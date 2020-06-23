香港酒店優惠｜10間住宿送自助餐人均$440起　Grand Hyatt歎海景

香港各大酒店都推出Staycation吸客，優惠多到消化唔完，當中最抵莫過於住一晚包自助餐，可以任食生蠔、和牛等美食。《香港01》旅遊頻道記者精選了全港10間酒店超抵食住優惠，包括Grand Hyatt、Hotel Icon、帝京酒店、帝逸酒店、帝都酒店、Eaton HK、將軍澳皇冠假日酒店、皇家太平洋、如心荃灣及城市花園，送自助餐之餘，好多都可以住海景房望靚view！

【1】君悅酒店Grand Hyatt —— 62折包自助晚餐

酒店推出「Escape 24」住宿度假優惠，優惠除了包雙人早餐，更可享用意大利雙人晚餐、港灣壹號中菜廳晚餐或雙人自助晚餐（星期一至四）或兩位40分鐘身體按摩療程（星期一至四）。

以7月15日至16日為例，豪華海景客房為$2300一晚，加上價值$1513的中菜廳晚餐，總值$3813，而是次優惠為$2380，於原價相比，未計早餐已有62折！

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香港君悅酒店 地址：灣仔港灣道1號 電話：2584 7038

【2】Hotel Icon —— 包一家四口自助午餐

酒店推出食住優惠，兩位成人及最多兩位小童入住Club 65套房一晚，即包The Market半自助早餐、免費迷你吧，更包埋自助午餐！套房內更會設置特色兒童帳幕，充滿童趣。另外還可免費享用康樂設施如PS4、PlayStation VR、足球機等，啱晒一家大細一齊玩！

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Hotel Icon 地址：尖沙咀東部科學館道17號 電話：3400 1000

【3】帝京酒店 —— 歎花月庭全時段自助晚餐

酒店推出的住宿計劃，5歲以下同行小童更可免費入住，同時所有住客可免費歎全時段自助晚餐。帝京酒店的自助餐餐廳「花月庭」一向評價不錯，平日自助晚餐正價每位都要$628，兩位連服務費共$1382，現在變相免費入住，優惠非常吸引！

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帝京酒店 地址：九龍太子道西193號 電話: 2928 8822

【4】帝逸酒店 —— 任食即開生蠔、即煮海鮮

酒店推出的Staycation優惠，入住一晚標準客房即送雙人自助晚餐，任食即開生蠔、即煮海鮮、即切原條鮮魚刺身、現造手握壽司、鐵板燒、龍躉粥、Gelato雪糕等美食。

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+ 5 + 4 + 3

帝逸酒店 地址：沙田源康街1號 電話：3653 1111

【5】帝都酒店 —— 歎即開生蠔、M5和牛

酒店的「郊遊樂住宿」優惠，入住高級客房一晚即送自助晚餐，任食即開生蠔及多款冰鎮海鮮、亦有炙燒波士頓龍蝦、M5和牛、火焰松露芝士醬燒原條有骨牛肉眼及多款刺身。

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+ 3 + 2

帝都酒店 地址：沙田白鶴汀街八號 電話：2601 2111

【6】Eaton HK —— 包普慶餐廳自助晚餐

酒店推出的食住優惠計劃，入住一晚包埋普慶餐廳雙人早餐及自助晚餐，任食生蠔、波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、日式刺身、澳洲頂級肉眼等美食。

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+ 2

Eaton HK 地址：油麻地彌敦道380號 電話：2782 1818

【7】九龍東皇冠假日酒店 —— 任食蟹腳、波士頓龍蝦、刺身

將軍澳皇冠假日酒店推出的住宿套餐，入住一晚包埋雙人自助早餐及自助晚餐，任食蟹腳、黃道蟹、黃金螺等凍海鮮，每晚供應三款刺身，包括三文魚、白鱲及八爪魚。逢星期六、日及公眾假期更有波士頓龍蝦、帶子刺身及油甘魚。

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九龍東皇冠假日酒店 地址：香港將軍澳唐德街3號 電話：3983 0300

【8】皇家太平洋酒店 —— 任點任食形式buffet

酒店推出的「 饗樂住宿之旅 」計劃，入住超豪華客房或豪華海景客房一晚即送柏景餐廳雙人自助晚餐。餐廳現時依然是利用餐紙任點方式，減少客人之間的接觸。優惠期至2020年6月30日。

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+ 4 + 3 + 2

皇家太平洋酒店 地址：尖沙咀廣東道33號 電話：2736 2222

【9】如心海景酒店暨會議中心 —— 落地玻璃窗望海景

酒店的食住優惠套票，入住一晚即送雙人自助晚餐，任食蟹腳、翡翠螺、青口等凍海鮮，亦有多款刺身和肉扒。酒店房間空間不少，更有落地大玻璃窗望到海景。

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如心海景酒店暨會議中心 地址：荃灣楊屋道8號 電話：2280 2898

【10】城市花園酒店 —— 免費享用迷你酒吧

酒店推出的食住優惠，入住全新裝修的城市客房，更可免費單次享用迷你酒吧，另外包埋雙人自助晚餐，任食紐西蘭青口、海蝦、翡翠螺等凍海鮮，亦有魚、帶子等蒸海鮮、羊架。由即日起至6月22日前預訂及入住，每間客房每次入住可免費獲贈餐酒一支。

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城市花園酒店 地址：北角城市花園道9號 電話：2887 2888

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