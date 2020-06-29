香港酒店優惠｜JW Marriott靚景人均$818　12間奢華住宿套票4折起

各大酒店繼續推出Staycation超抵優惠，《香港01》旅遊頻道記者精選了12間奢華酒店的食住優惠，包括JW Marriott、St. Regis、Conrad、文華、Grand Hyatt、Sheraton、W酒店、Ritz Carlton、半島、Rosewood、Murray及四季酒店，部分住海景房兼送自助餐！ （下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】半島酒店 —— 海景套房四折

酒店繼續推出劈價限時優惠，於官網預訂指定的三款海景房套房房型，每房每晚只需$4080起。平時半島的海景房要價差不多一萬元，今次四折就可以住到，非常吸引！

😍👇👇想知預訂和入住期限，立即按圖睇睇😍👇👇

+ 3 + 2

半島酒店 地址：九龍梳士巴利道 電話：2920 2888

【2】Murray Hotel —— 住一晚包早晚下午茶三餐

美利酒店平時一晚要價七千多，今次推出超抵半價優惠，入住一晚即可免費升級至N1 Deluxe客房 (星期五及六入住）或N2 Grand客房 (星期日至四入住），同時包早餐、下午茶及The Tai Pan四道菜晚餐。

😍👇👇想知如何可以獲得優惠、入住和退房的時間，立即按圖睇睇😍👇👇

香港美利酒店 地址： 中環紅棉路22號 電話： 3141 8888

【3】JW Marriott —— 派對Staycation優惠

香港JW萬豪酒店推出Party Staycation優惠，2間房相連，可以住足30小時，啱晒同屋企人或朋友開Party！更抵的是優惠包埋4人JW Cafe自助早餐，再送高達$1500餐飲消費額或4人行政酒廊。另外仲送1支紅酒或香檳，同埋泳池旁飲品或小食。

😍👇👇想知每晚房價幾錢、優惠期限，立即按圖睇睇😍👇👇

JW Marriott酒店 地址：香港島金鐘道88號太古廣場 電話：2810 8366

【4】The St. Regis酒店 —— 保證24小時住宿

The St. Regis為酒店集團巨頭Marriott旗下，今次推出的Staycation優惠，主打彈性check in時間，而且保證24小時住宿。入住尊貴豪華客房，包埋2杯雞尾酒和定制私人健身訓練。

😍👇👇想知今次食住優惠包幾錢餐飲消費額同每晚房價，立即按圖睇睇😍👇👇

The St. Regis酒店 地址：灣仔港灣徑 1 號 電話：2138 6888

【5】四季酒店 —— 75折住海景房

Four Season酒店推出夏日住宿優惠，以75折入住，可以免費升級至海景房，同時包The Lounge早餐，亦可以選擇Room Service。另外，住客可以獲得8折優惠用於The Lounge及Room Service。

😍👇👇想知每晚房價和酒店另一項貼心服務，立即按圖睇睇😍👇👇

四季酒店 地址：中環金融街8號 電話：3196 8888

【6】Conrad Hotel —— $2660包4餐住足27小時

港麗酒店推出極抵食住優惠，入住一晚即包4餐，包括雙人自助早餐、英式三層tea set、黃昏cocktail及Nicholini's 意大利餐廳或Brasserie on The Eighth 法國餐廳雙人4道菜晚餐，晚餐價值高達$1954。另外更可無限次入擁有維港靚景嘅Lounge，免費歎小食及飲品！

😍😍😍想知朝早幾點就可以check in，立即按圖睇睇😍😍😍

港麗酒店 地址：金鐘金鐘道88號 電話： 2521 3838

【7】Grand Hyatt —— 62折包自助晚餐

君悅酒店推出「Escape 24」住宿度假優惠，優惠除了包雙人早餐，更可享用意大利雙人晚餐、港灣壹號中菜廳晚餐或雙人自助晚餐（星期一至四）或兩位40分鐘身體按摩療程（星期一至四）。

