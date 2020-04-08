【香港本地遊】說走就走的野餐！　零準備功夫仲有大橋與海景

編按：疫情之下，雖說要減少不必要外出，但如果想為心中壓力和不安找個出口，還是找個空曠地方好好抖下氣！

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「馬灣寫意野餐遊」，刊於01撐場】

這陣子總想到空曠地方抖抖氣，為緊張的心情舒緩一下！近日貓人遊走馬灣這寧靜小島，閒坐沙灘一角，享用酒店提供的豐盛野餐美點。又可望望海，玩玩沙，呼吸清新空氣，慢活一個下晝，最適合我這種想兩手揈揈就出動的為食貓！

近日貓人遊走馬灣這寧靜小島，閒坐沙灘一角，享用酒店提供的豐盛野餐美點。（作者提供）

由於野餐美點的預備時間約需一小時，所以貓人首先在酒店網站預訂好，下午來到酒店餐廳提取就剛剛好。

貓人先通過馬灣東灘的出入口走進挪亞方舟範圍，再沿着洞穴式設計的海邊走廊，踏進餐廳提取預備妥當的野餐籃及沙灘墊。

洞穴式設計的海邊走廊。（作者提供）

好！出發喇！走到對出的馬灣東灘，鋪好英倫格子風的沙灘墊，可以開餐！

英倫格子風的沙灘墊。（作者提供）

哦！開餐之前，先來開箱！打開這個野餐籃，盛載了9款精緻美點及鮮搾橙汁，可供2人享用。每款美食皆以透明盒子盛載，相當衞生，並有野餐紙碟及叉子提供。

豐盛沙灘野餐籃午點套餐售$228。（作者提供）

擺好美食陣，與青馬大橋影張打卡相！各款美食包括：和風炸薯絲蝦、迷你牛肉漢堡、迷你豬扒飽、迷你pizza、雜菜米紙卷、芝士火腿三文治、生果撻、cup cake仔及雜菜條，色彩繽紛，琳琅滿目！

貓人特別喜愛當中數款美點，例如和風炸薯絲蝦，金黃色的外皮脆卜卜，包着鮮美彈牙的蝦肉。而迷你pizza餡料為芝士蕃茄，清而不會膩。迷你牛肉漢堡，肉味香濃，真材實料。

一邊欣賞青馬大橋海景，一邊嘆生果撻，又是另一番滋味！雜菜米紙卷，以米紙包着一絲絲青瓜與蘿蔔，口感清新，用來壓軸享用就最適合。鮮搾果汁，啖啖果香，與眼前的風景一樣fresh呀！

享用完野餐，記得將野餐籃及沙灘墊還給餐廳。若然遇上下雨天，則可改在餐廳裏，享用以英式三層架盛上的野餐美點，各有風格。

若然遇上下雨天，則可改在餐廳裏，享用以英式三層架盛上的野餐美點，各有風格。（作者提供）

豐盛閣餐廳 價錢： HK$228（供2人享用） 供應日期及時間：至2020年4月30日（早上10時至3時） 交通：於葵芳新都會廣場側可乘搭珀麗灣巴士NR 332；或於青衣港鐵站乘搭NR 330；或荃灣西鐵站 乘搭NR 331S

貓人為食指數（最高10分）： 美味：8 服務：8 環境：9 抵食：8 回頭：7 整體：8

作者簡介：世外貓人

一隻有魚唔食的貓，來到地球旅行，秉承遊戲貓間的精神而過日晨，沒有特異功能，只懂以貓步周圍遊，以喵喵聲分享食玩情報！為了成就地球之旅，貓人也曾經在廣告及旅遊業闖蕩一段日子，逗點盤川再向前踏步。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/catswalknplay/

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