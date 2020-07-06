香港酒店優惠｜四季/W酒店5折起！10間豪華住宿海景房人均$495起

各大酒店繼續推出Staycation超抵優惠，《香港01》旅遊頻道記者精選了10間奢華頂級酒店的食住優惠，包括JW Marriott、St. Regis、Conrad、文華東方、Grand Hyatt、港島海逸君綽酒店、W酒店、Ritz Carlton、The Murray及四季酒店，部分住海景房兼送自助餐！ （下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】四季酒店 —— 海景套房買一送一

Four Seasons酒店將於7月13日0時0分推出快閃優惠，海景套房住一晚送一晚，連雙人歐陸式早餐，另外豪華山景客房亦有5折優惠。以半價的價錢就可以擁有四季酒店的頂級享受，非常難得！

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四季酒店 地址：中環金融街8號 電話：3196 8888

【2】W酒店 —— 住宿禮劵65折

W酒店適逢12周年，將於7月8日推出多項超抵優惠，當中包括住宿電子禮劵，原價$2000，65折後只需$1300，非常抵買！禮劵適用於酒店所有房型，包括多間海景房型！

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W酒店 地址：西九龍柯士甸道西1號 電話：3717 2222

【3】港島海逸君綽酒店 —— 人均$544住海景房

酒店推出超抵Staycation食玩優惠，每人$544就可獲免費升級至貴麗豪華海景客房，更有每晚$800的酒店餐飲消費額，適用於最近於周末重開的自助餐，任食生蠔、海膽、松葉蟹等。

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港島海逸君綽酒店 地址：北角油街23號 電話：2121 2688

【4】Murray Hotel —— 住一晚包早晚下午茶三餐

美利酒店平時一晚要價七千多，今次推出超抵半價優惠，入住一晚即可免費升級至N1 Deluxe客房 (星期五及六入住）或N2 Grand客房 (星期日至四入住），同時包早餐、下午茶及The Tai Pan四道菜晚餐。

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香港美利酒店 地址： 中環紅棉路22號 電話： 3141 8888

【5】JW Marriott —— 派對Staycation優惠

香港JW萬豪酒店推出Party Staycation優惠，2間房相連，可以住足30小時，啱晒同屋企人或朋友開Party！更抵的是優惠包埋4人JW Cafe自助早餐，再送高達$1500餐飲消費額或4人行政酒廊。另外仲送1支紅酒或香檳，同埋泳池旁飲品或小食。

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JW Marriott酒店 地址：香港島金鐘道88號太古廣場 電話：2810 8366

【6】The St. Regis酒店 —— 保證24小時住宿

The St. Regis為酒店集團巨頭Marriott旗下，今次推出的Staycation優惠，主打彈性check in時間，而且保證24小時住宿。入住尊貴豪華客房，包埋2杯雞尾酒和定制私人健身訓練。

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The St. Regis酒店 地址：灣仔港灣徑 1 號 電話：2138 6888

【7】Conrad Hotel —— $2660包4餐住足27小時

港麗酒店推出極抵食住優惠，入住一晚即包4餐，包括雙人自助早餐、英式三層tea set、黃昏cocktail及Nicholini's 意大利餐廳或Brasserie on The Eighth 法國餐廳雙人4道菜晚餐，晚餐價值高達$1954。另外更可無限次入擁有維港靚景嘅Lounge，免費歎小食及飲品！

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港麗酒店 地址：金鐘金鐘道88號 電話： 2521 3838

【8】Grand Hyatt —— 62折包自助晚餐

君悅酒店推出「Escape 24」住宿度假優惠，優惠除了包雙人早餐，更可享用意大利雙人晚餐、港灣壹號中菜廳晚餐或雙人自助晚餐（星期一至四）或兩位40分鐘身體按摩療程（星期一至四）。

以7月15日至16日為例，豪華海景客房為$2300一晚，加上價值$1513的中菜廳晚餐，總值$3813，而是次優惠為$2380，於原價相比，未計早餐已有62折！

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香港君悅酒店 地址：灣仔港灣道1號 電話：2584 7038

【9】Ritz Carlton —— 在全世界最高的酒吧歎雞尾酒

酒店推出Staycation優惠，入住豪華客房一晚（$2899起）即可送The Lounge & Bar雙人早餐，還有全世界最高的酒吧Ozone的黃昏雞尾酒。入住期間可以8折享用Spa、天龍軒、Ozone等服務和美食，今次優惠期至2020年9月30日。

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香港麗思卡爾頓酒店 地址：西九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場 電話：2263 2263

【10】文華東方酒店 —— 7折歎米芝蓮星級餐廳

文華東方酒店一晚通常要價$3000以上，這次推出的周末住宿優惠，城市景觀客房一晚低至$1963，同時可以7折優惠享受3間米芝蓮星級餐廳的美食，包括米芝蓮兩星的法國菜Pierre、米芝蓮一星的文華扒房和中菜文華廳，優惠非常罕有！

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文華東方酒店 地址：中環干諾道中5號 電話：2522 0111

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