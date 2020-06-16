日本「誕生色」手機殼　366日各有專屬顏色　即check你的生日顏色

繼之前網上瘋傳日本有品牌推出「誕生日香水」，全年366日都有專屬香水。近日日本雜貨品牌「Birth」就推出誕生日專屬顏色手機殼，總共有366款顏色的手機殼，手機殼表面是磨砂質感，底部更印上出生日期，非常簡約。想知自己生日日期是甚麼顏色，立即睇下文！

366日都有不同專屬顏色。（Birth twitter圖片）

這個品牌沿用德國占星術學家Michele Bernhardt創造的「色彩學」系統，將命理與占星結合，創造出每個月份對應的不同顏色的色彩指南，品牌更將手機殼以日子分為不同專屬色！

6月16日的誕生色是編織草帽使用的拉菲草色，感覺柔和，特別適合炎熱的夏天。（Birth twitter圖片）

記者的誕生色是溫柔清淡的淡紫色，啱晒港女記者我！🤩🤩原來每個月的專屬顏色都有不同意義和特點，按下圖睇睇你的專屬誕生色！👇👇

1月至2月15日誕生色手機殼👇👇

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2月16日至3月31日誕生色手機殼👇👇

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4月1日至5月15日誕生色手機殼👇👇

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5月16日至6月30日誕生色手機殼👇👇

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7月生日誕生色手機殼👇👇

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8️月生日誕生色手機殼👇👇

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9️月生日誕生色手機殼👇👇

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1️0月生日誕生色手機殼👇👇

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1️1️月生日誕生色手機殼👇👇

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1️2️月生日誕生色手機殼👇👇

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觀塘是個好地方，工廈多同時但同時美食都多！今次記者就規劃一條一日遊路線，有得打卡又有得去工廈歎咖啡同蛋糕，傍晚時分仲可以吹海風兼睇埋日落，全日都勁chill！按下圖即睇有咩美食👇👇👇

木系café兼家具店@廿一由八

點解會叫廿一由八？因為店主姓黃，拆開睇就是廿一由八，超特別！木質家具店內藏有一間高質café，一邊是售賣木質家具兼自家木工場，另一邊就是餐廳，整間舖都充滿文青氣息，仲有一隻可愛貓貓添！廿一由八的創辦人是藍帶廚師出身，食物保證有質素，薑黃香梨吉士蛋糕同可麗露最啱港女影相！環境真心舒服又有空間感！按下圖即睇👇👇👇

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