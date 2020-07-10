香港酒店優惠｜半島文華劈價低至四折　13間奢華住宿人均$495起

各大奢華酒店不斷推出超抵優惠，最平人均竟然$500有找！《香港01》旅遊頻道記者精選了全港13間頂級酒店Staycation優惠，包括半島、四季酒店、文華東方、港島香格里拉、W酒店、港島海逸君綽酒店、The Murray、The St. Regis、Conrad Hotel、Grand Hyatt、Ritz Carlton及Sheraton Hotel，部分可以住海景房或送自助餐！ （下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】半島酒店 —— 海景套房四折

酒店延續套房超抵優惠，於官網預訂指定的三款套房房型，每房每晚只需$3440起。平時半島的海景房要價差不多一萬元，今次四折就可以住到，非常吸引！

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半島酒店 地址：九龍梳士巴利道 電話：2920 2888

【2】文華東方酒店 —— 半價住海景房

酒店推出限時住宿優惠，購買電子優惠劵後可以半價入住所有房型，最平人均不用$1000就住到，更可以平食Café Causette早餐或晚餐，非常抵！

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文華東方酒店 地址：中環干諾道中5號 電話：2522 0111

【3】港島香格里拉大酒店 —— 人均$500一晚

港島Shangri-La酒店推出限時優惠，最平人均$500就可以住到靚靚落地玻璃山景房，如果想歎埋早餐，可以加$300。房間配備Nespresso咖啡機及咖啡膠囊，浴室更有液晶電視，可以一邊浸浴一邊睇電視放鬆。

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港島香格里拉大酒店 地址：香港中區法院道太古廣場 電話：2877 3838

【4】W酒店 —— 住一晚送自助晚餐

酒店最新推出的Staycation優惠，入住一晚即送二人自助晚餐及自助早餐。自助晚餐可以任食海鮮、烤肉燒烤拼盤、芝士焗蠔、佛跳牆等美食。

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W酒店 地址：西九龍柯士甸道西1號 電話：3717 2222

【5】Murray Hotel —— 住一晚包早晚下午茶三餐

美利酒店平時一晚要價七千多，今次推出超抵半價優惠，入住一晚即可免費升級至N1 Deluxe客房 (星期五及六入住）或N2 Grand客房 (星期日至四入住），同時包早餐、下午茶及The Tai Pan四道菜晚餐。

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香港美利酒店 地址： 中環紅棉路22號 電話： 3141 8888

【6】JW Marriott —— 派對Staycation優惠

香港JW萬豪酒店推出Party Staycation優惠，2間房相連，可以住足30小時，啱晒同屋企人或朋友開Party！更抵的是優惠包埋4人JW Cafe自助早餐，再送高達$1500餐飲消費額或4人行政酒廊。另外仲送1支紅酒或香檳，同埋泳池旁飲品或小食。

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JW Marriott酒店 地址：香港島金鐘道88號太古廣場 電話：2810 8366

【7】The St. Regis酒店 —— 保證24小時住宿

The St. Regis為酒店集團巨頭Marriott旗下，今次推出的Staycation優惠，主打彈性check in時間，而且保證24小時住宿。入住尊貴豪華客房，包埋2杯雞尾酒和定制私人健身訓練。

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The St. Regis酒店 地址：灣仔港灣徑 1 號 電話：2138 6888

【8】四季酒店 —— 海景套房買一送一

Four Seasons酒店將於7月13日中午12時推出快閃優惠，海景套房住一晚送一晚，連雙人歐陸式早餐，另外豪華山景客房亦有5折優惠。以半價的價錢就可以擁有四季酒店的頂級享受，亦可以到無邊際泳池暢泳兼飽覽海景！

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四季酒店 地址：中環金融街8號 電話：3196 8888

【9】港島海逸君綽酒店 —— 人均$544住海景房

酒店推出超抵Staycation食玩優惠，每人$544就可獲免費升級至貴麗豪華海景客房，更有每晚$800的酒店餐飲消費額，適用於最近於周末重開的自助餐，任食生蠔、海膽、松葉蟹等。

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港島海逸君綽酒店 地址：北角油街23號 電話：2121 2688

【10】Conrad Hotel —— $2660包4餐住足27小時

港麗酒店推出極抵食住優惠，入住一晚即包4餐，包括雙人自助早餐、英式三層tea set、黃昏cocktail及Nicholini's 意大利餐廳或Brasserie on The Eighth 法國餐廳雙人4道菜晚餐，晚餐價值高達$1954。另外更可無限次入擁有維港靚景嘅Lounge，免費歎小食及飲品！

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港麗酒店 地址：金鐘金鐘道88號 電話： 2521 3838

【11】Grand Hyatt —— 62折包自助晚餐

君悅酒店推出「Escape 24」住宿度假優惠，優惠除了包雙人早餐，更可享用意大利雙人晚餐、港灣壹號中菜廳晚餐或雙人自助晚餐（星期一至四）或兩位40分鐘身體按摩療程（星期一至四）。

以7月15日至16日為例，豪華海景客房為$2300一晚，加上價值$1513的中菜廳晚餐，總值$3813，而是次優惠為$2380，於原價相比，未計早餐已有62折！

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香港君悅酒店 地址：灣仔港灣道1號 電話：2584 7038

【12】Ritz Carlton —— 在全世界最高的酒吧歎雞尾酒

酒店推出Staycation優惠，入住豪華客房一晚（$2899起）即可送The Lounge & Bar雙人早餐，還有全世界最高的酒吧Ozone的黃昏雞尾酒。入住期間可以8折享用Spa、天龍軒、Ozone等服務和美食，今次優惠期至2020年9月30日。

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香港麗思卡爾頓酒店 地址：西九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場 電話：2263 2263

【13】Sheraton Hotel —— 免費升級至海景客房

喜來登酒店推出的Staycation優惠，住客可免費升級至海景客房，亦可享用咖啡廳雙人自助早餐。住客亦可獲贈$800酒店餐飲消費額，可用於米芝蓮推介的天寶閣中菜廳。另外亦可到頂層的sky lounge邊欣賞維港夜景邊享受免費迎賓飲品。預訂日期由即日起至2020年8月31日。

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香港喜來登酒店 地址：九龍彌敦道20號 電話：2369 1111

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