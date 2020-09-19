【日本旅行】長崎荷蘭坂中伏體驗　與圖片不乎！仲要能見度極低？

編按：好多人都鍾意放假去日本旅遊，有時睇相以為有啲景點都好好玩，下文作者就分享一次佢係日本中伏嘅遊歷！

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文章原文刊於01開講

昨日和朋友談天時，說到一些日本中伏之旅，也想在這裡和大家分享一下。還記得剛剛去日本時，沒太多經驗，只是看到一些旅行文章介紹，再看看他們所拍下的照片，覺得不錯便把它們歸入自己的旅遊景點了。

看到一些旅行文章介紹，覺得不錯便把它們歸入自己的旅遊景點。（作者提供）

當然明白很多Blogger和YouTuber都會把景點最好最美的一面拍下來和大家分享，心裡其實已經打了折扣，但有時去到看見風景時是完完全全兩碼子時，心裡便想馬上封鎖那個Blogger和YouTuber了。

但再試試想回來，其實作為旅客自己也要負上部分責任的。當去參觀『長崎東山手オランダ坂』時天氣已經不太好，整天下著毛毛細雨，天雨路滑，但因為編排行程非常緊密，也沒有什麼Plan B，所以也硬著頭皮也要去參觀。

參觀『長崎東山手オランダ坂』時天氣已經不太好，整天下著毛毛細雨。（作者提供）

去到感覺就是大霧非常，什麼海景也看不見，能見度頗低，再加上雨勢時大時小，拿著雨傘拍照其實也不太方便。

不過，如果不是天氣不太好，長崎東山的歷史建築其實也是值得去看一看的，周邊還有一些特色小店可以買一點手信回去。

這麼大雨還看見挺多日本人來參觀，也能證明有其好看之處。

如果去到真的發現有點兒中伏，不妨用平常心來看待，細雨毛毛的長崎東山手オランダ坂也會是另一種味道。

周邊有一些特色小店可以買手信回去。（作者提供）

作者簡介：Travel Plan Ahead 匠心の旅

作者Facebook專頁：匠心の旅 Travel Plan Ahead

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