以7月15日至16日為例，豪華海景客房為$2300一晚，加上價值$1513的中菜廳晚餐，總值$3813，而是次優惠為$2380，於原價相比，未計早餐已有62折！

😍😍😍想知每晚房價、優惠幾時完結，立即按圖睇睇😍😍😍

香港君悅酒店 地址：灣仔港灣道1號 電話：2584 7038

【8】Sheraton Hotel —— 免費升級至海景客房

喜來登酒店推出的Staycation優惠，住客可免費升級至海景客房，亦可享用咖啡廳雙人自助早餐。住客亦可獲贈$800酒店餐飲消費額，可用於米芝蓮推介的天寶閣中菜廳。另外亦可到頂層的sky lounge邊欣賞維港夜景邊享受免費迎賓飲品。預訂日期由即日起至2020年8月31日。

😍😍😍想知如何獲得優惠，立即按圖睇睇😍😍😍

香港喜來登酒店 地址：九龍彌敦道20號 電話：2369 1111

【9】W酒店 —— 住一晚自助早午餐買一送一

W酒店推出的夏日狂想住宿套餐，住奇妙客房一晚，包兩位用早餐、池畔酒吧黃昏白日夢兩位用套餐，包括W招牌雞尾酒。住客除了獲贈$500水療消費額，更可以買一送一的優惠價享用KITCHEN自助早午餐！

😍😍😍酒店還有一項貼心服務，立即按圖睇睇😍😍😍

W酒店 地址：西九龍柯士甸道西1號 電話：3717 2222

【10】Ritz Carlton —— 在全世界最高的酒吧歎雞尾酒

酒店推出Staycation優惠，入住豪華客房一晚（$2899起）即可送The Lounge & Bar雙人早餐，還有全世界最高的酒吧Ozone的黃昏雞尾酒。入住期間可以8折享用Spa、天龍軒、Ozone等服務和美食，今次優惠期至2020年9月30日。

👇👇👇想知如何可以免費升級房間，立即按圖睇睇👇👇👇

香港麗思卡爾頓酒店 地址：西九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場 電話：2263 2263

【11】文華東方酒店 —— 7折歎米芝蓮星級餐廳

文華東方酒店一晚通常要價$3000以上，這次推出的周末住宿優惠，城市景觀客房一晚低至$1963，同時可以7折優惠享受3間米芝蓮星級餐廳的美食，包括米芝蓮兩星的法國菜Pierre、米芝蓮一星的文華扒房和中菜文華廳，優惠非常罕有！

👇👇👇想知如何享受免費升級房間，立即按圖睇睇👇👇👇

+ 2

文華東方酒店 地址：中環干諾道中5號 電話：2522 0111

【12】香港瑰麗酒店 —— $1800元餐飲及SPA回贈

奢華5星級酒店品牌Rosewood酒店推出食住套票優惠，入住除了可以享用單程轎車接送服務，亦可享用盡覽維港景致的行政廊瑞閣 (Manor Club) 的設施。另外還附送適用於酒店餐廳及酒吧的$1000餐飲消費額及$800 Asaya消費額，享受美食和SPA等體驗。

👇👇👇在酒店lounge可享用哪些服務？立即按圖看看👇👇👇

+ 2

香港瑰麗酒店 地址：尖沙咀梳士巴利道 18 號 電話：3891 8888

💡同場加映：酒店床尾巾的用途💡

酒店房中有多個細節位令客人住得更舒適，大家有對各種用品的用途有幾多認識？不少人無法理解床尾巾的用途，亦不明白床上擺放多個枕頭的原因，其實酒店還有很多小細節以便利客人，到底你知道幾多？之前在用各種用品時又有沒有做錯？👇👇👇點擊圖片看酒店用品各種用途👇👇👇

想知道床尾巾有咩作用？立即觀看全文👉👉👉酒店房4個枕頭各有作用？ 床尾巾你知道用處嗎？