香港酒店優惠｜8間人氣打卡酒店人均$440　余香凝孖閨密影女神相

香港各大酒店繼續推出Staycation優惠吸客，當中有不少酒店都非常漂亮，除了有Infinity Pool外，還有落地玻璃望海景，吸引很多人入住兼瘋狂打卡。《香港01》旅遊頻道記者精選了8間超靚打卡酒店優惠，包括Rosewood、The Murray、四季酒店、W酒店、香港東隅、One-Eight-One 酒店、Ritz Carlton及維港凱悅尚萃酒店，最平只需人均$440！ （下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

藝人余香凝日前相約好姊妹陳詩欣及鄧穎堯一起在酒店慶祝生日，之後陳詩欣在社交平台Instagram上載了一張在雲石浴室的性感浴照，並標註了Rosewood瑰麗酒店。其實除了Rosewood外，香港還有不少超靚打卡酒店，以下8間全部都可以住到海景房，有間更包埋自助餐！

【1】Rosewood Hotel —— 超靚雲石浴室

走奢華路線的瑰麗酒店，一直以來都吸引不少名人和KOL入住，例如藝人余香凝、陳嘉寳等。除了升降機和無邊際泳池外，房間的無敵維港海景和雲石浴室都是必影的打卡位！酒店推出的食住套票優惠，入住附送適用於酒店餐廳及酒吧的$1000餐飲消費額及$800 Asaya消費額，享受美食和SPA等體驗。

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香港瑰麗酒店 地址：尖沙咀梳士巴利道 18 號 電話：3891 8888

【2】The Murray —— 住一晚包早晚下午茶三餐

美利酒店前身為政府辦公大樓，有超過半世紀歷史，後來經過活化，成為一間五星級酒店。酒店外觀風格簡約，灰色外牆配上銅色線條，塑造出獨特美感。走廊斜路亦是熱門打卡地點之一。酒店平時一晚要價七千多，今次推出超抵半價優惠，同時包早晚下午茶三餐。

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香港美利酒店 地址： 中環紅棉路22號 電話： 3141 8888

【3】Ritz Carlton —— 全香港最高酒店

Ritz Carlton是全香港最高的酒店，部分客房是海景房，坐擁270度維港靚景，如果有幸住到角落房間，必定要坐在角落的落地玻璃打卡！酒店推出Staycation優惠，入住豪華客房一晚（$2899起）即可送The Lounge & Bar雙人早餐，還有全世界最高的酒吧Ozone的黃昏雞尾酒。

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香港麗思卡爾頓酒店 地址：西九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場 電話：2263 2263

【4】One-Eight-One 酒店 —— 空間寬敞海景房

位於西環的這間酒店開業只有半年，非常新淨。所有海景客房和套房都擁有落地大玻璃窗，可以180度欣賞維港美景，坐在窗邊影靚相最適合不過！酒店推出的BFF Staycation優惠，入住二人海景套房即送三枝意大利紅酒或白酒，亦可以免費租借Switch遊戲機。

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One-Eight-One 酒店 地址： 西環干諾道西181號 電話： 3181 1688

【5】香港東隅 —— 坐泡泡椅望海景

EAST Hong Kong一直都是人氣打卡酒店，所有房間都擁有落地玻璃，海景套房更配有透明泡泡椅。很多人都會選擇預訂海景精選客房，床與落地玻璃窗相連，打卡一流！酒店的超抵Staycation優惠，入住海景客房即可於頂層室外酒吧Sugar享用免費二人雞尾酒，享受日落維港美景。

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香港東隅 地址：鰂魚涌太古城道29號 電話：3968 3968

【6】四季酒店 —— 海景套房買一送一

Four Seasons酒店將於7月13日中午12時推出快閃優惠，海景套房住一晚送一晚，連雙人歐陸式早餐，另外豪華山景客房亦有5折優惠。以半價的價錢就可以擁有四季酒店的頂級享受，亦可以到無邊際泳池暢泳兼飽覽海景！

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四季酒店 地址：中環金融街8號 電話：3196 8888

【7】W酒店 —— 住宿禮劵65折

W酒店適逢12周年，將於7月8日推出多項超抵優惠，當中包括住宿電子禮劵，原價$2000，65折後只需$1300，非常抵買！禮劵適用於酒店所有房型，包括多間海景房型！酒店的Infinity Pool更是全港最高的戶外泳池，坐擁絕美景色。

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W酒店 地址：西九龍柯士甸道西1號 電話：3717 2222

【8】維港凱悅尚萃酒店 —— 住海景房送自助餐

酒店推出的Staycation優惠，包入住標準客房一晚，可以望到維港海景，另外亦送雙人自助早餐及自助午餐，亦可以選擇雙人下午茶代替自助午餐。如果想品嚐酒店自助晚餐，可以加$200，美食款式較多。酒店的天台無邊際泳池亦是另一賣點，坐擁180度維港海景！

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維港凱悅尚萃酒店 地址：北角邨里1號 電話：3762 1234

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