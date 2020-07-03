香港酒店優惠｜4間超抵Staycation送自助餐　人均$440內歎靚海景

香港酒店Staycation優惠陸續有來，最抵當然是住一晚包自助餐，可以任食蟹腳、龍蝦等凍海鮮、刺身、甜品等美食。《香港01》旅遊頻道記者精選了4間超抵Staycation連自助餐優惠，包括皇家太平洋酒店、荃灣如心、城市花園酒店及如心南灣海景酒店。全部人均$440內，有間更可以住海景房望靚view！

【1】皇家太平洋酒店 —— 任點任食形式buffet

酒店推出的「 饗樂住宿之旅 」計劃，入住超豪華客房或豪華海景客房一晚即送柏景餐廳雙人自助晚餐。餐廳現時依然是利用餐紙任點方式，減少客人之間的接觸。優惠期至2020年9月30日。

😍👇👇想知一晚房價幾多、自助餐有咩食？立即按圖睇睇😍👇👇

+ 4 + 3 + 2

皇家太平洋酒店 地址：尖沙咀廣東道33號 電話：2736 2222

【2】如心海景酒店暨會議中心 —— 落地玻璃窗望海景

酒店的食住優惠套票，入住一晚即送雙人自助晚餐，任食蟹腳、翡翠螺、青口等凍海鮮，亦有多款刺身和肉扒。酒店房間空間不少，更有落地大玻璃窗望到海景。

😍👇👇想知道一晚房價幾多、優惠去到幾時、可以延遲到幾點退房？立即按圖睇睇😍👇👇

如心海景酒店暨會議中心 地址：荃灣楊屋道8號 電話：2280 2898

【3】城市花園酒店 —— 免費享用迷你酒吧

酒店推出的食住優惠，入住全新裝修的城市客房，更可免費單次享用迷你酒吧，另外包埋雙人自助晚餐，任食紐西蘭青口、海蝦、翡翠螺等凍海鮮，亦有魚、帶子等蒸海鮮、羊架。

😍👇👇想知道一晚房價幾多、有咩限時優惠、可以延遲到幾點退房，立即按圖睇睇😍👇👇

城市花園酒店 地址：北角城市花園道9號 電話：2887 2888

【4】如心南灣海景酒店 —— 住一晚歎龍蝦、花膠

酒店推出夏日美食住宿套票優惠，入住都市客服一晚即送雙人自助晚餐，任食長腳蟹、藍青口、海螺等凍海鮮，每位客人更可享用半份蒜蓉牛油燒龍蝦或蠔皇花膠扣鴨掌一客。

😍😍😍想知每晚房價、優惠幾時完結，立即按圖睇睇😍😍😍

+ 4 + 3 + 2

如心南灣海景酒店 地址：香港仔黃竹坑道55號 電話：3968 8888

💡同場加映：酒店床尾巾的用途💡

酒店房中有多個細節位令客人住得更舒適，大家有對各種用品的用途有幾多認識？不少人無法理解床尾巾的用途，亦不明白床上擺放多個枕頭的原因，其實酒店還有很多小細節以便利客人，到底你知道幾多？之前在用各種用品時又有沒有做錯？👇👇👇點擊圖片看酒店用品各種用途👇👇👇

想知道床尾巾有咩作用？立即觀看全文👉👉👉酒店房4個枕頭各有作用？ 床尾巾你知道用處嗎？