【大埔海濱】全港最大公園！打卡賞花踩單車　仲有粉紅色海濱長廊

編按：放假去油尖旺去到悶？撐場用戶世外貓人就分享了他的周末好去處，讓大家抖抖氣。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【抖抖氣之旅】賞花踏單車探探小白鷺」，刊於01撐場】

這裏，是全港最大的公園！這裏，是粉紅控的打卡天堂！在春日綿綿的日子，抖氣大過天的環境下，貓人重臨這個公園，卻重新體會細意賞花、探探小白鷺，踏著單車的一個悠閒周末。原來簡簡單單，也可以很快樂！

貓人重臨這個公園，重新體會一個悠閒周末。（作者提供）

貓人與同伴走進公園後，一於到打卡熱點──七色花圃影影相先。其中的繡球花小花圃就最令我心心眼，粉藍與粉紅的花兒互相襯托，不期然令人心花怒放！

沿途經過翠綠的風箏草地，許多一家大小在這裏放風箏、攤攤抖，洋溢歡樂笑聲。

在另一幅野餐草地，有不少人正在玩肥皂泡，令貓人重拾童趣回憶。

現場更可租用各式單車，讓你駛進春花樹影下的單車徑，迎着微風前行。沿途有千姿百態的黃花風鈴木、鍾花櫻桃、木棉花及棕櫚樹等與你相迎，細意欣賞一道道大自然風光。

如果你是粉紅控，不妨沿着海濱長廊而行，不論燈柱還是欄杆皆鬆上粉紅色，令人甜入心扉。

不論燈柱還是欄杆皆鬆上粉紅色。（作者提供）

更有機會如貓人般幸運，遇見成群的小白鷺在海邊曬太陽，驚喜度爆燈，加上180度無敵大海景，令貓人盡情呼一口氣！

公園裏還有林林總總的花兒，更有搖控船水池及觀景塔等，不妨慢慢發掘其中樂趣。

地點：大埔海濱公園

作者簡介：世外貓人

一隻有魚唔食的貓，來到地球旅行，秉承遊戲貓間的精神而過日晨，沒有特異功能，只懂以貓步周圍遊，以喵喵聲分享食玩情報！為了成就地球之旅，貓人也曾經在廣告及旅遊業闖蕩一段日子，逗點盤川再向前踏步。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/catswalknplay/

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