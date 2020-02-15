五個被遺忘的英國海外領土　風景一流　其中一個只有五十名居民？

經過多年歷史變遷，現在很多英國當年的殖民地都已獨立或回歸另一主權國，但其實還是仍有14塊土地尚未取得完全獨立，或有些是經投票表決繼續成為英國領土。

【01撐場為開放式自媒體平台，點擊此處進入01撐場及發表作品吧！】

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【瞬間看地球】那5個被遺忘的英國海外領土」，刊於01撐場】

1. 直布羅陀（Gibraltar）

直布羅陀是英國唯一與歐洲大陸相連接的領土，也是14個領土中最小的一個，只比香港油尖旺區大一點。這裏一直有主權爭議，西班牙聲稱擁有其主權，但英國則主張讓當地人民自行決定，最後人民在公民投票中高票反對英國與西班牙共同管治的提案，因此直布羅陀至今一直是英國領土。

由於地少，這裏的樓房都愈建愈高，加上那填海造成的平坦海岸線，從山頂俯瞰還真與香港有幾分相似。但在自然風景方面，直布羅陀一點不輸香港，事關他位處地中海入口，燈塔配上深藍的海，更是充滿了地中海風情。

2. 百慕達（Bermuda）

百慕達群島其實一點都不神秘，他是經濟發達的離岸金融中心，更擁有自己的貨幣。 （unsplash／sandra-seitamaa）

說起百慕達，各位是不是立刻想起那神秘的百慕達三角？但百慕達群島其實一點都不神秘，他是經濟發達的離岸金融中心，更擁有自己的貨幣，是不少富豪的旅遊勝地！首府漢密爾頓（Hamilton）前街就如香港赤柱般，建有不同顏色的小屋，開滿不同商店，較為熱鬧。最大城鎮聖佐治鎮則保留著17世紀的古老英倫建築，更被列入了世界遺產名錄，是喜愛歷史之人的必到之地。

3. 皮特肯群島（Pitcairn Islands）

皮特肯群島在南太平洋上一直寂寂無名，唯二讓他映入人們視野中的兩起事件－－就是被翻拍成電影的「邦蒂號叛變」和04年的性侵審訊，但這幾個小島的地理與景色卻鮮為人提及。

皮特肯群島只有約50名居民。（visitpitcairn.com）

原來皮特肯群島只有約50名居民，更可能是全球人口最少的主權的地區。4個島中，就只有皮特肯島的亞當斯敦有常住人口，當地地勢崎嶇，房屋大多依山而建，居民能享受天涯海角的美景，但交通就非常不便，只能靠步行或大艇出行。（居民大多是基督教徒，因此島上沒什麼特別建築，卻有一座教堂。）

4. 開曼群島（Cayman Islands）

小開曼島則較寧靜，擁有垂直海底絕壁，是絕佳的潛水之地。 （unsplash／pamela-hazelwood）

開曼群島是有名的避稅天堂，很多世界公司都在此註冊，大開曼島上更開設了超過600家以上的銀行，是世界第五大金融中心。但其實這裏更是一個渡假天堂，大開曼島較豪華，開滿了酒店和商店，更有一個九公里長的白沙灘，吸引不少旅客；小開曼島則較寧靜，擁有垂直海底絕壁，是絕佳的潛水之地。

5. 特克斯與凱科斯群島（Turks and Caicos Islands）

這個被遺忘的角落其實藏着不少美景。（維基百科條目圖片／Seanjacksontc ）

特克斯與凱科斯群島位於中美洲，附近有古巴、波多黎各等較有名氣的國家，使這個些小島顯得十分低調，但這個被遺忘的角落其實藏着不少美景。當地生態豐富，有大量沼澤和紅樹林，大特克島海域則有大量不同品種的魚類和原始珊瑚，一個地方就能觀賞到兩面生機勃勃的自然環境。

内容提供：不定時出走

作者Facebook專頁：不定時出走。

作者Instagram：@tea_2046

作者個人網站：https://traveltea2046.blogspot.com/

【01撐場為開放式自媒體平台，點擊此處進入01撐場及發表作品吧！】

（以上文章內容為用戶提供，並不代表香港01官方立場及觀點）