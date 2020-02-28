韓國換錢2020｜港幣兌韓元5個方法比併　最新自助換錢機方便又抵

去韓國旅行，除了吃盡美食和大玩特玩，當然也要去好好Shopping一下！不過，問題就來了，到底要在香港換錢？還是到韓國當地換錢？匯率幾多先叫高？這次一於由《香港01》旅遊記者為你解答一下。

首先，港幣換韓元最主要有5個方法，例如大家經常聽到「去明洞換錢最抵」的韓國市內換錢所、機場換錢、ATM、較新的自助換錢機和本地找換店。但這些方法各有優劣，而且明洞換錢亦不一定最抵，想知原因就要睇到最後 👇👇👇

🇰🇷【方法1】韓國市內換錢所

在韓國市內換錢必定是所有方法中最抵的，而兌換率最抵的知名換錢所，就是位於首爾明洞中國大使館一帶範圍。如果你要去首爾旅行，不妨把首個行程安排在明洞，換錢之後順便去玩。

明洞中國大使館附近其實已經有超過3間換錢所，記得先貨比三家。記者在此也提供最多人去的換錢所資訊。👇👇👇

大使館前換錢所 대사관앞환전 位置﹕明洞站5號出口，第一個路口轉右直行，至中國大使館的轉角位 營業時間﹕09:00-21:30 全年無休

KOREA換錢所（一品香） 코리아환전소 位置﹕明洞站5號出口，第一個路口轉右直行，至中國大使館的轉角位轉左 營業時間﹕10:00-22:00 全年無休

釜山市內換錢所

那英換錢所 나영환전 位置：西面站7號出口直行，至第二個路口左轉入小巷 營業時間：星期一至六 09:00-21:00；星期日 09:00-18:00

友利換錢所 位置：南浦站7號出口直走，經過兩個路口的交匯處 營業時間：08:00-22:00

優點：最抵，兌換大量韓幣的話很划算

缺點：由機場到市內換錢所不會很近，專程過去換錢很費時，人生路不熟的話更加頭痛

🇰🇷【方法2】機場銀行

不少旅客習慣抵步後先在機場換錢，而韓國的機場換錢所主要以銀行為主。雖然匯率不及市內換錢所好，但完全是懶人之選。只要帶夠港幣就可作兌換，然後在機場一次過買齊電話卡、交通卡等，很適合出發前完全無時間準備的人。

不過，每間銀行的營業時間、匯率亦不一樣，最好先作比較。記者在此亦提醒大家，首爾仁川機場雖然有24小時銀行外匯兌換處，但數量不多 👇👇👇

友利銀行外匯兌換處 位置：（地點1）仁川機場第1航廈3樓F櫃枱附近 / （地點2）第1航廈1樓西邊4號出口附近

KEB韓亞銀行外匯兌換處 位置：仁川機場第2航廈1樓西面5號出口附近

如果想查詢其他機場銀行的營業時間，可以查閱仁川機場官方網站。

釜山金海機場

BNK 釜山銀行 부산은행 位置﹕1樓 營業時間﹕08:00-20:00

新韓銀行 신한은행 位置﹕1樓 營業時間﹕09:00-16:00

濟州國際機場

新韓銀行 신한은행 位置﹕1樓GATE 4附近 營業時間：09:00-16:00；週末及公眾假期 10:00-15:00

濟州銀行 제주은행 位置﹕1樓GATE 3前方 營業時間：10:00-16:00

優點：最方便，一落機就可以換錢

缺點：每間銀行營業時間不一、匯率亦較韓國當地其他換錢方法差

🇰🇷【方法3】ATM

其實現在要在韓國用櫃員機提款並不是問題了，韓國機場的大多ATM，及市內部分印有「GLOBAL ATM」的ATM，都可以用本地的提款卡提款。不過，事前記得開通海外提款功能，並設定每日提款上限金額。

而每次提款，銀行都會收取手續費，與朋友一起的話，一次過提取大量韓元再攤分手續費就最抵了！（網上圖片）

優點：方便

缺點：不知道匯率、每次提款要收取手續費

🇰🇷【方法4】WOW Exchange自助換錢機

WOW Exchange自助換錢機是在2018年開始推出的最新換錢方法，只需4個步驟就能簡單換錢，而且換錢機的位置十分方便遊客，例如在交通便利的地鐵站、熱門的首爾住宿酒店、免稅店等，配合推廣優惠有機會得到比明洞換錢所更好的匯率。點擊圖片睇輕鬆換錢的4個步驟 👇👇👇

想知道所有自助換錢機的位置，或查詢附近最近的換錢機位置，可以在WOW Exchange官方網站找到。

優點：十分方便，自己也可以輕鬆換錢

缺點：不是所有地鐵站都有換錢機，要事先查詢位置

🇰🇷【方法5】本地找換店

出發前先準備好一切，玩的時候也更安心盡興。因此不想抵步後才找換錢所或銀行，就可以預先在本地找換店或銀行兌換。

由於本地找換店的匯率一定不及韓國換錢抵，記者建議大家換足夠首日行程和交通費的錢就好，到韓國之後再換就省得更多！點擊睇本地7間找換店介紹 👉👉👉【香港外幣兌換店】兌換攻略 7間香港找換店邊度搵

優點：出發前就換到錢，人也心安點

缺點：眾多方法之中，匯率最低

看完5個港幣換韓元的方法，是否好奇到底匯率幾多先叫高？坐凌晨機可以點做？飛釜山、濟州又應否先換錢再出發？不用擔心！記者亦整理了8個Q&A解答大家，並為你們總結好哪個方法匯率最好、哪個方法最方便。👇👇 點擊睇8個Q&A及最抵換錢方法 👇👇