本上是沒有遊客的，餐廳也只有日文菜單，找遍整個區的餐廳和便利店也可能找不到會中文的服務員（會中文的學生回去遊客區工作，薪水較高）。

筆者的宿舍附近正正有一家本人覺得挺好吃的拉麵館，只此一家，老闆是日本人，不懂外語。如果要去吃沒有遊客會吃，日本人平常會吃的東西，也許這一家會很適合。可是，有沒有想過如果不懂日語，然後去到這些餐廳問東問西、指手畫腳的話，對這些小社區的餐廳和居民來說，是一種困擾呢？早前，日本和香港已經有相關的報導：有日本餐廳寫到明不接待遊客，原因是吃拉麵本來就是要快，但是因為遊客問東問西，弄了好久才吃到拉麵，影響到其他趕時間的食客。筆者也從日本餐廳老闆那裏聽過，近年越來越多不諳日語的遊客專門挑選住宅區觀光，要嚐嚐「地道」的餐館，結果弄到很麻煩。筆者認為，去旅遊體驗不同的文化非常重要，但記得要顧及當地人的感受。

内容提供：檸檬

英文系畢業，曾留學日本。

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