台灣山步行｜ 陽明山10大景點　必去祕境瀑布打卡、少帥禪園歎Tea

ViuTV旅遊節目《台灣山步行》正在熱播，由岑樂怡聯同台灣旅人陳晏瑋以郊遊形式，探索台北至台中的人氣山景，首三集就帶大家遊走陽明山！《香港01》旅遊記者整理10個人氣景點，包括東北少帥張學良舊居「少帥禪園」、陽明山「前美軍宿舍群」、電影主題裝潢的CINE Cafe，以及兩個隱秘的打卡景點 —— 小隱潭瀑布、森林夢幻玻璃屋等！

【1】北投溫泉的源頭@硫磺谷

硫磺谷位於陽明山國家公園的西南邊，東側是龍鳳谷、西側就是硫磺谷。陽明山是活火山，地底約20公里深處仍蘊藏岩漿，而硫磺谷就是陽明山上一次爆發所造成的裂口，每日可以產生6000公噸的攝氏的硫磺溫泉水，是北投溫泉的源頭。喜歡觀察火山地形的朋友就一定要到訪硫磺谷！👇👇👇按圖睇睇硫磺谷的環境、交通方法👇👇👇

【2】火山活動形成地貌@小油坑

小油坑是陽明山內一個凹形的火山噴氣口，位於七星山西北麓，海拔約805公尺。由於火山活動停止後，地底下殘留的氣體被火山爆發後的餘熱加熱，令地底累積氣體壓力，最終經由斷層爆發出地面，現時仍會噴出硫氣和白色的蒸汽，遠看就像冒出白煙。👇👇👇按圖睇睇小油坑的環境👇👇👇

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【3】異國風味建築下歎美食@文化大學前美軍宿舍群、CINE Cafe

「陽明山前美軍宿舍」鄰近中國文化大學，在韓戰時期由一群協防台灣的美軍及其家屬，在陽明山興建具有美國南部鄉村風味的建築群，成為遊客的打卡勝地。其中位於外國村裏面的CINE Cafe更是不少偶像劇的拍攝地，餐廳的裝潢以電影為主題，例如有錄影帶造型的餐單、舊式電視機、舊電影海報等，充滿復古氣氛。👇👇👇按圖睇前美軍宿舍、cafe的環境、美食👇👇👇

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CINE Cafe 地址：台北市士林區陽明里長春街12號 電話： +886 2 2862 1999 營業時間：星期一、三、四、五 11:00-18:00 星期二 休息 星期六至日 10:00-18:00

【4】當地人都不知的隱秘打卡景點@小隱潭瀑布

小隱潭瀑布是陽明山內一個較隱密的景點，入口相對不太顯眼，因此遊客可能較難找到。小隱潭瀑布流出的水是乳白色的硫磺泉水，白硫磺山泉水會令石頭腐蝕變成白色，當地人又稱為「牛奶瀑布」。👇👇👇按圖睇小隱潭瀑布環境、拍照注意事項👇👇👇

小隱潭瀑布 地址：台北市北投區湖山路一段(陽明山噴水池旁)

【5】張學良舊居享受精緻茶點@少帥禪園

隱藏於北投林蔭間的少帥禪園，建於1920年，原本是一件名為「新高旅社」的日式旅舍。1960年代，東北少帥張學良及其夫人曾被幽禁於此地。禪園內的小六茶舖主打的小六茶點融合東北風味、台灣口味，非常有特色，連岑樂怡都大讚茶點非常好味！

👇👇👇按圖睇少帥禪園環境、交通方法、美食👇👇👇

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少帥禪園 電話：（02 ）2893-5336 地址：台北市北投區幽雅路34號 官網：http://www.sgarden.com.tw/m/

😍😍😍 按圖睇餘下5大必去景點 👇👇👇

除了以上5個人氣景點，行陽明山還要去擎天崗、大屯山觀景台、梅居、森林玻璃屋，以及七星山主峰！👇👇👇按圖睇5個人氣景點的環境及介紹👇👇👇